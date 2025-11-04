Campuchia siết chặt quản lý hoạt động casino liên quan lừa đảo trực tuyến

(Ngày Nay) - Lực lượng chức năng Campuchia ngày 2/11 đã ra quyết định niêm phong 4 sòng bạc (casino) tại tỉnh duyên hải Preah Sihanouk, do có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Trong thông báo công bố ngày 3/11, Ủy ban Quản lý cờ bạc thương mại Campuchia (CGBC) xác nhận các cơ sở bị xử phạt và niêm phong gồm Jin Pei Group, Jin Pei, G.C và Jin Pei 4. CGBC cho biết biện pháp pháp lý này được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong khuôn khổ chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao trên toàn quốc.

Trước đó hồi đầu tháng 11, giới chức Campuchia cũng đã đình chỉ giấy phép hoạt động của sòng bạc Silver Star ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng - khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh của Việt Nam - do phát hiện có liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Ngày 1/11, Ban Thư ký Ủy ban chuyên trách công tác phòng, chống hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao và các lực lượng hữu quan của Campuchia đã ra quân khám xét tụ điểm nghi ngờ liên quan hoạt động trực tuyến tại sòng bạc nêu trên.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ 23 nghi phạm, trong đó có 6 người Sri Lanka, 7 người Pakistan, 2 người Philippines, 2 người Nepal, 1 người Ấn Độ, 1 người Nigeria và 1 người Algeria được xác định có thể là nạn nhân, cùng 3 đối tượng cầm đầu gồm 1 người Đài Loan (Trung Quốc) và 2 người Malaysia.

