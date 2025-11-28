"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa

(Ngày Nay) - Mặc dù lực lượng chức năng vừa tổ chức đợt ra quân quyết liệt, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn vào ngày 25/11, thế nhưng chỉ hai ngày sau, tình trạng kê bàn ghế sát đường ray để phục vụ khách du lịch lại tái diễn công khai như chưa từng có lệnh cấm.

Quyết liệt xử lý và những bản cam kết “trên giấy”

Trước thực tế khách du lịch đổ về phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn (phường Văn Miếu, Hà Nội) tham quan, trải nghiệm dịp cuối năm ngày càng đông, nhiều hộ dân đã cơi nới, lắp đặt mái che, mái vẩy và bày biện bàn ghế lấn sâu vào hành lang an toàn, gây lo ngại về nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt. Song trước sự chủ quan của du khách, sự bất chấp nguy hiểm vì lợi ích kinh tế của người kinh doanh, nên phố cà phê này vẫn tồn tại từ nhiều năm qua.

Việc bày biện bàn ghế lấn sâu vào hành lang an toàn gây lo ngại về nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt.

Vào ngày 25/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Ban Chỉ đạo 197 phường đã ra quân kiểm tra, lập lại trật tự tại khu vực này nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và mỹ quan đô thị. Khu vực trọng tâm là ngõ đường tàu cắt ngang phố Khâm Thiên và đường Lê Duẩn, nơi tập trung các hộ kinh doanh dịch vụ giải khát, cà phê.

Tổ công tác đã yêu cầu tháo dỡ các hạng mục vi phạm như lối đi tự mở, vật kiến trúc che khuất tầm nhìn và các vật dụng kinh doanh nằm trong phạm vi bảo vệ đường tàu. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã yêu cầu 30 hộ kinh doanh tại đây ký vào bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và không tái phạm hành vi lấn chiếm.

Thiếu tá Nguyễn Mậu Trung, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, việc xử lý nhằm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn tàu và người dân, đặc biệt tại những điểm nóng đông đúc dân cư.

Khi lực lượng chức năng có mặt, các hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, khi lực lượng này đi khỏi, việc kinh doanh vấn lén lút tái diễn.

Vi phạm tái diễn ngay khi vắng bóng lực lượng chức năng

Trái ngược với sự nghiêm túc của buổi giải tỏa, ghi nhận thực tế của phóng viên vào ngày 27/11, tức chỉ 2 ngày sau đợt cao điểm, ngõ đường tàu lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.

Tại khu vực ngõ đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn, các hộ kinh doanh đã nhanh chóng bày biện bàn ghế sát như cũ, các hoạt động kinh doanh dường như quay trở lại nhịp độ bình thường. Không chỉ riêng khu vực này, các điểm lân cận như ngõ đường tàu cắt ngang đường Điện Biên Phủ và đường Trần Phú hay ngõ đường tàu song song với phố Phùng Hưng cũng tấp nập du khách. Bàn ghế vẫn được kê sát mép đường ray, du khách thản nhiên ngồi uống cà phê, chụp ảnh check-in trong sự nguy hiểm rình rập, phớt lờ những cảnh báo về an toàn vừa được đưa ra trước đó.

Khi được hỏi về việc lấn chiếm hành lang an toàn, một chủ quán cà phê tại phố đường tàu cắt ngang đường Điện Biên Phủ và đường Trần Phú đã vô tư đáp lại rằng những nỗ lực của các cơ quan chức năng là “không ăn thua”. Hàng quán vẫn sẽ tiếp tục mở lại và tối ưu chỗ ngồi bằng việc lấn chiếm hành lang an toàn, đáp ứng lượng du khách ghé thăm ngày một đông.

Thực trạng này cho thấy việc xử lý vi phạm trật tự đô thị tại các khu vực ngõ đường tàu vẫn đang luẩn quẩn trong vòng lặp ra quân, giải tỏa, tái lấn chiếm. Dù cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị lữ hành không tổ chức tour đưa khách đến khu vực phố cà phê đường tàu để tránh nguy cơ tai nạn và vận động người dân ký cam kết, nhưng lợi nhuận từ du lịch và sự tò mò của du khách vẫn đang thắng thế trước các quy định an toàn.

Không phủ nhận sức hút của những ngõ đường tàu này, tuy vậy, đây không thể là lý do xem nhẹ an toàn. Những video, hình ảnh về việc tàu hỏa va quệt vào bàn ghế hay du khách hốt hoảng né tàu từng gây xôn xao dư luận dường như vẫn chưa đủ để trở thành bài học răn đe. Nếu không có những biện pháp giám sát thường xuyên và chế tài mạnh mẽ hơn, những nỗ lực giải tỏa của lực lượng chức năng sẽ chỉ như “muối bỏ bể” và nguy cơ tai nạn đường sắt vẫn luôn hiện hữu từng giờ.