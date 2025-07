Chính quyền địa phương 2 cấp: Thích nghi nhanh, hoạt động hiệu quả

Từ ngày 1/7, các tỉnh, thành phố trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Không khí khẩn trương, nghiêm túc đang lan tỏa khắp các địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Ninh Bình, Cao Bằng.

Sự quyết tâm, đồng lòng của cán bộ

Sáng 1/7, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra thực tế tình hình chuẩn bị và vận hành chính thức bộ máy chính quyền phường Dĩ An.

Phường Dĩ An được hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường Dĩ An, An Bình và một phần địa bàn các khu phố của phường Tân Đông Hiệp (bao gồm Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác). Sau sắp xếp, phường Dĩ An có diện tích tự nhiên hơn 21,3 km2 với quy mô dân số gần 228.000 người. Đây là phường có dân số lớn nhất toàn tỉnh Bình Dương (cũ).

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách được bố trí là 168 người. Về cơ sở hạ tầng, hệ thống trụ sở đã được bố trí ổn định. Trụ sở Đảng ủy phường đặt tại trụ sở cũ ở Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An (cũ); trụ sở tiếp dân được tổ chức độc lập, bảo đảm thuận tiện cho người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, phường Dĩ An đã chính thức vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công từ ngày 16/6/2025 để phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn chạy thử trước khi đi vào hoạt động chính thức.

Trung tâm được đặt tại trụ sở cũ của chi nhánh Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Dương (cũ) tại thành phố Dĩ An (cũ) với tổng diện tích hơn 800 m2, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, hạ tầng công nghệ thông tin và đường truyền ổn định.

Đến ngày 30/6, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 5.100 hồ sơ thủ tục hành chính các loại, phản ánh sự thích nghi nhanh chóng và hiệu quả của bộ máy mới với nhu cầu của người dân.

Về nhân sự phục vụ Trung tâm, ngoài đội ngũ cán bộ chuyên trách được điều động từ các phường cũ, phường Dĩ An cũng huy động 3 tình nguyện viên mỗi buổi làm việc, phối hợp cùng tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trực tuyến.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Dĩ An, giai đoạn đầu triển khai việc sắp xếp, nhiều cán bộ, công chức, viên chức có tâm lý lo lắng về việc thay đổi vị trí công tác, thu nhập hoặc khả năng bố trí lại. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp ủy, chính quyền đã làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cán bộ.

Đến cuối tháng 6, phần lớn cán bộ, công chức đã thích nghi tốt với mô hình hoạt động mới, tạo nền tảng vững chắc cho phường Dĩ An vận hành thông suốt từ ngày 1/7/2025.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thành phố Dĩ An (cũ) và phường Dĩ An trong công tác chuẩn bị sắp xếp, vận hành chính quyền cấp xã theo hướng hiện đại, tinh gọn, phục vụ hiệu quả nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính không đơn thuần là hành chính, tổ chức mà là một cuộc cải cách sâu rộng nên cần sự quyết tâm, đồng lòng và cả sự chia sẻ, hy sinh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

“Ngày xưa, cha ông ta đã hy sinh xương máu trong cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc. Ngày nay, khi thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, chúng ta cũng cần chấp nhận hy sinh - hy sinh quyền lợi, vị trí việc làm, tâm lý và thậm chí cả những điều đã từng ổn định để phục vụ sự phát triển lâu dài và lợi ích chung," ông Nguyễn Văn Được chia sẻ.

Nhấn mạnh một số công việc trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đảm bảo sau sắp xếp, công việc không được gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính phải được giải quyết nhanh hơn, tốt hơn; cần thực hiện triệt để nguyên tắc phi địa giới hành chính.

Cùng với đó, lãnh đạo phường Dĩ An và các phường tiếp tục rà soát, quy hoạch, lựa chọn các vị trí đặt trụ sở cơ quan nhà nước theo hướng đồng bộ, hiện đại, đủ công năng và phù hợp với yêu cầu lâu dài. Nơi nào đã chọn phù hợp thì tiếp tục hoàn thiện, nơi nào chưa đảm bảo cần cải tạo hoặc đầu tư xây dựng mới.

