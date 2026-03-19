Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026: Đại nhạc hội và Thông điệp kết nối “Đại ngàn chạm biển xanh”

(Ngày Nay) - Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ diễn ra tối 28/3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của tuần lễ khai mạc kéo dài từ 23/3, kết hợp trình diễn thực cảnh, đại nhạc hội và các hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn.

Đêm khai mạc được tổ chức từ 20h10 đến khoảng 21h30 với chương trình nghệ thuật thực cảnh, trước khi chuyển sang phần đại nhạc hội diễn ra từ sau 21h30. Phần nghệ thuật khai mạc được dàn dựng theo cấu trúc gồm bốn chương, dẫn dắt khán giả qua hành trình kết nối giữa không gian đại ngàn Tây Nguyên và vùng biển duyên hải. Thông qua sự kết hợp của âm nhạc, vũ đạo, sân khấu hóa và hiệu ứng hình ảnh, chương trình tái hiện một cách sinh động bức tranh văn hóa - lịch sử giàu bản sắc của khu vực.

Không gian cồng chiêng Tây Nguyên sẽ được đưa lên sân khấu như một điểm nhấn xuyên suốt, hòa quyện cùng hình ảnh đại ngàn hùng vĩ. Bên cạnh đó, những lớp diễn mang tinh thần mạnh mẽ sẽ tôn vinh truyền thống lịch sử, gợi nhắc đến hào khí Tây Sơn và dấu ấn của vùng đất võ.

Ở phần tiếp nối, khi chủ đề “đại ngàn chạm biển xanh” được mở rộng, sân khấu chuyển sang không gian giàu chất thơ, gợi liên tưởng đến miền đất từng gắn bó với nhiều thi sĩ nổi tiếng như Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên,... Đồng thời, sân khấu được lồng ghép các yếu tố đại dương tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa sống động vừa giàu tính biểu cảm.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Mason Nguyễn, CONGB, buitruonglinh, Tez, Sơn.K cùng nhiều gương mặt khác. Các tiết mục kết hợp quen thuộc của “Vũ trụ Say Hi” cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện, góp phần khuấy động không khí và thu hút đông đảo khán giả.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, chương trình còn dự kiến có màn trình diễn pháo hoa, tạo điểm kết ấn tượng cho đêm khai mạc. Thông tin chi tiết về phần pháo hoa sẽ được ban tổ chức cập nhật trong thời gian tới.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” được xác định là trục thông điệp xuyên suốt của Năm Du lịch Quốc gia 2026. Trong cách tiếp cận này, “chạm” không đơn thuần là sự tiếp giáp về địa lý, mà hàm ý một quá trình kết nối đa tầng: giữa hệ sinh thái rừng và biển, giữa không gian văn hóa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, cũng như giữa các giá trị truyền thống với những mô hình phát triển du lịch hiện đại.

Theo Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, sau hai thập kỷ triển khai, Năm Du lịch Quốc gia đã trở thành một cơ chế điều phối quan trọng, giúp các địa phương đăng cai tạo ra sự thay đổi lớn về hạ tầng, sản phẩm và truyền thông du lịch. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương sau khi đăng cai đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về lượng khách và doanh thu, đồng thời cải thiện khả năng nhận diện thương hiệu điểm đến trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn Gia Lai cho năm 2026 được nhìn nhận không chỉ dựa trên lợi thế tài nguyên, mà còn gắn với kỳ vọng thử nghiệm mô hình phát triển du lịch liên kết vùng, lấy Tây Nguyên làm trung tâm kết nối với dải duyên hải miền Trung.

Ở quy mô tổng thể, Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến quy tụ 244 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, được phân bổ xuyên suốt năm và có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Cấu trúc chương trình cho thấy sự dịch chuyển từ cách tổ chức theo sự kiện đơn lẻ sang mô hình chuỗi hoạt động có tính liên kết, trong đó mỗi sự kiện vừa mang tính độc lập, vừa góp phần bổ trợ cho tổng thể.

Riêng trong giai đoạn khai mạc từ 26 đến 29/3, các hoạt động được tổ chức dày đặc với nhiều lớp nội dung khác nhau, từ hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn đàn phát triển du lịch, đến các hội thảo chuyên đề về kinh tế xanh, hàng không, dược liệu. Song song là các chương trình giao lưu quốc tế, lễ hội văn hóa - ẩm thực, hoạt động thể thao và trải nghiệm du lịch.

Từ góc độ phát triển lâu dài, chuỗi hoạt động này không chỉ hướng đến mục tiêu thu hút du khách trong ngắn hạn, mà còn tạo nền tảng cho việc hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, mở rộng mạng lưới hợp tác và nâng cao năng lực tổ chức của địa phương. Qua đó, Gia Lai được định vị không chỉ như một điểm đến riêng lẻ, mà là một “mắt xích” trong hành trình liên vùng, nơi du khách có thể trải nghiệm liên tục từ không gian đại ngàn đến biển xanh.

Thông tin chi tiết về các hoạt động trong Tuần lễ khai mạc hiện đang được cập nhật liên tục trên các kênh chính thức của chương trình.