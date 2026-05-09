Chuyên gia khuyến cáo cách vận động an toàn và hiệu quả cho người cao huyết áp

(Ngày Nay) - Các chuyên gia y tế Trung Quốc khuyến cáo vận động khoa học và có quy luật giúp cải thiện chức năng thần kinh, tim mạch và chuyển hóa cơ thể, giảm gánh nặng cân nặng, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp.

Bác sĩ Triệu Uy (Zhao Wei) - Trưởng khoa Tim mạch của Bệnh viện Đại học Bắc Kinh số 3 - cho biết các hình thức vận động hỗ trợ giảm huyết áp bao gồm aerobic, tập sức mạnh (kháng lực) và tập linh hoạt, mềm dẻo. Các bài tập phổ biến như bơi lội, chạy bộ chậm, đi bộ nhanh, đạp xe, tập thái cực quyền. Thời lượng khuyến nghị từ 30 phút trở lên và khoảng 5 lần tập/tuần. Tập sức mạnh có thể gồm nâng tạ, plank, kéo dây đàn hồi; tập linh hoạt gồm yoga, giãn cơ. Kết hợp nhiều hình thức vận động sẽ giúp hạ huyết áp hiệu quả hơn và nâng cao thể chất tổng thể.

Chuyên gia nhấn mạnh việc lựa chọn môn thể thao cần phù hợp theo độ tuổi. Người trẻ có thể chọn các môn đối kháng như bóng rổ, bóng đá; người trung niên nên chọn các môn ít va chạm như bơi lội, cầu lông đôi; người cao tuổi nên ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng như thái cực quyền.

Người cao huyết áp trước khi tập cần kiểm tra tình trạng tim mạch tại khoa tim hoặc trung tâm khám sức khỏe, đảm bảo huyết áp ở mức ổn định và các cơ quan tim, não, thận khỏe mạnh. Vận động cần bắt đầu từ từ, rồi tăng dần cường độ. Trước khi tập nên khởi động từ 5 - 10 phút để cơ thể thích ứng. Sau khi tập cần thực hiện các bài giãn cơ, đi bộ nhẹ, tránh dừng đột ngột gây tụt huyết áp hoặc ngất xỉu.

Bác sĩ Triệu Uy lưu ý nên tránh tập vào thời điểm huyết áp cao, đặc biệt là buổi sáng, khi nguy cơ các bệnh tim mạch tăng cao. Thời gian lý tưởng là từ 16 - 18h00 hằng ngày. Cường độ tập nên duy trì ở mức vừa phải, vẫn có thể nói chuyện bình thường trong khi vận động. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh, vã mồ hôi, phù chân, cần dừng tập ngay và tới cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.