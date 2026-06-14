Chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”

Lê Hà In bài viết
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(Ngày Nay) - Sáng ngày 11/6, đoàn công tácViện Phát triển nguồn nhân lực văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tham gia Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” và trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Mái ấm gia đình - Điểm tựa yêu thương” năm 2026 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung (Thanh Hóa) tổ chức.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Tới dự chương trình có: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV; Bà Lương Thị Hạnh – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ, Chủ tịch HLHPN tỉnh Thanh Hoá.

Chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” ảnh 1

Về phía Viện Phát triển nguồn nhân lực văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng có: Nhà báo Lê Hà – Viện trưởng; Thạc sĩ Trần Quang Việt – Phó Viện trưởng; Nhà báo lại Đức Hồng - Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa và Phát triển; Đại đức Thích Quý Trì - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” ảnh 2

Các đại biểu tham dự chương trình

Về phía lãnh đạo phường Quang Trung có các đồng chí: Nguyễn Xuân Chiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; Phạm Ngọc Thắng – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND phường; Trịnh Thị Diễm Lệ - Uỷ viên Ban Thường Vụ Đảng uỷ, Chủ tịch UB MTTQ phường; Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND phường; cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và 45 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu trên địa bàn.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay của cộng đồng trong việc chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng Viện Phát triển nguồn nhân lực văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã kết nối, trao hỗ trợ nhận đỡ đầu cho 45 em, mức 6 triệu đồng/ em /năm; góp phần động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” ảnh 3

Đại đức Thích Quý Trì - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chùa Quan Âm tu viện nhận mẹ đỡ đầu cho 6 cháu tại Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Thị Hạnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung đã đạt được trong việc triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đặc biệt là sự chủ động kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, đồng hành về tinh thần, giúp các em có thêm điểm tựa để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, đồng chí mong muốn các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội, nhân rộng các mô hình nhân văn, lan tỏa tinh thần yêu thương, trách nhiệm vì cộng đồng.

Tại chương trình, đồng chí Lương Thị Hạnh cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Viện Phát triển nguồn nhân lực văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã trao 45 suất quà cho các trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần mang đến niềm vui, sự động viên kịp thời để các em tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” ảnh 4
Viện Phát triển nguồn nhân lực văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng trao hỗ trợ Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” tại phường Bỉm Sơn

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV đánh giá cao những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trong thời gian qua, đặc biệt là việc duy trì hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và tổ chức cuộc thi ảnh trực tuyến “Mái ấm gia đình – Điểm tựa yêu thương”. Đồng chí khẳng định đây là những hoạt động góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Đồng thời, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Tuấn Anh cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trọng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội góp phần xây dựng phường Quang Trung ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” ảnh 5
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu tại chương trình
Chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” ảnh 6

Ông Nguyễn Tuấn Anh trao quà cho các em học sinh
Chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” ảnh 7

Nhà báo Lê Hà – Viện trưởng Viện Phát triển nguồn nhân lực văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng trao quà cho các em học sinh
Chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” ảnh 8

TS. Trần Quang Việt - Phó Viện trưởng Viện Phát triển nguồn nhân lực văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng trao quà cho các em học sinh
Chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” ảnh 9

Nhà báo Lại Đức Hồng - Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa và Phát triển trao quà cho các em học sinh

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Mái ấm gia đình – Điểm tựa yêu thương” năm 2026. Ban Tổ chức đã trao 01 giải A, 02 giải B và 05 giải C cho các tác phẩm xuất sắc. Giải A thuộc về chị Lê Thị Thường – hội viên phụ nữ Tổ dân phố 5 Bắc Sơn.

Chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” ảnh 10
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Mái ấm gia đình – Điểm tựa yêu thương” năm 2026
Lê Hà
Viện Phát triển nguồn nhân lực văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Mẹ đỡ đầu” Thanh Hóa

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