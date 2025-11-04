Chính quyền Trump chi trả một phần trợ cấp thực phẩm

(Ngày Nay) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 cho biết họ sẽ sử dụng quỹ dự phòng để chi trả một phần trợ cấp theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) trong tháng 11, sau khi một thẩm phán yêu cầu Bộ Nông nghiệp Mỹ giải ngân kinh phí cho chương trình này.
Chính quyền cho biết sẽ sử dụng toàn bộ 4,65 tỷ USD từ quỹ dự phòng. Số tiền này sẽ chi trả khoảng một nửa mức trợ cấp cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện trong tháng này. Để cung cấp đầy đủ trợ cấp SNAP, chính quyền cho biết sẽ cần ít nhất thêm 4 tỷ USD từ nguồn ngân sách khác của chính phủ.
Hàng chục triệu người Mỹ đã không nhận được trợ cấp SNAP tháng 11 vào cuối tuần vừa qua do chính phủ đóng cửa. Trước khi kinh phí SNAP dự kiến cạn kiệt vào tháng 11, nhiều bang đã cố gắng giúp bù đắp khoảng trống này. Tuần trước, các lãnh đạo đảng Dân chủ của 25 bang cũng kiện Bộ Nông nghiệp Mỹ, yêu cầu bộ này sử dụng quỹ dự phòng để duy trì chương trình trong thời gian chính phủ đóng cửa.
(Ngày Nay) - Năm 2025, Cộng hòa Kazakhstan kỷ niệm 35 năm ngày thông qua Tuyên ngôn về chủ quyền quốc gia (25/10/1990) – văn kiện có ý nghĩa nền tảng trong tiến trình hình thành và phát triển của quốc gia Trung Á này.
(Ngày Nay) - Trong dòng chảy phát triển năng động của các đô thị Việt Nam, Hải Phòng đang nổi lên như một thành phố hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành “thành phố âm nhạc” – nơi sáng tạo trở thành sức sống, và bản sắc văn hóa được nuôi dưỡng bằng nhịp điệu của thời đại mới.
(Ngày Nay) - Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 và phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão lụt, có chủ đề "Mùa thu hy vọng – chia sẻ yêu thương".
(Ngày Nay) - Ngày 3/11, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép các loài chim hoang dã tại Việt Nam đang diễn biến đáng lo ngại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên.
(Ngày Nay) - Tây Ninh chuẩn bị đón cột mốc 5 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong năm 2025. Phần quà bằng vàng vô cùng hấp dẫn đã được khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chuẩn bị cho các vị khách may mắn để đón dấu mốc đặc biệt này.
(Ngày Nay) -NXB Kim Đồng vừa ấn hành tác phẩm “Thần long kích thủy” của tác giả Đông Nguyễn, họa sĩ Cao Việt Nguyễn phối hợp cùng nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình thực hiện. Tác phẩm tái dựng lại di sản thuyền chiến Việt Nam thông qua nét vẽ và mô tả chi tiết.
(Ngày Nay) - Ngày 7/11 tới đây, vở nhạc kịch đương đại “Ảo Quan” chính thức diễn suất đầu tiên tại Nhà hát Kịch Sân Khấu Nhỏ 5B (TPHCM). Nhưng trước đó, vở kịch thể nghiệm này đã được ekip thực hiện mời khán giả cùng tập kịch, trải nghiệm với các nghệ sĩ trên sân khấu.