Cảnh báo đang khỏe mạnh bỗng điếc đột ngột

(Ngày Nay) - Tình trạng điếc đột ngột có thể diễn ra bất ngờ kể cả với người đang khỏe mạnh bình thường; theo các bác sĩ, thời tiết cũng là một yếu tố tác động.

Chủ quan với các dấu hiệu ban đầu

Nheo nheo mắt đọc dòng chữ người nhà viết trên giấy để truyền đạt thông tin, ông Kiều Văn Thi (ở Hà Nội) gật đầu hiểu và trả lời vang cả phòng bệnh. Bị điếc đột ngột, nhập viện Tai Mũi Họng Trung ương đã hơn 10 ngày, ông Thi đã quen với việc “thay nghe bằng nhìn”.

“Trước khi vào viện tôi vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng chỉ sau một đêm ngủ dậy tôi bỗng thấy 2 bên tai ù đặc, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng kêu rít lên trong đầu như tiếng ve rất to. Hoảng hốt, tôi liền khẩn trương vào viện và được bác sĩ kết luận bị điếc đột ngột”.

Rất may, nhờ đến viện kịp thời, chỉ sau điều trị vài ngày, ông đã bắt đầu nghe được những âm thanh mơ hồ, tuy chưa rõ ràng nhưng cũng là hy vọng có thể hồi phục dần. “Tôi có tiền sử mắc tiểu đường và huyết áp cao. Các bác sĩ nhận định bệnh tình trạng của tôi có liên quan đến biến động huyết áp và rối loạn tuần hoàn máu, nhất là trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường, huyết áp dễ gặp biến động”, ông Thi cho biết.

Theo các bác sĩ, người có bệnh nền tim mạch, huyết áp cao hay tiểu đường vốn dễ gặp nguy cơ bị điếc đột ngột hơn. Đặc biệt, nhiều người chủ quan, coi ù tai, nghe kém chỉ là triệu chứng nhỏ, nhưng thực chất có thể là dấu hiệu của một bệnh lý cấp cứu.

Cũng đang điều trị bệnh điếc đột ngột tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, chị Nguyễn Thu Linh (ở Tuyên Quang) may mắn hơn vì chỉ bị điếc một bên tai phải. Điều đáng nói, chị Linh luôn giữ thói quen sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ăn uống khoa học, không có bệnh nền; vì vậy, khi căn bệnh ập đến bất ngờ, chị Linh “không thể tin nổi” và rất tuyệt vọng.

“Sau khi tắm vào buổi sáng, tôi thấy tai phải có dấu hiệu ù ù, nhưng nghĩ do nước vào tai nên chủ quan. Đến sáng hôm sau thì tôi không còn nghe thấy gì nữa. Đi khám tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ kết luận tôi bị điếc đột ngột một bên tai, không rõ nguyên nhân”, chị Linh cho biết.

Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện tỉnh nhưng chưa cải thiện nhiều, chị Linh xin chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

“Bác sĩ cho biết tôi đã nhập viện kịp thời trong “72 giờ vàng”, nhưng vì phác đồ ban đầu ở tuyến đầu chưa đủ liều nên việc đáp ứng thuốc chậm. Hàng ngày, tôi được tiêm các mũi tiêm xuyên màng nhĩ (phương pháp đưa thuốc trực tiếp vào tai trong). Dù đã điều trị một thời gian nhưng tôi vẫn chưa thấy biến chuyển nhiều, trong tai vẫn là tiếng ù như có cơn gió thổi mạnh trong tai; mất ngủ triền miên nên lúc nào tôi cũng căng thẳng, phải dùng thuốc an thần mới ngủ được”, chị Linh chia sẻ.

TS.BS Nguyễn Thị Tố Uyên, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết: “Điếc đột ngột là tình trạng giảm hoặc mất thính lực xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn, thường vài giờ đến một ngày. Người bệnh vốn đang khỏe mạnh, nhưng bỗng nhiên cảm thấy ù tai, nghe kém, thậm chí mất hẳn khả năng nghe ở một bên tai. Một số trường hợp kèm chóng mặt, rối loạn tiền đình khiến người bệnh mất thăng bằng, choáng váng”.

Nhiều bệnh nhân khi có dấu hiệu bệnh thường chủ quan; có người chỉ thấy ù tai thoáng qua hoặc nghe kém nhẹ nên đa số nghĩ sẽ tự khỏi dẫn đến bỏ lỡ cơ hội điều trị. Đặc biệt, nhiều trường hợp bị tổn thương ở dải tần số cao (phần ít sử dụng trong giao tiếp hàng ngày) khó phát hiện, chỉ khi đo thính lực mới phát hiện.

Tận dụng ‘thời gian vàng’ cấp cứu

Theo TS.BS Nguyễn Thị Tố Uyên, nguyên nhân dẫn đến điếc đột ngột có nhiều cơ chế, trong đó thường gặp là liên quan đến các vi mạch máu tai trong; khi mạch máu co thắt đột ngột, lưu lượng máu đến tai giảm, có thể dẫn đến tổn thương thính giác.

“Đặc biệt, trong thời điểm giao mùa, khi trời đang nóng chuyển lạnh hoặc ngược lại, cũng như những đợt nắng gắt hoặc rét đậm, là giai đoạn thường gia tăng bệnh nhân điếc đột ngột. Bên cạnh đó, tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, uống nhiều rượu cũng có thể là yếu tố khởi phát các triệu chứng điếc đột ngột”, bác sĩ Nguyễn Thị Tố Uyên cho biết.

Thực tế cho thấy, tình trạng điếc đột ngột có thể xảy ra với bất kỳ ai, từ người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch cho đến những người hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo bác sĩ, yếu tố quyết định trong điều trị điếc đột ngột là điều trị càng sớm càng tốt. Nếu bệnh nhân đến ngay trong những ngày đầu, cơ hội hồi phục thính lực rất cao. Tuy nhiên, sau 5 - 7 ngày mới điều trị, kết quả sẽ giảm đi rõ rệt. Đặc biệt, nếu bệnh nhân đến viện điều trị sau khoảng một tháng thì hiệu quả sẽ không đáng kể. Vì thế, bệnh nhân cần đến viện ngay, không nên chần chừ.

Về các dấu hiệu nhận biết điếc đột ngột, BS. Nguyễn Thị Tố Uyên cho biết: “Mỗi người cần biết lắng nghe cơ thể.Nếu thấy tai có cảm giác bất thường, nghe kém, ù tai, chóng mặt trong vòng 24 giờ không cải thiện, cần phải đi khám ngay lập tức. Bệnh nhân không nên chờ đợi để tận dụng từng phút giây vàng để có cơ hội hồi phục thính lực tốt nhất”.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, để phòng tình trạng điếc đột ngột, người dân cần xây dựng lối sống điều độ như: Hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột như tắm nước lạnh sau khi ra nắng, tránh để sốc nhiệt khi thời tiết thay đổi, hạn chế uống rượu bia, kiểm soát tốt huyết áp, tim mạch…

“Điếc đột ngột không phải bệnh hiếm, nhưng hậu quả thì rất nặng nề nếu bỏ qua giai đoạn vàng. Nếu bỗng nhiênmất thính lực một bên tai hoặc chóng mặt dữ dội, người dân cần khẩn trương đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời”, TS. BS Nguyễn Thị Tố Uyên khuyến cáo.