Về nhân sự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý cần quan tâm đặc biệt đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ sở, không chỉ đầy đủ về số lượng, đúng quy định mà còn phải chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, các địa phương lưu ý công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu giữa các đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, không để xảy ra gián đoạn trong điều hành và phục vụ người dân.

Sẵn sàng vì một tương lai phát triển bền vững

Tại các sở, ban, ngành và 114 phường, xã và đặc khu trên toàn thành phố Hải Phòng đang hừng hực khí thế, tinh thần chung sẵn sàng vì một tương lai phát triển bền vững, cùng chung lý tưởng, kiến tạo ngày mai.

Phóng viên TTXVN có mặt tại Trung tâm hành chính-chính trị thành phố Hải Phòng (Khu đô thị Bắc sông Cấm), ngay từ sớm, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành đã có mặt đông đủ, sẵn sàng bắt tay vào công việc trong một tâm thế mới, chủ động, trách nhiệm và hướng tới phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Các phòng, ban nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai họp giao ban, phân công nhiệm vụ cụ thể. Là ngày đầu tiên sau hợp nhất nhưng sự phối hợp giữa các đơn vị diễn ra nhịp nhàng, không gián đoạn.

Tiến sĩ Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, chia sẻ ngày làm việc đầu tiên sau khi hợp nhất là thời khắc đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của ngành văn hóa, thể thao và du lịch hai địa phương. Toàn ngành xác định rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn bản sắc, phát huy giá trị văn hóa vùng đất mới; đồng thời tạo ra sản phẩm, hoạt động mang tính kết nối, lan tỏa, góp phần xây dựng đô thị hiện đại, giàu bản sắc và hấp dẫn về du lịch.

Trước đó, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên 1/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuyển trụ sở làm việc về Trung tâm hành chính-chính trị thành phố, kiện toàn bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ cũng như đề ra đề án mở rộng không gian văn hóa xứ Đông, phát triển du lịch liên kết vùng... Các cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành phấn khởi bước vào hành trình mới.

Theo Tiến sỹ Trần Thị Hoàng Mai, hợp nhất không chỉ là sự gộp lại về mặt tổ chức mà là sự hòa quyện của tinh thần, bản sắc và khát vọng. Đây là thời điểm vàng để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy vai trò tiên phong, gắn kết con người, lan tỏa giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng về một tương lai đáng tin cậy, đáng sống và đáng tự hào.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Bí thư Chi bộ, trưởng khu dân cư Chế biến phường Bến Tắm, cho biết đây là bước ngoặt mang tính lịch sử của đất nước, địa phương.

“Tôi nhận thấy chủ trương của Đảng, Nhà nước sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập là thiết thực, đi vào lòng dân, được nhân dân hưởng ứng. Tại khu dân cư, ý kiến nhân dân đồng thuận cao và đều hứng khởi đón nhận luồng gió mới, kỳ vọng vào tương lai của đơn vị hành chính mới sau khi Hải Dương và Hải Phòng hợp nhất," ông Tĩnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh kỳ vọng sự kiện lịch sử này sẽ mở ra không gian phát triển mới của địa phương. Dù là địa bàn xa trung tâm thành phố nhưng nhân dân địa phương mong muốn cùng với giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, chính quyền mới, đội ngũ cán bộ lãnh đạo sẽ gần dân, sát dân, đời sống người dân được nâng cao, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định với nền tảng vững chắc mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp cùng không gian phát triển mới được mở ra và những cơ chế, chính sách đặc thù, sự hỗ trợ Trung ương đã dành cho thành phố, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hải Phòng sẽ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng địa phương trở thành đô thị biển kiểu mẫu, phát triển xanh, thông minh, hiện đại, bền vững; là hình mẫu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Đảm bảo hoạt động thông suốt trong ngày làm việc đầu tiên

Các đơn vị hành chính mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 129 đơn vị hành chính cấp xã. Ghi nhận tại một số địa phương cho thấy, không khí làm việc trong ngày đầu tiên diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo thông suốt trong công tác phục vụ người dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoa Lư (thành phố Ninh Bình), đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trung tâm hiện có 15 quầy giải quyết thủ tục hành chính và 5 quầy thuộc lĩnh vực công an, với 20 cán bộ là những người có kinh nghiệm công tác tại bộ phận một cửa cấp thành phố và các xã, phường cũ.

Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, đơn vị còn được giao thêm một số đầu việc mới nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức phải nhanh chóng nắm bắt, thích nghi với quy trình mới bảo đảm không xảy ra gián đoạn trong quá trình phục vụ nhân dân.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoa Lư Đặng Văn Tiếp cho biết, dù có sự thay đổi về tổ chức bộ máy, công tác chỉ đạo, điều hành vẫn được thực hiện thông suốt. Cán bộ, công chức thể hiện tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hướng dẫn người dân tận tình để quy trình xử lý thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.

Tại phường Tây Hoa Lư, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân phường chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để triển khai các nhiệm vụ ngay trong ngày làm việc đầu tiên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhanh chóng ổn định tâm thế, làm quen với môi trường mới, bắt tay ngay vào công việc theo sự phân công cụ thể.

Theo lãnh đạo phường, trong quá trình chuẩn bị trước đó, cán bộ, công chức chủ động di chuyển tài liệu, sắp xếp không gian làm việc và tiếp nhận nhiệm vụ tại nơi công tác mới. Dù khối lượng công việc lớn, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Người dân địa phương cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của các đơn vị hành chính mới. Bà Bùi Thị Lanh, cư trú tại phố 1, phường Tây Hoa Lư cho biết, buổi làm việc đầu tiên rất nghiêm túc. Cán bộ hướng dẫn người dân tận tình, giúp bà nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ cần thiết.

Việc các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả bộ máy cho thấy tinh thần nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là yếu tố quan trọng góp phần tạo hành lang hành chính thông suốt, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời mở ra động lực mới để các địa phương phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Bước chuyển mình mới của xã Trường Hà

Ngày đầu tiên chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Trường Hà (tỉnh Cao Bằng) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Việc tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mới của xã Trường Hà. Mục tiêu của xã là tiếp nối, kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng và tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững, toàn diện, đồng thời tạo hành lang pháp lý để bộ máy chính quyền địa phương vận hành thống nhất, hiệu quả và đúng quy định; khởi đầu cho một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển, vì mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, vì dân.

Tại khu vực Trung tâm hành chính công của xã, nhiều người dân lần đầu đến làm việc với bộ máy chính quyền mới không khỏi ngạc nhiên trước cách làm chuyên nghiệp, thân thiện. Anh Hoàng Văn Phúc (xóm Nà Sác, xã Trường Hà) đến làm thủ tục xác nhận vay vốn tín dụng chính sách, chia sẻ anh được cán bộ xã đón tiếp niềm nở, hướng dẫn tận tình, thủ tục nhanh gọn. Ngày trước có khi phải đi lại 2-3 lần mới xong, nay chỉ trong một buổi là hoàn tất. Chính quyền bây giờ thực sự gần dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Hà Lưu Trọng Hính cho biết Trường Hà là xã biên giới được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 đơn vị hành chính là thị trấn Xuân Hòa, các xã Quý Quân, Sóc Hà và Trường Hà (huyện Hà Quảng). Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà là bước ngoặt lịch sử đưa chính quyền đến gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Xã đã chuẩn bị kỹ từ con người, cơ sở hạ tầng để vận hành hiệu quả mô hình mới ngay từ ngày đầu. Xã kiến nghị, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm quan tâm đầu tư bổ sung trang thiết bị làm việc, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt ưu tiên cho các xã biên giới, vùng sâu vùng xa như Trường Hà. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý nhà nước trên môi trường số cho đội ngũ cán bộ cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.