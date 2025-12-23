Từ workshop đến sân khấu: Người trẻ “chạm” gần hơn với múa rối nước cùng RỐICONIC

(Ngày Nay) - Tối 20/12, tại Nhà hát Múa rối Việt Nam, dự án truyền thông RỐICONIC đã tổ chức workshop trải nghiệm kết hợp biểu diễn nghệ thuật với vở diễn “Âm vang đồng quê”. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả trẻ tham gia, mở ra một cách tiếp cận mới mẻ, giúp nghệ thuật múa rối nước truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Từ chiều tối, không khí tại Nhà hát Múa rối Việt Nam đã trở nên nhộn nhịp. Phần lớn người tham dự là các bạn trẻ quan tâm đến văn hóa dân gian, mong muốn tìm hiểu múa rối không chỉ qua việc thưởng thức biểu diễn mà còn bằng trải nghiệm trực tiếp. Không gian chương trình được thiết kế theo hướng mở, tạo cảm giác gần gũi, nơi người tham gia có thể di chuyển, quan sát và tương tác một cách tự nhiên.

Workshop trải nghiệm được bố trí thành 5 gian nối tiếp nhau, dẫn dắt người tham gia từ khám phá đến sáng tạo. Ngay tại gian check-in, ban tổ chức đã tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ bằng những chất liệu quen thuộc như tre, nứa,... mang đến cảm giác mộc mạc, gần gũi. Tiếp đó là gian “Tễu Talk” trưng bày tạo hình rối với nhiều kích thước và hình tượng khác nhau, gắn liền với đời sống sinh hoạt, lao động và văn hóa dân gian Việt Nam.

Trung tâm của workshop là gian “Họa màu trên rối mộc”, thu hút đông đảo người trẻ tham gia. Tại đây, những con rối làm từ gỗ chưa hoàn thiện được đặt sẵn cùng bảng màu và cọ vẽ, để người tham dự tự tay tô vẽ và hoàn thiện theo cảm nhận cá nhân. Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên họ được trực tiếp chạm vào chất liệu làm rối và tham gia vào quá trình tạo hình một nhân vật sân khấu.

Đồng hành cùng hoạt động sáng tạo là NSƯT Đặng Duy Bằng - nghệ nhân có hơn 30 năm gắn bó với nghề chế tác rối. Thông qua những chia sẻ trực tiếp, nghệ nhân giúp người tham gia hiểu rõ hơn về quá trình làm rối, từ khâu chọn gỗ, tạo dáng đến phối màu và cách để một con rối có thể “sống” trên sân khấu. Những câu chuyện nghề mộc mạc, không cầu kỳ đã mang đến cho người trẻ góc nhìn cụ thể và chân thực hơn về giá trị của nghệ thuật múa rối nước.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình còn sắp xếp không gian nghỉ chân, gian teabreak cùng gian trưng bày những sản phẩm sáng tạo lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối. Nổi bật trong đó là bộ boardgame RỐIGENZ! - sản phẩm độc quyền của dự án. Thông qua hình thức trò chơi tương tác, các yếu tố văn hóa dân gian được truyền tải một cách linh hoạt, phù hợp với cách người trẻ tiếp cận văn hóa hiện nay, qua đó góp phần đưa di sản hòa nhập tự nhiên hơn vào đời sống thường nhật.

Sau khi hoàn thành chuỗi hoạt động trải nghiệm, khán giả được thưởng thức vở diễn “Âm vang đồng quê”, điểm nhấn của chương trình. Vở diễn được dàn dựng công phu, kết hợp giữa múa rối nước và múa rối cạn, tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ với những hình ảnh quen thuộc trong đời sống nông thôn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa kỹ thuật điều khiển rối tinh xảo, âm nhạc dân gian và hiệu ứng ánh sáng đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bạn Nghiêm Trà My - Trưởng Ban Tổ chức dự án RỐICONIC cho biết: “Di sản chỉ thực sự có sức sống bền bỉ khi nó được thế hệ kế cận đón nhận và yêu thương. Thông qua RỐICONIC, chúng tôi hy vọng mỗi bạn trẻ khi ra về không chỉ mang theo một món quà lưu niệm, mà còn mang theo niềm tự hào rằng nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam ta đẹp đẽ và tinh tế đến nhường nào”.

Sau gần hai tháng triển khai, workshop trải nghiệm kết hợp biểu diễn nghệ thuật không chỉ là hoạt động tổng kết của dự án RỐICONIC, mà còn là minh chứng cho thấy người trẻ không quay lưng với truyền thống. Họ cần những cách tiếp cận phù hợp hơn, nơi di sản không đứng ngoài đời sống mà trở thành một phần của trải nghiệm cá nhân.