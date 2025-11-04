Chính quyền Trump chi trả một phần trợ cấp thực phẩm

(Ngày Nay) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 cho biết họ sẽ sử dụng quỹ dự phòng để chi trả một phần trợ cấp theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) trong tháng 11, sau khi một thẩm phán yêu cầu Bộ Nông nghiệp Mỹ giải ngân kinh phí cho chương trình này.

Chính quyền cho biết sẽ sử dụng toàn bộ 4,65 tỷ USD từ quỹ dự phòng. Số tiền này sẽ chi trả khoảng một nửa mức trợ cấp cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện trong tháng này. Để cung cấp đầy đủ trợ cấp SNAP, chính quyền cho biết sẽ cần ít nhất thêm 4 tỷ USD từ nguồn ngân sách khác của chính phủ.

Hàng chục triệu người Mỹ đã không nhận được trợ cấp SNAP tháng 11 vào cuối tuần vừa qua do chính phủ đóng cửa. Trước khi kinh phí SNAP dự kiến cạn kiệt vào tháng 11, nhiều bang đã cố gắng giúp bù đắp khoảng trống này. Tuần trước, các lãnh đạo đảng Dân chủ của 25 bang cũng kiện Bộ Nông nghiệp Mỹ, yêu cầu bộ này sử dụng quỹ dự phòng để duy trì chương trình trong thời gian chính phủ đóng cửa.