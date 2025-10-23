Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Tháng 11 sẽ có phương án về bộ sách giáo khoa thống nhất

(Ngày Nay) - "Bộ đang xây dựng đề án, trong đề án có phương án và sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư, trình Thủ tướng phê duyệt, cố gắng nhanh nhất trong tháng 11 có phương án,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Có một bộ sách giáo khoa thống nhất sử dụng chung trên cả nước ngay từ năm học 2025-2026 là câu hỏi được một số đại biểu Quốc hội đặt ra với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại buổi thảo luận tổ chiều nay, 22/10.

“Việc này là quá gấp và có liệu kịp không vì đã gần hết năm 2025?” đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) lo lắng. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh (đoàn Hà Nội) cho rằng đây là một thách thức rất lớn, rất khó.

Trước băn khoăn của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện được nhiệm vụ này.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng đề án, trong đề án có phương án và sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư, trình Thủ tướng phê duyệt, cố gắng nhanh nhất trong tháng 11 có phương án,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý sách giáo khoa thống nhất cần rút kinh nghiệm từ những bộ sách hiện nay để giảm thiểu các lỗi.

Cũng liên quan đến sách giáo khoa, đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh cho hay điều 32 của dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi quy định Nhà nước đảm bảo cung cấp sách giáo khoa cho học sinh. Theo đại biểu Thịnh, có thể thực hiện nhiệm vụ này qua hình thức cung cấp sách giáo khoa cho các nhà trường và trường sẽ cho học sinh mượn dùng trong năm học.

Liên quan đến các dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Hà Nội) cho rằng việc quy định hiệu phó do cơ quan chủ quản bổ nhiệm là chưa phù hợp với định hướng trao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục và trách nhiệm cho người đứng đầu. Kinh nghiệm quốc tế ở nhiều trường đại học ở một số quốc gia cũng cho thấy hiệu trưởng sẽ bổ nhiệm hiệu phó.

Từ phân tích này, đại biểu Nguyễn Thị Lan kiến nghị ban soạn thảo luật xem xét để hiệu trưởng bổ nhiệm cấp phó theo quy trình nội bộ. Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ tiếp thu và nghiên cứu thêm.

Một số đại biểu đề xuất đưa đưa bác sỹ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, bác sỹ nội trú vào hệ thống văn bằng, cụ thể là đưa trình độ chuyên khoa 1 tương đương thạc sỹ ứng dụng, bác sỹ chuyên khoa 2 tương đương tiến sỹ ứng dụng. Theo các đại biểu, bác sỹ chuyên khoa là chương trình đào tạo chuyên sâu gắn với thực hành thực tiễn, bác sỹ nội trú là chương trình đào tạo tinh hoa của ngành y.

Bày tỏ sự trân trọng với các bác sỹ chuyên khoa, bác sỹ nội trú là những người có chuyên môn cao nhưng Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng đây là những văn bằng thể hiện mức độ chuyên sâu thuần thục về kỹ năng nghề nghiệp, khác với hệ thống trình độ đào tạo quốc gia.