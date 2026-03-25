Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026: Gần 200 tác phẩm mở ra chu kỳ sáng tạo mới

(Ngày Nay) - Chiều 24/3 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026 - “VNUFA Student Art Showcase 2026” chính thức khai mạc, giới thiệu gần 200 tác phẩm tiêu biểu của sinh viên. Sự kiện không chỉ là hoạt động thường niên mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình sáng tạo mới của Nhà trường sau cột mốc 100 năm.
Vào lúc 17h00 ngày 24/3/2026, tại ART SPACE (42 Yết Kiêu, Hà Nội), Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc và trao giải Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026, thu hút sự tham dự của đông đảo giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và công chúng yêu nghệ thuật.

Triển lãm là hoạt động thường niên do Nhà trường chủ trì, Đoàn Thanh niên tổ chức, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm nay, sự kiện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam bước sang năm thứ 101, mở đầu cho một chu kỳ phát triển mới sau dấu mốc 100 năm lịch sử.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo các khán giả yêu nghệ thuật. Ảnh: Thùy Linh

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Đặng Thị Phong Lan - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh triển lãm là sân chơi học thuật và sáng tạo quan trọng dành cho sinh viên thuộc các ngành đào tạo. Theo Tiến sĩ, từ hơn 300 tác phẩm gửi về, Ban Tổ chức đã tuyển chọn gần 200 tác phẩm để trưng bày, phản ánh sự đa dạng về loại hình và chất liệu. “Các tác phẩm không chỉ thể hiện kỹ năng tạo hình mà còn cho thấy những góc nhìn cá nhân về tự nhiên, con người và xã hội, đồng thời phản ánh hành trình khám phá bản thân của sinh viên”, TS. Đặng Thị Phong Lan chia sẻ.

Các tác phẩm gây ấn tượng mạnh với những phong cách, cá tính hội họa riêng. Ảnh: Thùy Linh

Không chỉ dừng lại ở các loại hình truyền thống như hội họa, đồ họa, điêu khắc, triển lãm năm nay ghi nhận nhiều thử nghiệm với nghệ thuật đương đại như sắp đặt, nghệ thuật video (video art), nhiếp ảnh và nghệ thuật đa chất liệu (mixed media). Sự phong phú này góp phần tạo nên một diện mạo trẻ trung, giàu năng lượng cho không gian trưng bày.

Đại diện Ban Tổ chức, cô Trần Hoàng Ngân - Bí thư Đoàn Trường cho biết triển lãm là dịp để sinh viên giới thiệu những sáng tác đầu tay, đồng thời khẳng định tiếng nói nghệ thuật cá nhân. “Dù là tác phẩm của sinh viên, nhiều sáng tác đã đạt đến chất lượng nghệ thuật cao, cho thấy tiềm năng phát triển chuyên nghiệp trong tương lai”, cô nhận định.

Hội đồng nghệ thuật đã trao 17 giải thưởng chính thức, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải Triển vọng, bên cạnh nhiều giải thưởng từ các đơn vị trong và ngoài trường. Đáng chú ý, Giải Nhất của Triển lãm Mỹ thuật sinh viên năm 2026 được trao cho sinh viên Phạm Vũ Nguyên với tác phẩm “Thường nhật” (chất liệu sơn dầu), một tác phẩm gây ấn tượng bởi cách khai thác đời sống thường ngày qua ngôn ngữ tạo hình giàu cảm xúc và tính quan sát. Ngoài ra, giải Bình chọn sinh viên, do chính sinh viên lựa chọn, tiếp tục là điểm nhấn mang tính tương tác, thu hút sự quan tâm của người tham dự.

Tác phẩm "Thường nhật" của sinh viên Phạm Vũ Nguyên được trưng bày ngay đối diện lối vào triển lãm. Ảnh: Thùy Linh

Một số các tác phẩm ấn tượng khác được trưng bày tại triển lãm:

Tác phẩm "Trông" - Sinh viên Nguyễn Nhật Anh. Ảnh: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Tác phẩm "Ngồi lên trên" - Sinh viên Nguyễn Thị Nhiên. Ảnh: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Tác phẩm "Những khoảnh khắc còn lại" - Sinh viên Lê Đại Lượng. Ảnh: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Tác phẩm "Chiều hạ" - Sinh viên Dương Tuyết Nhi. Ảnh: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Triển lãm diễn ra từ ngày 24/3 đến hết ngày 2/4/2026, mở cửa tự do từ 8h30 đến 17h00 hằng ngày. Bên cạnh đó, chương trình Tour tham quan triển lãm (art tour) sẽ được tổ chức vào ngày 28/3, mang đến cơ hội tiếp cận sâu hơn với các tác phẩm và tác giả.

Với gần 200 tác phẩm được tuyển chọn, Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026 không chỉ phản ánh chất lượng đào tạo của Nhà trường mà còn cho thấy một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng bước định hình tiếng nói riêng trong dòng chảy mỹ thuật đương đại Việt Nam.

Công bố danh sách 12 loại nông sản "bẩn nhất" năm 2026
(Ngày Nay) - Theo báo cáo mới nhất từ Hướng dẫn Mua sắm Thực phẩm 2026, các loại rau lá xanh như rau chân vịt và các loại trái cây được trẻ em yêu thích như dâu tây và nho có hàm lượng dư lượng thuốc trừ sâu độc hại cao nhất dựa trên các xét nghiệm của chính phủ.
Nỗ lực giảm áp lực trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội
(Ngày Nay) - Số lượng chỗ học tăng, nhưng số học sinh lớp 9 tăng khoảng 20.000, áp lực cạnh tranh vẫn không giảm, đặc biệt ở nhóm trường công lập trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đầu tư hệ thống trường lớp, Hà Nội đang mở rộng theo hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo, phù hợp với năng lực và định hướng của từng học sinh.
(Ngày Nay) - Nhật Bản sẽ bắt đầu "xả kho" dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia, trong khi đó Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo chính phủ nước này cần kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia một cách chủ động.