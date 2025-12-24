Văn hóa khơi dậy tình yêu Tổ quốc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

(Ngày Nay) - 2025 là một năm đặc biệt với hàng loạt sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại được tổ chức với quy mô lớn, sức lan tỏa sâu rộng và hiệu ứng xã hội hiếm có.

Từ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50), đến chuỗi hoạt động hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), từ các “concert quốc gia” quy mô hàng chục nghìn người, đến “hiện tượng” điện ảnh “Mưa đỏ” phá kỷ lục doanh thu… tất cả đã hợp thành một dòng chảy văn hóa mạnh mẽ, khơi dậy tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Dấu ấn từ những sự kiện chính trị - văn hóa, nghệ thuật

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành điểm nhấn chính trị - văn hóa lớn của năm 2025. Với sự tham gia của hàng chục khối diễu binh, diễu hành đại diện cho lực lượng vũ trang, các tổ chức quần chúng, cùng sự hiện diện của các đoàn quốc tế, sự kiện không chỉ tái hiện khí thế hào hùng của Đại thắng mùa Xuân 1975, còn khẳng định vị thế, uy tín và tinh thần hòa bình, hợp tác của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Hình ảnh những đoàn quân chỉnh tề bước qua các trục đường trung tâm, trong tiếng reo hò xúc động của hàng vạn người dân, đã trở thành biểu tượng sống động của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, bốn tháng sau, đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trang nghiêm, rực rỡ và thấm đẫm niềm tự hào dân tộc. Lần đầu tiên, lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức với quy mô chưa từng có, kết hợp giữa nghi lễ truyền thống và trình diễn sức mạnh quốc phòng - an ninh hiện đại, từ khí tài, xe tăng, pháo binh đến máy bay, UAV và lực lượng hải quân… Trong không gian rực rỡ ngập tràn sắc đỏ sao vàng, ký ức ngày 2/9/1945 - khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập - như được đánh thức mạnh mẽ trong lòng mỗi người Việt Nam. Những tràng pháo tay, những giọt nước mắt xúc động, những tiếng hát Quốc ca vang lên đồng thanh đã cho thấy sức sống bền bỉ của tinh thần yêu nước, khi lịch sử không nằm yên trong sách vở mà hiện hữu trong cảm xúc cộng đồng.

Có thể thấy, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh là dịp để mọi người Việt Nam đoàn kết, chung tay, hướng về Tổ quốc, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Những tràng pháo tay, những giọt nước mắt xúc động, những tiếng hát Quốc ca vang lên đồng thanh đã cho thấy sức sống bền bỉ của tinh thần yêu nước. Các lễ diễu binh, diễu hành A50 và A80 vì thế không chỉ là nghi thức nhà nước, mà trở thành sự kiện văn hóa - xã hội quy mô lớn, chạm đến trái tim của nhiều thế hệ, đặc biệt là giới trẻ.

Một điểm nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2025 là sự xuất hiện của các chương trình âm nhạc lớn, đại nhạc hội, concert quốc gia với sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả như: “Tổ quốc trong tim”, “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”, “Việt Nam trong tôi”, “Tôi là người Việt Nam”, “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, “Rock concert - Trái tim Việt Nam”, hay chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “V Fest - Vietnam Today”… đã tạo nên những “bản hùng ca” giữa đời sống đương đại.

Mỗi đại nhạc hội hay mỗi concert âm nhạc đều thu hút hàng chục nghìn khán giả, từ những người lớn tuổi, cho đến thế hệ trẻ… đã cho thấy, bên cạnh sự thăng hoa của nghệ thuật, các concert âm nhạc còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, trở thành cầu nối văn hóa, nơi hội tụ tinh thần dân tộc, khát vọng sáng tạo và sức mạnh cộng đồng.

Bạn trẻ Trần Phương Anh, sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, người từng đi xem nhiều concert âm nhạc trong dịp A80 chia sẻ, mỗi khi đi được nghe những ca khúc cách mạng hào hùng vang lên, em cảm nhận được sâu sắc hơn và tự hào hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là mấy ca khúc mới sáng tác gần đây như “Còn gì đẹp hơn”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, em thấy biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh để thể hệ trẻ được sống trong đất nước hòa bình như hôm nay…

