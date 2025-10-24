Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người

(Ngày Nay) - Tình trạng đóng cửa của chính phủ Mỹ đã bước sang tuần thứ tư, thời gian dài thứ hai trong lịch sử và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang trên toàn quốc không được trả lương khi đảng Dân chủ và Cộng hòa bế tắc trong vấn đề ngân sách, khiến nhiều gia đình không thể trang trải chi phí sinh hoạt.

Riêng trong ngành hàng không, khoảng 60.000 nhân viên đảm bảo an toàn cho bầu trời Mỹ sẽ không có lương trong tuần tới, trong khi kỳ lương gần nhất là vào giữa tháng 10 thiếu tới 2 ngày công. Nếu không sớm đạt được thỏa thuận ngân sách, nhiều người trong số này sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, thậm chí có thể phải làm thêm ngoài giờ để trang trải cuộc sống.

Năm 2019, khi chính phủ ngừng hoạt động 35 ngày, tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) và kiểm soát viên không lưu tăng vọt dẫn đến tình trạng hành khách phải xếp hàng dài chờ đợi và buộc giới chức phải giảm lưu lượng bay ở New York, qua đó ép Quốc hội sớm đạt thỏa thuận.

Các khoản chi trả cho người nghèo nhất nước Mỹ, bao gồm Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) - còn gọi là tem phiếu thực phẩm, cũng sẽ hết hạn trong vài ngày tới nếu không đạt được thỏa thuận, tăng thêm áp lực lên các ngân hàng thực phẩm. Được biết, chương trình này hỗ trợ hơn 42 triệu người trên toàn nước Mỹ, trong đó khoảng 5,5 triệu người ở California.

Ngày 22/10, Thống đốc bang California Gavin Newsom thông báo sẽ triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ phân phát thực phẩm cho người dân gặp khó khăn do Chính phủ ngừng hoạt động. Ông Newsom cho biết sẽ triển khai lực lượng này làm công việc tương tự thời đại dịch COVID-19, khi họ giúp phục vụ hàng triệu bữa ăn cho người dân. Ông cũng cho biết đang đẩy nhanh gói hỗ trợ 80 triệu USD của bang để giúp cung cấp lương thực cho người cần.