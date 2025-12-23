Hậu trường “Nghề làm sách - Những câu chuyện khó quên”

(Ngày Nay) - Trong buổi giao lưu giới thiệu cuốn sách “Nghề làm sách - Những câu chuyện khó quên ” ngày 23/12 tại Đường Sách TPHCM, nhiều “cây đa cây đề” trong làng làm sách lần đầu tiên bật mí chuyện hậu trường vất vả và nỗ lực thầm lặng để mang con chữ, lời hay, tri thức đến với người đọc.

Cuốn sách “Nghề làm sách - Những câu chuyện khó quên” do CLB Giám đốc Xuất bản (tổ chức xã hội - nghề nghiệp, trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam) tổ chức bản thảo quy tụ nhiều tác giả, NXB Đại học Sư phạm TPHCM ấn hành, giới thiệu đến công chúng một ấn phẩm mang đậm dấu ấn lịch sử và tâm huyết của những người làm nghề xuất bản Việt Nam qua nhiều giai đoạn phát triển.

Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty Đường sách TPHCM, đại diện nhóm chủ biên, chia sẻ: “Có một nghề gọi tên là “xuất bản” mà người ta thường chỉ nhìn thấy thành quả - những cuốn sách gọn gàng trên kệ, những con chữ tinh tươm trong từng trang sách - nhưng ít ai biết đến hành trình đầy gian nan, tâm huyết và cả những hy sinh thầm lặng của những người “cõng chữ”. Xưa nay, độc giả từng được đọc những cuốn sách, những bài viết của các nhà văn, nhà báo kể về công việc, những va đập nhiều giữa muôn vàn thách thức trên hành trình lao động sáng tạo, nhưng có những con người âm thầm, lặng lẽ “cõng chữ” để “chuyển tải tri thức từ thế hệ này qua thế hệ hệ khác”.

Với những người làm sách, mỗi trang viết, mỗi câu chữ đều gắn liền với nhiều kỷ niệm và cảm xúc khó quên. Suốt những tháng năm gắn bó với nghề, họ đã gặp gỡ biết bao con người tận tâm, chứng kiến và trải qua những câu chuyện đáng nhớ. Từ mong muốn lưu giữ, lan tỏa những ký ức và câu chuyện ấy, cuốn sách “Nghề làm sách - Những câu chuyện khó quên” ra đời như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người thầm lặng đứng sau từng trang sách. Thông qua từng câu chuyện, từng trang viết, người đọc có thể cảm nhận rõ hình ảnh của những con người thầm lặng, luôn trăn trở với từng bản thảo, từng con chữ, mang trong mình sứ mệnh truyền bá tri thức và gìn giữ các giá trị văn hóa. "Nếu nhà văn là người rước chữ, cõng chữ, thì nghề phát hành chúng tôi là người gieo con chữ, gieo hương hoa cuộc đời" - ông Lê Hoàng nói.

Ông Nguyễn Tiến Công - Giám đốc NXB Đại học Sư phạm TPHCM, cho biết cuốn sách gồm 51 bài viết từ hơn 40 tác giả, dày 274 trang, tập hợp những câu chuyện thật được ghi lại bằng giọng văn chân thành và giàu cảm xúc. Các mảnh ghép trong sách tái hiện sinh động hành trình của ngành xuất bản Việt Nam: từ thời bao cấp còn nhiều thiếu thốn, những năm đầu đổi mới với muôn vàn thử thách, cho đến giai đoạn hội nhập khi xuất bản trở thành một ngành kinh tế - công nghệ năng động.

Tham dự chương trình có nhiều tác giả lớn tuổi, những người đã gắn bó lâu năm với nghề làm sách, cùng đông đảo sinh viên và các bạn trẻ đang theo học hoặc quan tâm đến lĩnh vực xuất bản. Các diễn giả đã chia sẻ những ký ức nghề nghiệp đáng nhớ, những khó khăn, thách thức cũng như niềm tự hào của người làm sách trong dòng chảy phát triển của xã hội hiện đại.

