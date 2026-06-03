Liên hoan phim sinh viên Nhân Văn năm 2026 chính thức mở nhận tác phẩm dự thi

(Ngày Nay) - Từ ngày 16/5 đến hết ngày 07/6/2026, Liên hoan phim sinh viên Nhân Văn năm 2026 chính thức nhận tác phẩm dự thi từ sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Với bốn hạng mục tranh tài cùng chủ đề mở, chương trình tiếp tục tạo sân chơi để người trẻ thể hiện tư duy sáng tạo và niềm đam mê với điện ảnh, truyền hình.

Mở cơ hội cho những nhà làm phim trẻ

Sau hai mùa tổ chức, Liên hoan phim sinh viên Nhân Văn tiếp tục trở lại với mùa giải năm 2026, chính thức mở nhận tác phẩm dự thi từ ngày 16/5 đến hết ngày 07/6. Chương trình do khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM tổ chức, hướng đến việc phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực sản xuất truyền hình và điện ảnh.

Năm nay, chương trình gồm bốn hạng mục: Phim tài liệu, Phim ngắn, Phóng sự truyền hình và Video ca nhạc (MV). Đối tượng tham gia là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc không giới hạn chủ đề dự thi. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh và truyền hình, sinh viên được khuyến khích khai thác những câu chuyện về văn hóa, xã hội và con người bằng góc nhìn riêng. Từ những vấn đề thời sự, câu chuyện cộng đồng đến các lát cắt đời thường, mỗi tác phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành không gian để người trẻ thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng kể chuyện và dấu ấn cá nhân.

Chính thức mở đơn đăng ký tham gia Liên hoan phim sinh viên Nhân Văn năm 2026

Không chỉ là sân chơi tranh tài, Liên hoan phim sinh viên Nhân Văn còn hướng đến việc tạo môi trường thực hành nghề nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận quy trình sản xuất tác phẩm một cách bài bản từ khâu hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình, hậu kỳ và công chiếu.

Đồng hành cùng hành trình sáng tạo

Bên cạnh hoạt động nhận tác phẩm dự thi, Liên hoan phim sinh viên Nhân Văn 2026 còn triển khai chuỗi chương trình đồng hành nhằm tạo cơ hội giao lưu và học hỏi dành cho sinh viên yêu thích điện ảnh và truyền hình.

Nổi bật trong đó là talkshow truyền cảm hứng - giao lưu cùng các đạo diễn điện ảnh và truyền hình “FOCUSOUL”. Chương trình mang đến những chia sẻ thực tế về hành trình làm nghề, tư duy sáng tạo và quá trình sản xuất tác phẩm, qua đó giúp sinh viên có thêm góc nhìn về môi trường điện ảnh và truyền hình chuyên nghiệp.

Lễ khai mạc và Buổi công chiếu & Đêm Vinh danh và Trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 27/6/2026. Sự kiện sẽ kết hợp cùng không gian triển lãm và các hoạt động tương tác trải nghiệm, tạo điểm gặp gỡ giữa công chúng và những tác phẩm dự thi, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo của cộng đồng làm phim trẻ.