Giáng sinh là dịp để yêu thương và sẻ chia

(Ngày Nay) - Giáng sinh không chỉ là dịp để tụ họp, trao tặng quà, còn là dịp để mỗi người nhìn lại mình, làm mới tâm hồn để luôn yêu thương, sẻ chia như lời Chúa răn dạy.

Lễ Giáng sinh hay còn được gọi là Ngày Chúa giáng sinh cứu thế, là ngày kỷ niệm sự ra đời của Chúa Jesus.

Tại nhiều quốc gia, Lễ Giáng sinh luôn được đón nhận bởi đây là dịp để mọi người sum họp, chia sẻ yêu thương, tạo nên không khí ấm áp, hạnh phúc trong gia đình, cũng như cộng đồng.

Tại Việt Nam, Giáng sinh là sự hòa trộn giữa văn hóa dân tộc và văn hóa quốc tế, tạo thành một trải nghiệm độc đáo, riêng có.

Hòa mình trong niềm vui hân hoan, háo hức

Tại Việt Nam, Lễ Giáng sinh du nhập từ thế kỷ 16, gắn với sự hiện diện của các nhà truyền giáo phương Tây. Trong thời gian dài, đây chủ yếu là ngày lễ của cộng đồng Công giáo.

Tuy nhiên, kể từ vài thập kỷ trở lại đây, Giáng sinh đã trở thành một sinh hoạt văn hóa rộng rãi thu hút tất cả sự tham gia của mọi người dân, kể cả đồng bào không có đạo.

Khác với các quốc gia khác, Việt Nam đón Lễ Giáng sinh theo cách riêng, phù hợp với văn hóa, đời sống người Việt. Các nghi lễ đón Giáng sinh được tổ chức trang nghiêm trong đêm 24 và ngày 25/12 tại các nhà thờ, với các buổi Thánh lễ cầu nguyện và hát Thánh ca. Đây không chỉ là dịp để tụ họp, trao tặng quà, còn là dịp để mỗi người nhìn lại mình, làm mới tâm hồn để luôn yêu thương, sẻ chia như lời Chúa răn dạy.

Chào đón một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, tất cả mọi người đều hòa mình trong niềm vui hân hoan, náo nức. Dịp này, tại các nhà thờ như Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Cửa Bắc... đều tổ chức nhiều hoạt động tưng bừng chào đón Lễ Giáng sinh.

Các nhà thờ được trang hoàng rực rỡ, với hang đá, cây thông Noel và các dây đèn lung linh dọc lối đi. Bên ngoài nhà thờ được trang trí bắt mắt, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Hòa cùng không khí vui tươi chuẩn bị cho dịp lễ trọng, nhiều nhà thờ, giáo xứ đã tổ chức các hoạt động từ thiện, mang niềm vui đến cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như những người lang thang, cơ nhỡ. Đây chính là hoạt động thể hiện tinh thần bác ái - một trong những giá trị cốt lõi của Thiên Chúa Giáo.

Đối với những người không có đạo, nhất là giới trẻ, Giáng sinh từ lâu đã trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc, cũng như một phần không thể thiếu vào dịp cuối năm.

Khẳng định giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc

Công giáo Việt Nam hiện có 27 giáo phận, trên 7 triệu đồng bào có đạo, chiếm trên 7% dân số; trên 7.000 chức sắc, khoảng 30.000 tu sỹ của các dòng tu, tu hội, tu đời là nguồn nhân lực lớn đã, đang đóng góp vào quá trình phát triển đất nước, đưa hình ảnh người Công giáo sống động hơn trong đời sống tôn giáo và đời sống xã hội Việt Nam.

Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo.

Kế thừa quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo, trong mỗi giai đoạn lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, tạo cơ sở pháp lý để các tôn giáo hoạt động ổn định.

Là một nước đa tôn giáo, cộng đồng các tôn giáo hoạt động ở Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc, đồng thời, là nhân tố xã hội, văn hóa tích cực góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đặc sắc, đa dạng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn xác định giải quyết tốt mối quan hệ dân tộc-tôn giáo trong mối quan hệ đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới là công tác có tính chất chiến lược nhằm vừa đảm bảo thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, của mọi người, vừa phát huy được các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng, phát triển đất nước bền vững; đấu tranh ngăn chặn những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch.

Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, dịp Giáng sinh 2025, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc, tu sỹ và đồng bào Công giáo tại nhiều địa phương.

Tại các điểm đến, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chuyển lời chúc mừng tốt đẹp, chia sẻ niềm vui đón lễ Giáng sinh, khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục sống theo tinh thần "Người Công giáo tốt đồng thời là công dân tốt" và phương châm "Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào;" đề nghị các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để mọi người dân đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc, đồng thời hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn...

Có thể khẳng định lễ Giáng sinh trở thành lễ hội chung vui, không chỉ thể hiện sự chăm lo toàn diện của Đảng, Nhà nước đối với đời sống tôn giáo, còn khẳng định sự tin tưởng, kỳ vọng của các chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo về đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng qua những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc.

Với những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo tự do, tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có thực tiễn sinh động trong dịp Giáng sinh đã góp phần tạo nên một bức tranh toàn cảnh trong nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Việc cởi mở trong sinh hoạt tôn giáo nói chung, lễ Giáng sinh nói riêng đã chứng minh tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam; khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong việc củng cố niềm tin của chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.