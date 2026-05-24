Hơn 2.200 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Ngày mai tươi sáng" hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo

Chương trình giao lưu nghệ thuật gây Quỹ “Ngày mai tươi sáng” năm 2026 là không gian kết nối nghệ thuật và lòng nhân ái, lan tỏa thông điệp: “Không ai phải chiến đấu với ung thư một mình”. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc, mang đến những phút giây lắng đọng và truyền cảm hứng cho khán giả. Điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện chân thực về hành trình của các “chiến binh ung thư”, những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp thêm hy vọng nhờ sự đồng hành của Quỹ Ngày mai tươi sáng và cộng đồng.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương Bộ Y tế, Quỹ Ngày mai tươi sáng khi đã đưa Quỹ trở thành điểm tựa nghĩa tình, giúp hơn 50.000 bệnh nhân ung thư nghèo trên khắp mọi miền đất nước được hỗ trợ chi phí điều trị, tiếp cận thuốc men và dịch vụ y tế.

Nhiều gia đình đã vượt qua những ngày tháng tưởng chừng tuyệt vọng để tiếp tục được sống hạnh phúc; nhiều em nhỏ đã trở lại trường học, tiếp tục viết tiếp những ước mơ còn dang dở của tuổi thơ mình. “Trong những thời khắc khó khăn nhất, tình người trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Một sự sẻ chia đúng lúc không chỉ giúp người bệnh có thêm điều kiện để điều trị mà còn giúp họ giữ lại niềm tin và nghị lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, hiện vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang cần sự hỗ trợ, vẫn còn nhiều gia đình đang mong mỏi có thêm một cơ hội để người thân của mình được điều trị và tiếp tục sống; vẫn còn nhiều em nhỏ đang khát khao được khỏe mạnh để trở về với cuộc sống đời thường.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cộng đồng cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống; để mọi người bệnh, nhất là những bệnh nhi nghèo, đều có quyền hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Quảng, Phó Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng cho biết, trong 15 năm qua, Quỹ đã nỗ lực bắc những nhịp cầu nối hữu hiệu, tạo sức lan tỏa lớn lao trong cộng đồng. Quỹ đã hỗ trợ hơn 53.000 bệnh nhân ung thư nghèo chi phí điều trị; hơn 5.000 tỷ đồng được huy động từ cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước; 12.000 bệnh nhân được tiếp cận thuốc điều trị trúng đích, hơn 80.000 người được khám tầm soát ung thư miễn phí trên toàn quốc… Tuy nhiên, điều ý nghĩa nhất mà Quỹ có được không chỉ là những con số, mà là thắp lên được niềm tin, hy vọng, nghị lực để người bệnh ung thư chiến thắng bệnh tật.

Trong khuôn khổ sự kiện, Quỹ Ngày mai tươi sáng tiếp tục phát động chiến dịch “Triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư” năm 2026.

Năm nay, cộng đồng có thể tham gia ủng hộ thuận tiện và an toàn thông qua hình thức quét mã VietQR trên ứng dụng ngân hàng. Toàn bộ thông tin tiếp nhận và ủng hộ sẽ được cập nhật công khai, minh bạch theo thời gian thực trên website của Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400.

Tại Chương trình, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng” bằng tiền mặt, thuốc, vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng.Trước đó, chiều cùng ngày, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà cho 260 bệnh nhi, gồm 160 bệnh nhi ung thư và 100 bệnh nhi đang điều trị tại các khoa, phòng của bệnh viện. Phó Thủ tướng cũng dặn dò, động viên tinh thần các bệnh nhi và mong các cháu tiếp tục dũng cảm chiến thắng bệnh tật để sớm trở về với gia đình, đến trường và viết tiếp ước mơ của mình.