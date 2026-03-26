“Chăm Hội - Vũ Khúc Giao Duyên” mang trải nghiệm văn hóa Chăm đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

(Ngày Nay) - Ngày 5/4/2026 tới đây, sự kiện trải nghiệm văn hóa Chăm mang tên “Chăm Hội - Vũ Khúc Giao Duyên” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, với nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, workshop thủ công truyền thống và không gian giao lưu văn hóa dành cho người trẻ.

Không gian trải nghiệm văn hóa Chăm đa giác quan

Sự kiện trải nghiệm do nhóm sinh viên ngành Công nghệ Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức, nằm trong khuôn khổ dự án truyền thông văn hóa “Chărm - Nét duyên văn hóa Chăm”. Không dừng lại ở một chương trình biểu diễn, “Chăm Hội - Vũ Khúc Giao Duyên” được định hình như một điểm chạm trực tiếp, nơi người tham gia có thể bước vào đời sống văn hóa Chăm thông qua nhiều lớp trải nghiệm khác nhau.





Theo ban tổ chức, toàn bộ sự kiện được xây dựng theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa xem, chạm, nghe và tham gia. Trong đó, khu vực workshop đóng vai trò như một không gian mở, nơi các giá trị thủ công truyền thống được tái hiện thông qua hoạt động thực hành trực tiếp cùng nghệ nhân.

Người tham gia có thể thử dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, một trong những làng nghề tiêu biểu của người Chăm, trải nghiệm kỹ thuật chuốt gốm Bàu Trúc với thao tác thủ công đặc trưng, hoặc in tranh khắc gỗ trên giấy dó. Thay vì quan sát từ xa, người tham dự được trực tiếp thao tác, qua đó cảm nhận rõ hơn tính chất vật liệu, kỹ thuật và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chế tác.

Bên cạnh các hoạt động tương tác, sự kiện cũng giới thiệu video quảng bá (Promotional Clip) “Nét Chăm”, là một sản phẩm truyền thông do nhóm sinh viên thực hiện. Video ghi lại hành trình khám phá văn hóa Chăm của người trẻ địa phương, từ những tiếp cận ban đầu đến quá trình tìm hiểu sâu hơn về lễ hội, tín ngưỡng, nghệ thuật và đời sống cộng đồng.

Trọng tâm của chương trình là phần trình diễn nghệ thuật văn hóa Chăm với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Phòng Văn hóa và Nghệ thuật Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn. Các tiết mục được dàn dựng nhằm tái hiện những yếu tố đặc trưng của văn hóa Chăm như âm nhạc, vũ điệu nghi lễ và hình thức trình diễn dân gian, tạo nên một không gian sân khấu mang tính kể chuyện.

Đáng chú ý, phần kết của sự kiện sẽ tái hiện lễ cưới truyền thống của người Chăm dưới hình thức sân khấu hóa. Nghi lễ không chỉ được trình bày như một tiết mục biểu diễn, mà còn được xây dựng với các chi tiết mang tính biểu trưng, từ trang phục, âm nhạc đến trình tự nghi lễ, giúp khán giả hình dung rõ hơn về cấu trúc và ý nghĩa văn hóa trong đời sống cộng đồng Chăm.

“Chăm Hội - Vũ Khúc Giao Duyên” cũng là hoạt động trọng tâm trong giai đoạn cao điểm của dự án “Chărm”, dự án truyền thông được chính thức khởi động từ ngày 20/1 và triển khai xuyên suốt đến tháng 4/2026 qua 4 giai đoạn. Dự án hướng đến nhóm đối tượng từ 18 đến 24 tuổi tại Đà Nẵng, kết hợp giữa nội dung số và trải nghiệm thực tế nhằm tạo ra nhiều điểm tiếp cận khác nhau với văn hóa Chăm.

Dự án do nhóm sinh viên thực hiện dưới sự cố vấn của TS. Đỗ Phương Thảo, sự hỗ trợ chuyên môn từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và Khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn. Được triển khai trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, “Chărm” hướng đến việc tạo ra một cầu nối giữa văn hóa truyền thống và đời sống hiện đại, góp phần nâng cao hiểu biết và thúc đẩy sự gắn kết của giới trẻ với di sản văn hóa Chăm tại địa phương.