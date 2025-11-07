Cả miền Trung-Tây Nguyên dồn sức khắc phục sau bão số 13

Sáng nay, bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.
Bão đi qua với sức tàn phá lớn đã gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương miền Trung-Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk...
Hiện, các địa phương đang dồn sức khắc phục hậu quả.
Nhiều thiệt hại
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết: Theo thông tin từ các địa phương, bão số 13 làm 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Giai Lai 2 người) và 6 người bị thương. Tính đến 7 giờ ngày 7/11, có 52 nhà bị sập và 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái (riêng tại Gia Lai có 2.412 nhà). Bão cũng đánh chìm 9 tàu.
Tại Đắk Lắk thông tin: Tại địa phương bão đã làm sập 12 ngôi nhà, 326 nhà bị tốc mái; 147 nhà bị ngập nước. Khoảng 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ước tính khoảng 21 tỷ đồng (tỷ lệ thiệt hại khoảng 30%).
Một số tuyến giao thông ở xã Ea Kly, Tuy An Nam, Đồng Xuân bị ngập, sạt lở cục bộ. Riêng Kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, ước thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng...
Tại Đà Nẵng, bão số 13 gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng, nhiều khu vực thuộc miền Trung đã xảy ra các sự cố nghiêm trọng trên lưới điện, khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện.
Theo thống kê, đến 7 giờ sáng ngày 7/11, toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ghi nhận 427 vụ sự cố điện trung áp do ảnh hưởng của bão, trong đó đã khôi phục 53 vụ, còn 374 vụ đang tiếp tục xử lý. Tổng số khách hàng bị mất điện là 1.603.637, đã khôi phục 315.016 khách hàng, còn 1.288.612 khách hàng.
Bão số 13 cũng làm hư hỏng một số đoạn đường sắt tại Đắk Lắk và Gia Lai, ngành đường sắt chuyển tải hành khách bằng ôtô giữa ga Diêu Trì và ga Tuy Hòa.
Trong ngày 7/11, ngành đường sắt cũng thông báo hủy các chuyến tàu: SE21/SE22 xuất phát từ Sài Gòn - Đà Nẵng và SE5/SE6 xuất phát từ Hà Nội - Sài Gòn. Hành khách có vé đi tàu những chặng này được trả vé không thu phí tại nhà ga.
Tại Quảng Ngãi, bão số 13 đã gây sóng lớn, triều cường dâng cao gây sạt lở bờ biển, ngập úng cục bộ một số địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi.Triều cường kết hợp sóng lớn liên tục đánh vào bờ kè Thạch By 1 phường Sa Huỳnh tối 6/11 khiến hàng loạt nhà dân tại xóm Cồn ngập sâu trong nước biển.
Ông Nguyễn Văn Huy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn cho biết: Triều cường đang gây ra các đợt sóng lớn đánh úp vào các khu dân cư trên địa bàn.
Theo Báo cáo nhanh của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi, gió lốc trong bão chiều tối 6/11 khiến 50 nhà dân tại các xã Long Phụng (45 nhà), Ba Tơ, Ba Dinh, Ngọc Linh bị tốc mái.
Còn tại Gia Lai, bão số 13 đã đổ bộ vào Quy Nhơn, sau gần 5 giờ quần thảo ở Quy Nhơn, dưới sức gió kinh hoàng, hàng loạt các mái tôn, đều bị gió giật tung. Ngay sau khi bão đổ bộ, khoảng 10 phút sau nhiều khu vực bị mất điện, mất nước trên diện rộng.
Ghi nhanh của phóng viên tại Gia Lai cho thấy, đến khoảng 22 h cơn cuồng phong mới dịu lại. Dọc một số tuyến đường chính, nhiều cây xanh ngã đổ, bật gốc, một số nhà gần biển, đầm bị gió đánh sập.
Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu mọi người dân ở khu vực phía Đông tỉnh (khu vực Bình Định cũ) không ra đường từ 15h30, cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ lúc 17h00 ngày 6/11.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã chính thức phát lệnh "đóng” đèo An Khê QL 19 thời điểm 18h hôm trước đến 8h sáng hôm sau.
Tập trung khắc phục hậu quả
Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra, ngày trong sáng 7/11 Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 7/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.
Cụ thể, hỗ trợ 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ; trong đó, tỉnh Quảng Ngãi 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng. đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, những công việc cần tiếp tục thực hiện tiếp theo là các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, sớm khắc phục hậu quả bão số 13, khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.
Theo công điện mới nhất của Bộ Xây dựng về việc tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khắc phục nhanh nhất hậu quả do bão, mưa lũ với tinh thần khẩn trương nhất, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tham gia giao thông.
Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng, nhất là trong bối cảnh nhiều nơi vừa chịu tác động nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành liên tiếp các công điện chỉ đạo các địa phương phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.
Các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Tính đến sáng 7/11, việc di dời dân cư khu vực ảnh hưởng đã hoàn thành. Toàn tỉnh đã sơ tán 2.625 hộ; với gần 8.000 người tại khu vực nguy hiểm ảnh hưởng bão và hơn 1.200 người ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
