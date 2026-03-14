Chăm sóc sức khỏe răng miệng - từ thói quen hằng ngày đến trách nhiệm cộng đồng

(Ngày Nay) - Sức khỏe răng miệng là một phần không thể tách rời của sức khỏe con người, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, khả năng học tập, lao động và giao tiếp của mỗi cá nhân. Từ thực tế đó, việc nâng cao nhận thức và hình thành thói quen chăm sóc răng miệng đúng cách đang trở thành yêu cầu quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thông điệp này được nhấn mạnh tại Lễ mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới năm 2026 tổ chức sáng 14/3 tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) với chủ đề "Nụ cười đẹp – Cuộc sống vui".

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại quyết định chất lượng sống của cả một đời người. Một hàm răng khỏe mạnh không chỉ giúp con người ăn uống tốt hơn mà còn giúp giao tiếp tự tin hơn, học tập và làm việc hiệu quả hơn. Vì vậy, sức khỏe răng miệng chính là một phần không thể tách rời của sức khỏe con người.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, việc phát động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới năm 2026 với thông điệp "Nụ cười đẹp – Cuộc sống vui" không chỉ là một hoạt động truyền thông mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe ngay từ những điều giản dị trong đời sống hằng ngày. Khi mỗi người hình thành thói quen chăm sóc răng miệng đúng cách, đó cũng là cách góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cộng đồng.

Trên phạm vi toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 3,5 tỷ người đang sống chung với các bệnh răng miệng, khiến đây trở thành nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay. Những con số này cho thấy bệnh răng miệng không chỉ là vấn đề của từng cá nhân mà còn là một thách thức sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm đúng mức.

Tại Việt Nam, kết quả Điều tra Sức khỏe Răng miệng Toàn quốc công bố năm 2019 cho thấy hơn 90% người dân mắc các bệnh lý răng miệng ở các mức độ khác nhau. Các bệnh răng miệng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe mà còn tác động đến chất lượng cuộc sống và năng suất lao động.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, những con số này cho thấy bệnh răng miệng không phải là vấn đề nhỏ của từng cá nhân mà là một thách thức sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, điều đáng mừng là phần lớn các bệnh răng miệng đều có thể phòng ngừa nếu người dân có kiến thức đúng và duy trì những thói quen chăm sóc răng miệng khoa học.

Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế đã quan tâm chỉ đạo phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe răng miệng, từ tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe đến chuẩn hóa hệ thống chuyên môn và mở rộng các mô hình chăm sóc răng miệng tại cộng đồng. Đề án tăng cường chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, các tài liệu truyền thông chăm sóc răng miệng đã được xây dựng và phổ biến rộng rãi; nhiều mô hình chăm sóc răng miệng tại cộng đồng, tại trường học và tại y tế cơ sở đã được triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ thống chuyên môn của ngành răng hàm mặt đã được chuẩn hóa với 360 quy trình kỹ thuật; nhiều kỹ thuật cao trong phẫu thuật và chỉnh hình hàm mặt đã được làm chủ, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân.

Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam – tổ chức nghề nghiệp tập hợp nhiều chuyên gia đầu ngành và luôn tích cực đồng hành cùng ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng cho nhân dân.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, chăm sóc sức khỏe răng miệng không chỉ là lĩnh vực chuyên môn riêng của ngành răng hàm mặt mà còn là một cấu phần quan trọng của y tế dự phòng và hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân. Một hệ thống y tế hiện đại không chỉ chữa bệnh tốt mà còn phải giúp người dân phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ những thói quen nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày, như Nghị quyết chiến lược số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định.

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới 20/3, Liên đoàn Nha khoa thế giới đã kêu gọi các hội nha khoa các nước cùng hành động nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em và cộng đồng với thông điệp "A Happy Mouth is a Happy Life – Nụ cười đẹp, cuộc sống vui".

Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam đã phối hợp với nhãn hàng chăm sóc răng miệng P/S – Công ty TNHH Unilever Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới. Các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh răng miệng và đã được cộng đồng nha khoa quốc tế ghi nhận như một mô hình hiệu quả, mang ý nghĩa xã hội sâu rộng.

Năm 2026, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tiếp tục phát động Tháng khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho cộng đồng. Đến nay đã có hơn 50 cơ sở răng hàm mặt công lập và tư nhân đăng ký tham gia chương trình, dự kiến khám và tư vấn cho hơn 47.000 trẻ em và người dân trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ mít tinh và đi bộ phát động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của hơn 1.600 đại biểu và người dân, bao gồm cán bộ, viên chức và người lao động ngành răng hàm mặt, đại diện các cơ sở răng hàm mặt, sinh viên và cộng đồng yêu thích các hoạt động vì sức khỏe.

Bên cạnh lễ phát động và hoạt động đi bộ lan tỏa thông điệp "Nụ cười đẹp – Cuộc sống vui", chương trình còn tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc răng miệng cho người dân tại khu vực sự kiện.

Để cải thiện thực sự sức khỏe răng miệng của người dân, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Các cơ quan quản lý cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho các chương trình chăm sóc răng miệng cộng đồng; các nhà trường cần giáo dục thói quen chăm sóc răng miệng cho học sinh ngay từ nhỏ; các doanh nghiệp và tổ chức xã hội tích cực tham gia các hoạt động truyền thông và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, mỗi người dân cần chủ động chăm sóc sức khỏe răng miệng của bản thân và gia đình.

Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cũng khuyến khích người dân thực hiện nguyên tắc "2:2:2:2": chải răng ít nhất hai lần mỗi ngày, mỗi lần ít nhất hai phút; hạn chế ăn trong hai giờ sau khi chải răng và khám răng định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm. Đây là những thói quen đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các bệnh răng miệng.