Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội và lũ quét, sạt lở ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và rada thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu phát triển mạnh trên khu vực tỉnh Bắc Ninh và có xu hướng di chuyển về hướng khu vực Thành phố Hà Nội.

Cảnh báo, từ 14 giờ 55 đến 17 giờ 55 ngày 21/6, mây dông tiếp tục phát triển, mở rộng và gây mưa cho các khu vực trên; sau đó sẽ mở rộng ra các quận, huyện khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Cùng với đó, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 14 giờ 40 đến 20 giờ 40 ngày 21/6, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 80mm; riêng các tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang mưa phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 120mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu); Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, thành phố Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên); Mường La, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Thuận Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La); Mai Châu, Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình); Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, Văn Bàn (tỉnh Lào Cai); Lục Yên, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Yên Bình (tỉnh Yên Bái); Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, thành phố Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh (tỉnh Hà Giang); Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang, Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang); Đoan Hùng(tỉnh Phú Thọ); Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm, thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn); Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên); Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng); Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định,Văn Lãng, Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn); Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh); Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên, thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên, Yên Thế, Sơn Động (tỉnh Bắc Giang).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 1 giờ đến 13 giờ ngày 21/6, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thân Thuộc (Lai Châu) 101,6mm ; Kim Sơn (Lào Cai) 112,8mm; Tiên Nguyên (Hà Giang) 283mm; Hồng An (Cao Bằng) 135mm; Lao Chải (Yên Bái) 74,4m; Cúc Đường (Thái Nguyên) 280,8mm; Tân Hòa (Lạng Sơn) 168mm; Bố Hạ (Bắc Giang) 77,6mm; Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 84,4mm; ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.