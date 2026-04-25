(Ngày Nay) - Những quy định trước đây sẽ được bãi bỏ để tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Theo bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 10/5 tới, Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ có hiệu lực nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật và phù hợp với tiêu chí của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Như vậy, những quy định trước đây sẽ được bãi bỏ để tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Bà Vương Ngọc Hà cho biết, quy chế này quy định rõ phạm vi điều chỉnh đối với tất cả các hoạt động liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Công viên địa chất gồm: Bảo vệ khu vực di sản; quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; nghiên cứu khoa học; quản lý hoạt động du lịch, dịch vụ, văn hóa; xây dựng và khai thác khoáng sản...

Đồng thời, xác định nguyên tắc quản lý theo hướng bảo tồn gắn với phát triển bền vững. Các giá trị địa chất, văn hóa và tự nhiên của Công viên địa chất được bảo vệ nguyên vẹn, khai thác hợp lý để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Đặc biệt, quy chế quy định rõ việc phân vùng quản lý gồm: Vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Cụ thể, vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm mọi hoạt động làm thay đổi cảnh quan và yếu tố gốc của di sản; vùng đệm cho phép các hoạt động có kiểm soát, hạn chế tác động tiêu cực; vùng chuyển tiếp là khu vực phát triển kinh tế-xã hội nhưng phải tuân thủ các tiêu chí của UNESCO, đảm bảo hài hòa giữa phát triển và bảo tồn.

Đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, các hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản, nghiên cứu khoa học, tổ chức lễ hội, dịch vụ du lịch… phải tuân thủ theo quy định pháp luật, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến giá trị nổi bật toàn cầu của Công viên địa chất, nhất là phát huy vai trò của cộng đồng địa phương trong tham gia bảo vệ, khai thác và hưởng lợi từ di sản.

Ngoài ra, tổ chức điều tra, kiểm kê, phân loại di sản; khuyến khích phát triển du lịch địa chất, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với giáo dục di sản; xây dựng kế hoạch bảo vệ, tu bổ, phục hồi; các hoạt động khai thác phải được kiểm soát chặt chẽ, không vượt quá sức chịu tải của môi trường và di sản...