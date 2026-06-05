Japan Foundation tuyển chọn diễn viên múa Việt Nam cho dự án hợp tác nghệ thuật Việt – Nhật

(Ngày Nay) - Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản) vừa công bố chương trình tuyển chọn diễn viên múa Việt Nam tham gia dự án hợp tác nghệ thuật Việt Nam – Nhật Bản cùng vũ đoàn KAORIalive fam (K fam), dưới sự cố vấn nghệ thuật của biên đạo múa nổi tiếng Nhật Bản KAORIalive.

Theo ban tổ chức, dự án hướng tới việc tạo cơ hội để các nghệ sĩ múa Việt Nam tiếp cận môi trường sáng tạo quốc tế, đồng thời học hỏi phương pháp tập luyện và biểu diễn chuyên nghiệp của Nhật Bản. Những diễn viên được tuyển chọn sẽ tham gia quá trình sáng tạo và biểu diễn cùng các nghệ sĩ của K fam tại Hà Nội vào tháng 11/2026.

KAORIalive được biết đến là một trong những biên đạo múa có ảnh hưởng tại Nhật Bản. Bắt đầu sự nghiệp từ hiphop, cô đã phát triển chuyên môn ở nhiều thể loại như jazz, ballet, hiện đại và đương đại. Năm 2014, KAORIalive giành chiến thắng tại cuộc thi biên đạo Legend Tokyo Chapter 4 – một trong những sân chơi biên đạo quy mô lớn tại châu Á. Các tác phẩm của cô từng được ghi nhận tại nhiều cuộc thi quốc tế như World of Dance và Vibe Dance Competition.

Trong khi đó, KAORIalive fam (K fam) là vũ đoàn có trụ sở tại Kyoto, được thành lập năm 2019. Nhóm gây chú ý với những tác phẩm khai thác các vấn đề xã hội và môi trường thông qua ngôn ngữ hình thể. K fam từng lọt vào vòng chung kết World of Dance tại Los Angeles, giành chức vô địch Chimera A-Side Dance năm 2021 và liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết The Dance Day của Nhật Bản trong ba năm gần đây.

Dự án dự kiến tuyển tối đa 8 diễn viên múa từ 13 tuổi trở lên, có kinh nghiệm ở thể loại Jazz và/hoặc Đương đại. Các ứng viên cần cam kết tham gia đầy đủ quá trình tập luyện, có tinh thần hợp tác nghệ thuật và sẵn sàng tiếp cận những phương pháp đào tạo mới nhằm nâng cao tính đồng bộ cũng như khả năng biểu đạt trên sân khấu.

Theo kế hoạch, vòng tuyển chọn sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26–27/8/2026. Các giai đoạn tập luyện được tổ chức từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 trước khi chương trình chính thức biểu diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ vào ngày 13–14/11/2026. Chương trình sẽ bao gồm phần trình diễn của K fam, một tác phẩm hợp tác Việt Nam – Nhật Bản ra mắt lần đầu cùng tiết mục hạ màn với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ.

Những diễn viên được lựa chọn sẽ nhận trợ cấp trong thời gian tập luyện, thù lao biểu diễn, bảo hiểm y tế, đồng thời được hỗ trợ vé máy bay và lưu trú nếu sinh sống ngoài Hà Nội. Theo thông tin từ ban tổ chức, tổng mức hỗ trợ và thù lao cho người tham gia đầy đủ chương trình có thể lên tới khoảng 34 triệu đồng.

Hồ sơ ứng tuyển gồm CV bằng tiếng Anh, một video múa ứng tác và một video trình diễn tác phẩm dựng sẵn. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 30/6/2026.

Thông tin chi tiết về dự án và quyền lợi khi tham gia: https://drive.google.com/file/d/1drccpVpl9mVSvKEc6GXx0IW-De2XxI0x/view?usp=sharing