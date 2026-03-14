Chăm sóc sức khỏe răng miệng - từ thói quen hằng ngày đến trách nhiệm cộng đồng

(Ngày Nay) - Sức khỏe răng miệng là một phần không thể tách rời của sức khỏe con người, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, khả năng học tập, lao động và giao tiếp của mỗi cá nhân. Từ thực tế đó, việc nâng cao nhận thức và hình thành thói quen chăm sóc răng miệng đúng cách đang trở thành yêu cầu quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Thông điệp này được nhấn mạnh tại Lễ mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới năm 2026 tổ chức sáng 14/3 tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) với chủ đề "Nụ cười đẹp – Cuộc sống vui".

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại quyết định chất lượng sống của cả một đời người. Một hàm răng khỏe mạnh không chỉ giúp con người ăn uống tốt hơn mà còn giúp giao tiếp tự tin hơn, học tập và làm việc hiệu quả hơn. Vì vậy, sức khỏe răng miệng chính là một phần không thể tách rời của sức khỏe con người.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, việc phát động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới năm 2026 với thông điệp "Nụ cười đẹp – Cuộc sống vui" không chỉ là một hoạt động truyền thông mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe ngay từ những điều giản dị trong đời sống hằng ngày. Khi mỗi người hình thành thói quen chăm sóc răng miệng đúng cách, đó cũng là cách góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cộng đồng.

Trên phạm vi toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 3,5 tỷ người đang sống chung với các bệnh răng miệng, khiến đây trở thành nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay. Những con số này cho thấy bệnh răng miệng không chỉ là vấn đề của từng cá nhân mà còn là một thách thức sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm đúng mức.

Tại Việt Nam, kết quả Điều tra Sức khỏe Răng miệng Toàn quốc công bố năm 2019 cho thấy hơn 90% người dân mắc các bệnh lý răng miệng ở các mức độ khác nhau. Các bệnh răng miệng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe mà còn tác động đến chất lượng cuộc sống và năng suất lao động.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, những con số này cho thấy bệnh răng miệng không phải là vấn đề nhỏ của từng cá nhân mà là một thách thức sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, điều đáng mừng là phần lớn các bệnh răng miệng đều có thể phòng ngừa nếu người dân có kiến thức đúng và duy trì những thói quen chăm sóc răng miệng khoa học.

Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế đã quan tâm chỉ đạo phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe răng miệng, từ tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe đến chuẩn hóa hệ thống chuyên môn và mở rộng các mô hình chăm sóc răng miệng tại cộng đồng. Đề án tăng cường chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, các tài liệu truyền thông chăm sóc răng miệng đã được xây dựng và phổ biến rộng rãi; nhiều mô hình chăm sóc răng miệng tại cộng đồng, tại trường học và tại y tế cơ sở đã được triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ thống chuyên môn của ngành răng hàm mặt đã được chuẩn hóa với 360 quy trình kỹ thuật; nhiều kỹ thuật cao trong phẫu thuật và chỉnh hình hàm mặt đã được làm chủ, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân.

Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam – tổ chức nghề nghiệp tập hợp nhiều chuyên gia đầu ngành và luôn tích cực đồng hành cùng ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng cho nhân dân.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, chăm sóc sức khỏe răng miệng không chỉ là lĩnh vực chuyên môn riêng của ngành răng hàm mặt mà còn là một cấu phần quan trọng của y tế dự phòng và hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân. Một hệ thống y tế hiện đại không chỉ chữa bệnh tốt mà còn phải giúp người dân phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ những thói quen nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày, như Nghị quyết chiến lược số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định.

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới 20/3, Liên đoàn Nha khoa thế giới đã kêu gọi các hội nha khoa các nước cùng hành động nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em và cộng đồng với thông điệp "A Happy Mouth is a Happy Life – Nụ cười đẹp, cuộc sống vui".

Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam đã phối hợp với nhãn hàng chăm sóc răng miệng P/S – Công ty TNHH Unilever Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới. Các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh răng miệng và đã được cộng đồng nha khoa quốc tế ghi nhận như một mô hình hiệu quả, mang ý nghĩa xã hội sâu rộng.

Năm 2026, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tiếp tục phát động Tháng khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho cộng đồng. Đến nay đã có hơn 50 cơ sở răng hàm mặt công lập và tư nhân đăng ký tham gia chương trình, dự kiến khám và tư vấn cho hơn 47.000 trẻ em và người dân trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ mít tinh và đi bộ phát động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của hơn 1.600 đại biểu và người dân, bao gồm cán bộ, viên chức và người lao động ngành răng hàm mặt, đại diện các cơ sở răng hàm mặt, sinh viên và cộng đồng yêu thích các hoạt động vì sức khỏe.

Bên cạnh lễ phát động và hoạt động đi bộ lan tỏa thông điệp "Nụ cười đẹp – Cuộc sống vui", chương trình còn tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc răng miệng cho người dân tại khu vực sự kiện.

Để cải thiện thực sự sức khỏe răng miệng của người dân, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Các cơ quan quản lý cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho các chương trình chăm sóc răng miệng cộng đồng; các nhà trường cần giáo dục thói quen chăm sóc răng miệng cho học sinh ngay từ nhỏ; các doanh nghiệp và tổ chức xã hội tích cực tham gia các hoạt động truyền thông và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, mỗi người dân cần chủ động chăm sóc sức khỏe răng miệng của bản thân và gia đình.

Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cũng khuyến khích người dân thực hiện nguyên tắc "2:2:2:2": chải răng ít nhất hai lần mỗi ngày, mỗi lần ít nhất hai phút; hạn chế ăn trong hai giờ sau khi chải răng và khám răng định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm. Đây là những thói quen đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các bệnh răng miệng.

Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
(Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).
Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
(Ngày Nay) - Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử, ngày 13/3, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự và trực ứng cứu thông tin 24/24; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.