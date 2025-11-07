Đêm 6/11, bão số 13 đi vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần

(Ngày Nay) - Dự báo đến 4 giờ ngày 7/11, bão trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 6/11, bão số 13 (Kalmaegi) sẽ đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to có nơi trên 100mm như: trạm An Xuân (Đắk Lắk) 162mm, Bồng Sơn (Gia Lai) 146mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 119mm...

Hồi 16 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 90km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Đến 22 giờ ngày 6/11, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) và và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 16 giờ ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 8-11, sóng biển cao 4-7m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-8, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Mực nước biển cao nhất tại Thuận An là 1m, Sơn Trà là 1,2m, Hội An là 1,3m, Dung Quất là 1,5m, Quy Nhơn là 1,2m, Tuy Hòa là 1,1m.

Cảnh báo khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao từ 0,5-1m kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ phía Nam thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 15; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6/11.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ chiều tối 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết đường đi và tác động của bão số 13 tương tự như bão số 12 (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020 nhưng bão số 13 gây mưa lớn hơn đối với khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk

Bão số 12 (Damrey) năm 2017, khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có cường độ mạnh cấp 9, gây mưa lớn cho khu vực Huế-Khánh Hòa từ 150-250mm, Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 80-150mm; một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Huế) 321mm; Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam cũ) 280mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 338mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382mm; An Nhơn (Gia Lai) 296mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 295mm; An Khê (Gia Lai) 266mm, Krông Pa (Gia Lai) 237mm…

Còn bão số 9 (Molave) năm 2020 khi đổ bộ vào khu vực các Quảng Ngãi-Đà Nẵng có cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Bão gây mưa lớn từ 150-400mm ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Đắk Lắk, một số trạm đo được lượng mưa trên 550mm.