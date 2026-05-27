Nắng nóng cực đoan tiềm ẩn nguy cơ suy thận cấp do mất nước

(Ngày Nay) -  Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ tổn thương thận cấp tính do mất nước nghiêm trọng khi cơ thể không được bù dịch đầy đủ trong thời tiết cực đoan.
Những ngày gần đây, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt 39–40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng, tình trạng nắng nóng còn tiếp diễn ở một số địa phương, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người lao động ngoài trời, người phải di chuyển hoặc làm việc kéo dài trong điều kiện nhiệt độ cao. Trong bối cảnh đó, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ tổn thương thận cấp tính do mất nước nghiêm trọng khi cơ thể không được bù dịch đầy đủ trong thời tiết cực đoan.

Theo Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 25 tuổi, công nhân tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ và co rút chân tay.

Theo người bệnh, trước đó một ngày, anh làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng nhưng gần như không uống nước do tập trung công việc. Người bệnh cho biết bản thân không có bệnh nền nên chủ quan, cho rằng có thể chịu được thời tiết nắng nóng và không chú ý bổ sung nước đầy đủ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine (chỉ số đánh giá chức năng lọc của thận) tăng lên khoảng 400 µmol/L, cao hơn nhiều so với mức bình thường, cho thấy tình trạng suy thận cấp, nguy cơ phải lọc máu nếu không được điều trị kịp thời.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng. Nếu đến viện muộn hơn, khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, bệnh nhân có thể phải lọc máu cấp cứu. Sau ba ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của bệnh nhân hồi phục, các triệu chứng co rút cơ và khó thở cải thiện, người bệnh được xuất viện.

Theo các bác sĩ, trong mỗi mùa nắng nóng, số ca nhập viện vì suy thận cấp do mất nước và thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp là người trẻ, khỏe mạnh. Các bác sĩ lý giải, khi làm việc hoặc di chuyển nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể phải tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù nước kịp thời, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng, khiến lượng máu nuôi thận suy giảm. Bên cạnh đó, vận động quá sức trong thời tiết nóng bức còn có thể gây hủy cơ vân. Khi cơ bị tổn thương, các chất từ cơ giải phóng vào máu có thể gây tổn thương ống thận và nhanh chóng dẫn tới suy thận cấp.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi làm việc hoặc di chuyển trong điều kiện nắng nóng kéo dài, người dân cần chú ý các dấu hiệu bất thường như lượng nước tiểu giảm rõ rệt hoặc nhiều giờ không đi tiểu; nước tiểu sẫm màu, vàng đậm hoặc đỏ như nước trà đặc; đau cơ dữ dội, chuột rút, co rút chân tay liên tục; mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ hoặc giảm tỉnh táo. Đây có thể là biểu hiện của tình trạng mất nước nặng hoặc suy giảm chức năng thận; người dân cần được thăm khám y tế sớm khi xuất hiện các dấu hiệu này.

Để phòng ngừa nguy cơ suy thận cấp trong thời tiết nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động uống nước, không đợi đến khi khát; người làm việc ngoài trời nên bổ sung thêm nước điện giải hoặc nước khoáng để bù lượng muối khoáng mất qua mồ hôi. Bên cạnh đó, cần hạn chế làm việc, vận động hoặc tập thể dục ngoài trời trong khung giờ nắng gắt từ 10 giờ đến 16 giờ. Khi cơ thể có biểu hiện quá nóng hoặc mệt mỏi, cần nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát, hạ nhiệt và bù nước kịp thời.