Ông Lê Nguyên Đại - Chủ Công ty Sách Thời Đại, tiết lộ một thời những năm 80, giới làm sách tư nhân tại TPHCM phải trải qua “hành trình vượt khó” dù gặp định kiến xã hội gọi họ là “đầu nậu”. Ông Lê Nguyên Đại nói: “Chúng tôi đã kiên trì, năng động làm nghề tử tế để được công nhận là đơn vị đối tác với các nhà xuất bản”, góp phần tạo ra những đầu sách phong phú đa dạng đáp ứng thị trường “đói sách” lúc bấy giờ. Kể từ năm 2004 với Chỉ thị 42-CT/TW do Ban Bí thư ban hành đã mở đường, giúp lực lượng làm sách tư nhân đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của ngành xuất bản đến ngày nay.

Cuốn sách “Nghề làm sách - Những câu chuyện khó quên” rất thú vị và dồi giàu thông tin hậu trường hấp dẫn từ các câu chuyện được kể bởi những gương mặt quen thuộc trong làng xuất bản như: Trần Văn Phượng (nguyên Cục trưởng Cục Xuất bản), Nguyễn Huy Ban (nguyên Trưởng cơ quan đại diện Cục Xuất bản TPHCM), Hoàng Trọng Quang (NXB Y học), Nguyễn Văn Giai (Nhà xuất bản Đà Nẵng), Lữ Huy Nguyên (NXB Văn học), Trần Phú Sơn (Xunhasaba), Vũ Đình Hòa (Nhà sách Văn Lang), Nguyễn Hữu Cứ (Nhà sách Quang Bình), Nguyễn Cảnh Bình (Alpha Books), Nguyễn Lệ Chi (Chibooks)… Trong bài viết “Vui buồn nghề biên tập” của mình, ông Nguyễn Duy Tường (NXB Quân đội nhân dân) tâm huyết: “Nghề nghiệp cũng như con cái. Cứ trách nhiệm đến cùng, cứ sống hết mình với con cái, với nghề nghiệp thì chẳng có con nào, nghề gì phụ bạc ta” (trang 275).

Nhiều sinh viên các trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Trường Cao đẳng phát thanh truyền hình II tham dự và đặt nhiều câu hỏi đến các diễn giả. Lan Thị Hồng Nhung, 20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM, chia sẻ: “Tôi vẫn đọc sách vì thấy sách có vai trò quan trọng trong hành trình trưởng thành của chúng ta. Sách như người bạn gần gũi mang đến cho chúng ta những kiến thức bổ ích, những điều tốt đẹp và có giá trị giúp mình định hướng bản thân, những góc nhìn khác về cuộc sống để bồi đắp thêm tinh thần lẫn tri thức”.

Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM Lê Hoàng chia sẻ với các bạn sinh viên dự khán về những phẩm chất cần có của một sinh viên muốn theo đuổi công việc trong ngành xuất bản. Ông nói: “Các bạn đã chọn ngành xuất bản làm hướng đi cho mình thì cần nhiều tố chất như phải là “tín đồ” của sách. Nếu không mê đọc thì cũng không thể yêu thích công việc xuất bản được. Việc đọc sách là điều kiện tiên quyết, là bắt buộc đối với người làm nghề xuất bản. Thứ hai, các bạn cũng cần tận dụng tối đa lợi thế của mình đó là công nghệ, cụ thể là Internet và AI. Nhưng phải hiểu rằng, những sự tiến bộ đó là để phục vụ cho con người. Đó là công cụ, trợ lý ảo của con người. Ta cần sử dụng chúng thật tốt nhưng phải làm sao để không phụ thuộc vào chúng và để chúng thay thế con người”.

Buổi giao lưu giới thiệu cuốn sách “Nghề làm sách - Những câu chuyện khó quên”không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về nghề làm sách, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu sách và giá trị của văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Cuốn sách là một phần ký ức nghề nghiệp được gìn giữ, bồi đắp và trao truyền đến các bạn trẻ câu chuyện thầm lặng phía sau trang sách, tình yêu với sách trong thời đại hôm nay. Được biết toàn bộ doanh thu từ 1.000 cuốn sách in lần đầu sẽ được trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học trong ngành Xuất bản - Phát hành.