Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tặng sách “Vì thế giới này cần bạn” cho sinh viên

(Ngày Nay) - Tại sự kiện ra mắt sách “Vì thế giới này cần bạn” của tác giả Tuấn Đức (NXB Kim Đồng) tại Đường Sách TPHCM ngày 28/3, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã gửi tặng cho rất nhiều bạn sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện - Khoa Báo chí truyền thông Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TPHCM).

Dự khán sự kiện ra mắt sách chủ đề “Sống thông minh giữa dòng đời vội vã” tại Đường Sách TPHCM ngày 28/3, Phạm Quỳnh Anh chúc mừng nồng nhiệt đến người bạn lâu năm là tác giả/nhà báo Tuấn Đức (Biên tập viên báo Tiền Phong) nhân dịp anh ra mắt quyển sách mới nhất - tập tản văn Vì thế giới này cần bạn.

Phạm Quỳnh Anh cho rằng cuốn sách rất có giá trị bởi những câu chuyện chất liệu đời sống nhẹ nhàng, gần gũi nhưng tinh tế, sâu sắc giúp người đọc như cô “nhận ra hình ảnh mình đâu đó trong những chi tiết, câu chuyện và có sự đồng cảm cao với tác giả trong hành trình nhận thức nội tâm, tự học cách hiểu mình, chấp nhận những giới hạn bản thân và chọn lựa cách sống tích cực phù hợp tương thích với thế giới xung quanh để tìm được hạnh phúc cho bản thân”.

Gần đây giới trẻ rộ lên câu hỏi rất trend (xu hướng) là: “Nếu đời mình không rực rỡ thì sao?”. Trong khi đó, tác giả Tuấn Đức lại viết về những điều giản dị, những khoảnh khắc nhỏ bé mang lại niềm vui và nhấn mạnh: “Không cần phải luôn xuất sắc. Không cần phải chạy theo những chuẩn mực hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là tìm được trạng thái cân bằng và bình yên trong đời sống”. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tâm đắc với tác giả về ý nghĩa sâu đậm của cuộc sống không phải bởi những thành tựu lớn lao mà nằm ở những khoảnh khắc đời thường chúng ta hay vô tình thường bỏ qua như ánh bình minh hay hoàng hôn.

Chính vì vậy mà Phạm Quỳnh Anh đã gửi tặng sách Vì thế giới này cần bạn cho rất nhiều bạn sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện - Khoa Báo chí truyền thông Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) tham dự sự kiện ngày 28/3 với lời chia sẻ, khuyến khích bạn trẻ “sống chậm lại, chú ý đến cảm xúc của bản thân và lựa chọn cách sống phù hợp với mình”.

Phạm Quỳnh Anh nói với các bạn sinh viên rằng: “Không có trải nghiệm nào thực sự vô nghĩa nơi hành trình trưởng thành nếu ta học được điều gì đó từ nó”. Đọc sách sẽ giúp các bạn trẻ tham khảo và nhận ra sự tử tế là điều quan trọng nhất, cần cẩn trọng khi đánh giá người khác, học cách lắng nghe, tôn trọng lựa chọn và hành trình riêng của mỗi người. Mỗi người đều có một vị trí riêng trong thế giới này.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh năm 1984, từng là thành viên của nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. (cùng với Lương Bích Hữu và Thu Thủy, về sau Ngô Quỳnh Anh thay thế cho Thu Thủy). Cô là chủ nhân các bài hit như Không đau vì quá đau, Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Đêm, Người dưng ngược lối, Mỗi thứ em thêm vào tình yêu, Buổi chiều hôm ấy... Các album đã ra mắt như Triệu lời cảm ơn, Hoa Quỳnh Anh, Nợ ai đó cả thế giới…

Phạm Quỳnh Anh có tham gia hai vai diễn nhỏ trong phim Thần tượng (2013) và Chàng trai năm ấy (2014); vai thứ chính trong bộ phim tâm lý - kinh dị Người lắng nghe: Lời thì thầm (2020); show truyền hình thực tế Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Năm 2024, Phạm Quỳnh Anh tham gia chương trình truyền hình đình đám Chị đẹp đạp gió rẽ sóng (mùa 2). Cuối năm 2025, cô ra mắt EP Xinh sao phải khóc, đánh dấu sự thay đổi về phong cách âm nhạc.

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh nói cô đã tập vượt qua những khoảng lặng, không để nỗi buồn kéo dài, từ một phụ nữ “yếu đuối, bi lụy” dễ bật khóc khi hát những bản tình ca buồn, cô trở thành một người mẹ mạnh mẽ, học được cách làm chủ, biết kiểm soát cảm xúc trước đám đông. Sau này Phạm Quỳnh Anh không để sự tiêu cực chi phối và lan tỏa điều tích cực khán giả nên cô rất đồng cảm với những chia sẻ qua các tản văn trong lành, hướng thiện của tác giả Tuấn Đức.