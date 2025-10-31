Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt thuế quan toàn cầu của Tổng thống D. Trump

(Ngày Nay) - Thượng viện Mỹ ngày 30/10 đã thông qua một nghị quyết lưỡng đảng nhằm bãi bỏ các mức thuế quan toàn cầu do Tổng thống Donald Trump áp đặt, trong đó có thuế cao đối với các đồng minh lâu năm như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đề xuất này từng thất bại tại Thượng Viện hồi cuối tháng 4 với tỷ lệ phiếu 50 – 49, sau khi Phó Tổng thống J.D. Vance bỏ phiếu bác bỏ. Tuy nhiên, trong lần bỏ phiếu mới nhất này, có 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã đứng về phía đảng Dân chủ, gồm ông Rand Paul (Kentucky) - người bảo trợ nghị quyết, ông Mitch McConnell (Kentucky), bà Susan Collins (Maine) và bà Lisa Murkowski (Alaska).

Nghị quyết kêu gọi chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia mà ông Trump đã viện dẫn ngày 2/4 với tên gọi “Ngày Giải phóng” nhằm áp đặt thuế đối ứng cao với hàng loạt đối tác trên toàn cầu.

Giới quan sát đánh giá đây là một chiến thắng mang tính biểu tượng cho những người không ủng hộ chính sách thương mại cứng rắn của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nghị quyết khó có hiệu lực trên thực tế, do Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson - người thuộc đảng Cộng hòa - gần như chắc chắn sẽ không đưa ra bỏ phiếu, và ngay cả khi được thông qua, Tổng thống Trump cũng có quyền phủ quyết.

Trước đó trong tuần, Thượng viện cũng đã bỏ phiếu cho các dự luật riêng nhằm chấm dứt thuế quan 35% đối với Canada và 50% đối với Brazil. Nhiều khả năng các dự luật này cũng không được thông qua tại Hạ viện.

