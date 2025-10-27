Giai đoạn 2020-2025 là chặng đường nhiều thử thách nhất của ngành Y tế

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế cùng tham gia, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Giai đoạn 2020-2025 là một trong những chặng đường nhiều thử thách nhất của ngành Y tế Việt Nam khi phải đối mặt với đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề y tế toàn cầu.

Trong khó khăn ấy, đội ngũ thầy thuốc Việt Nam đã thể hiện tinh thần “lương y như từ mẫu,” sự dũng cảm, tận tụy và bản lĩnh vượt lên mọi gian khổ, cùng cả nước kiểm soát thành công đại dịch, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe nhân dân.

Thông tin trên được Bộ Y tế đưa ra trong Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII (2025-2030), diễn ra ngày 26/10, tại Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Đổi mới mạnh mẽ hơn

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh những năm qua, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác, các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc trong các ngành, các lĩnh vực đã được phát động, hưởng ứng, triển khai hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ, củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào đã góp phần quan trọng đưa cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đóng góp vào kết quả của phong trào thi đua và những thành tựu đó của đất nước có sự quyết tâm, nỗ lực, cống hiến của ngành Y tế với những thành tích quan trọng đạt được, nhất là trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nổi bật đó là hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt: "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19," ngành y tế đã đoàn kết, đồng lòng, không quản ngại gian khó, hiểm nguy, làm tốt vai trò của một lực lượng tuyến đầu chống dịch của những người "Chiến sỹ áo trắng," góp phần quan trọng để nước ta kiểm soát tốt dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ, ngành Y tế đã quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; nổi bật là việc tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72 với nhiều chính sách bổ sung, tăng cường, cùng những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tạo nền tảng cho đột phá phát triển ngành.

Theo Phó Thủ tướng, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách được ngành Y tế đẩy mạnh, góp phần từng bước khai thông nguồn lực, đổi mới cách nghĩ, cách làm; đồng thời, giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc, những vụ việc tồn đọng kéo dài, dư luận quan tâm. Năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh; y học cổ truyền tiếp tục phát triển. Công tác dân số được chú trọng triển khai, tận dụng thời kỳ dân số vàng và chuẩn bị cho giai đoạn già hóa dân số.

Phó Thủ tướng cũng phân tích, giai đoạn phát triển mới có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với các ngành, lĩnh vực. Đối với ngành y tế, đó là những thách thức như: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát dịch bệnh; cơ cấu bệnh tật có nhiều thay đổi; ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; quy mô dân số tăng, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ngày càng cao và đa dạng; xu hướng già hóa dân số đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế…

Bối cảnh đó đòi hỏi Bộ, ngành y tế phát huy mạnh mẽ truyền thống và kết quả đạt được; tiếp tục đoàn kết, chủ động, bản lĩnh, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đưa các phong trào thi đua thành động lực đổi mới, sáng tạo, cống hiến để nỗ lực hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhiều phong trào thi đua rộng khắp

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế cùng tham gia, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong ngành Y tế trên phạm vi cả nước. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế trong thời gian qua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ để từng cá nhân, đơn vị nỗ lực không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng sự lao động tận tụy, bền bỉ và sáng tạo, thu được những thành tựu to lớn. Phong trào với nhiều kết quả làm biến đổi một cách sâu sắc từ nhận thức tư tưởng đến tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động; từ chuyên môn, khoa học kỹ thuật đến nâng cao y đức; xây dựng mối quan hệ mang tính nhân văn cao cả giữa thầy thuốc và người bệnh, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2020-2025.

Với chủ đề “Đoàn kết-Sáng tạo-Tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của ngành Y tế, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, mang đậm tính nhân văn và lan tỏa mạnh mẽ, tiêu biểu như: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Phong trào “Ngành Y tế 70 năm làm theo lời Bác Hồ dạy”; Phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; cùng các hoạt động thiết thực như “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”...

Thông qua các phong trào, hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế đã nỗ lực vượt khó, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng chuyên môn, cải tiến quản lý, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhiều tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn vừa qua.

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế, trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Trong giai đoạn 2020-2025, nhiều tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến đã nhận được nhiều Danh hiệu cao quý của Nhà nước và các hình thức khen thưởng được tuyên dương như: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị Anh hùng Lao động năm 2024, tiên phong trong chuyển đổi số và mô hình bệnh viện thông minh; Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - đơn vị dẫn đầu phong trào hiến máu nhân đạo; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế - điển hình trong lĩnh vực kỹ thuật cao và ghép tạng.

Nhiều cá nhân xuất sắc, nhiều nhà khoa học, thầy thuốc được vinh danh là Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú và nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Kovalevskaia…