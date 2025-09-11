(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 - 11/9/2025.

Chào mừng Bộ trưởng Yasar Guler và Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Yasar Guler có ý nghĩa quan trọng, là bước triển khai tích cực và hiệu quả cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, nhân chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978 - 2025), quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng được củng cố, phát triển. Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Tại Hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không”.Quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng, hợp tác quốc phòng trong thời gian qua đã được hai bên quan tâm thúc đẩy. Bộ Quốc phòng hai nước triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất và đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo; công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác trong khuôn khổ đa phương. Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đánh giá cao sự phối hợp và nỗ lực của các cơ quan chức năng hai bên trong việc triển khai Cơ quan Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước.

Về phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng mà hai bên đã ký kết vào tháng 7/2025, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên phối hợp, triển khai hiệu quả một số nội dung như: Duy trì, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; nghiên cứu thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực khác như: hải quân, không quân, an ninh mạng, ứng phó với các thách thức phi truyền thống, công binh, rà phá bom mìn.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ trưởng Yasar Guler đã cử đoàn do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu cùng 11 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng uy tín của Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sẵn sàng đón tiếp các đoàn doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp quốc phòng, nhất là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần tiếp theo.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler chúc mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Yasar Guler nêu rõ, chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11/2023 đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước; mong muốn hợp tác giữa hai nước sẽ được tiếp tục thúc đẩy trên mọi lĩnh vực, trong đó đặc biệt là hợp tác quốc phòng.

Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Yasar Guler đánh giá cao sự tích cực của hai bên trong lĩnh vực đào tạo, nhất là lần đầu tiên trong lịch sử Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cử một sĩ quan tham mưu sang đào tạo tại Học viện Quốc phòng và sẽ tiếp tục cử các sĩ quan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng nhận các học viên, sĩ quan Việt Nam sang tham gia các khóa đào tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh giá cao sự tích cực của hai bên trong việc thúc đẩy cử Tùy viên Quốc phòng tại mỗi nước, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.