Campuchia: Tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến

(Ngày Nay) - Trong 4 tháng gần đây, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành kiểm tra các địa điểm nghi vấn, triệt phá 92 tụ điểm hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao tại 18 tỉnh, thành Campuchia.

Ngày 17/10, tại thủ đô Phnom Penh, Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đã tổ chức bàn giao, hồi hương 64 công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao, một động thái tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao ở quốc gia Đông Nam Á này.

Theo nguồn tin từ Ban Thư ký Ủy ban chuyên trách công tác phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao Campuchia, việc bàn giao, hồi hương công dân nước ngoài sau khi cơ quan chức năng sở tại phát hiện họ có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến là một phần của quy trình thủ tục pháp lý và được tiến hành trong khuôn khổ các cơ chế do Chính phủ Hoàng gia Campuchia ban hành.

Trong 4 tháng gần đây, dưới sự chỉ đạo của Ban Thư ký Ủy ban chuyên trách công tác phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, Ban chỉ huy hành chính thống nhất thủ đô và các tỉnh ở Campuchia đã tiến hành kiểm tra các địa điểm nghi vấn, triệt phá 92 tụ điểm hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao tại 18 tỉnh, thành Campuchia.

Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng khoảng 3.455 nghi phạm thuộc 20 quốc tịch, khởi tố 10 vụ trọng án liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến xảy ra tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Kandal, Preah Sihanouk và Kampot, truy tố 75 đối tượng cầm đầu và đồng phạm và tiến hành trục xuất, hồi hương 2.825 người nước ngoài.

Ngoài ra, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã hỗ trợ giải cứu nhiều nạn nhân khỏi các vụ buôn người, triệt phá các mạng lưới tội phạm và băng nhóm buôn người.

Động thái bàn giao, hồi hương công dân Hàn Quốc diễn ra tối 17/10 sau vụ việc một sinh viên đại học khoảng 20 tuổi người Hàn Quốc phát hiện tử vong tại một thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở phía Nam Campuchia, bị tình nghi có liên quan đường dây tội phạm lừa đảo.

Tính chất nghiêm trọng của vụ việc buộc chính phủ hành động mạnh để giải quyết triệt để vấn đề này.

Trong một động thái quyết liệt, ngày 16/10, đoàn công tác phản ứng khẩn cấp của Chính phủ Hàn Quốc, do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina dẫn đầu đã có mặt tại Phnom Penh để giải quyết vấn đề liên quan tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Theo hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP), trong khuôn khổ chuyến công tác tại Campuchia, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jina đã có các cuộc gặp, làm việc với Thủ tướng Hun Manet, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Sokha và ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác đặc biệt kiêm Chủ tịch Ban Thư ký Ủy ban chuyên trách công tác phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao trực thuộc Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Tại buổi tiếp đoàn công tác Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 16/10, Bộ trưởng cao cấp Chhay Sinarith khẳng định cam kết và nỗ lực của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc ngăn chặn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cao cấp Chhay Sinarith và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jina cũng thảo luận về các định hướng hợp tác giữa hai nước, bao gồm trao đổi thông tin, phòng ngừa đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương công dân Hàn Quốc và các lĩnh vực hợp tác cụ thể khác.

Hồi tháng 7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã ban hành chỉ thị mở chiến dịch tấn công trấn áp triệt để các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến trên diện rộng, trong bối cảnh hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao đã và đang gây ra những mối đe dọa và bất ổn trong khu vực và trên toàn cầu.