Song hành với các sự kiện chính trị - nghệ thuật ngoài trời, điện ảnh Việt Nam năm 2025 ghi dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim “Mưa đỏ”. Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt, một bộ phim đề tài chiến tranh - lịch sử đạt doanh thu vượt mốc 700 tỷ đồng, đồng thời giành giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam. Thành công của “Mưa đỏ” không chỉ nằm ở con số doanh thu kỷ lục, mà còn ở khả năng chinh phục công chúng bằng cách kể mới mẻ, giàu cảm xúc về lịch sử dân tộc. Bộ phim chứng minh rằng đề tài cách mạng, chiến tranh - nếu được đầu tư bài bản, tiếp cận hiện đại và tôn trọng khán giả - hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

“Mưa đỏ” vì thế được xem là một cú hích quan trọng cho ngành điện ảnh, góp phần khẳng định điện ảnh là một trụ cột quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Thành công ấy cũng mở ra niềm tin rằng, lịch sử không chỉ là quá khứ để tưởng niệm, còn là nguồn chất liệu quý giá để sáng tạo, để kể những câu chuyện mang bản sắc Việt Nam với ngôn ngữ điện ảnh toàn cầu.

Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

Không chỉ tạo hiệu ứng tinh thần, các sự kiện A50, A80, các concert quốc gia và sản phẩm điện ảnh còn mang lại những tác động kinh tế - xã hội rõ nét. Trong các dịp lễ lớn, hoạt động du lịch, dịch vụ, lưu trú, ăn uống tại các đô thị trung tâm như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Nhiều khách sạn kín phòng, các không gian công cộng trở thành điểm đến của hàng vạn người dân và du khách.

Theo thống kê, trong tháng 4, ngành dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh sôi động nhờ chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 129.000 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh thu từ dịch vụ ăn uống và lưu trú lần lượt tăng trên 86% và gần 97% so với cùng kỳ. Nhiều khách sạn tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh kín phòng cho thuê trong tuần cao điểm dịp lễ 30/4.

Tại Hà Nội, tháng 9/2025, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 4,17 triệu lượt khách, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 666,7 nghìn lượt, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tháng 9/2025, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 68,6%, tăng 4,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chính tạo nên bước đột phá du lịch trong tháng 9/2025 là do sức hút từ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Nổi bật trong đó là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình; Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (xã Đông Anh) và nhiều đêm nhạc, chương trình bắn pháo hoa, cũng như các hoạt động trưng bày, kỷ niệm khác…

Riêng với các concert âm nhạc, hơn 20.000 khán giả đến “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”, “V Fest - Thanh xuân rực rỡ”, “V Fest - Vietnam Today” do VTV thực hiện; hơn 50.000 khán giả đến với concert “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức; concert “Tự hào là người Việt Nam” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì thu hút khoảng 30.000 khán giả… Toàn bộ vé của “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” đã “cháy vé” chỉ sau ít ngày mở bán, trong khi cổng đăng ký miễn phí của “Tổ quốc trong tim” ghi nhận tới ba triệu lượt quét trong 9 phút đầu tiên, các concert âm nhạc đều cháy vé trên các nền tảng…

Những con số biết nói đó cho thấy, các sự kiện văn hóa - chính trị quy mô lớn, nếu được tổ chức bài bản, không chỉ góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần, còn trở thành động lực thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan, từ du lịch, dịch vụ đến truyền thông, quảng cáo và sáng tạo nội dung, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, khẳng định tiềm năng lớn của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, mỗi concert âm nhạc thành công đều mang lại giá trị tinh thần to lớn và góp phần khẳng định vị thế của công nghiệp văn hóa Việt Nam trên bản đồ sáng tạo thế giới.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng cho rằng, nếu được tổ chức chuyên nghiệp, gắn kết với các ngành dịch vụ khác và xây dựng thương hiệu lâu dài, các “concert quốc gia” sẽ không chỉ là những đêm diễn rực rỡ, còn là động lực phát triển bền vững cho cả công nghiệp văn hóa và hình ảnh quốc gia.

Nhìn từ chuỗi sự kiện văn hóa - chính trị lớn trong năm 2025, có thể thấy rõ tính đúng đắn và tính thời sự của Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt theo Quyết định 2468/QĐ-TTg ngày 14/11/2025. Chiến lược này không chỉ đặt ra các mục tiêu kinh tế, quan trọng hơn là sự khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng và “sức mạnh mềm” quan trọng của quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể thấy, từ các lễ diễu binh, diễu hành, các concert quốc gia, đến thành công của điện ảnh Việt Nam đã chứng minh rằng: khi văn hóa được đặt vào vị trí trung tâm, được đầu tư đúng mức và tiếp cận bằng tư duy sáng tạo hiện đại, văn hóa sẽ trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên. Đó chính là điều kiện tiên quyết để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển về quy mô, mà còn lan tỏa giá trị, góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.