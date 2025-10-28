Ông Trump bác bỏ việc tiếp tục nắm quyền sau hai nhiệm kỳ

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 tuyên bố ông sẽ không tranh cử Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2028, qua đó bác bỏ giả thuyết mà một số người ủng hộ đưa ra nhằm giúp ông có thêm một nhiệm kỳ tại Nhà Trắng.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi sẽ không làm. Tôi nghĩ như vậy là quá khôi hài. Tôi tin người dân sẽ không thích điều đó. Nó không đúng”. Đây là phát biểu mới nhất của ông Trump về vấn đề này, sau khi ông từng úp mở trong một số lần xuất hiện công khai và phát tặng các mũ lưỡi trai in dòng chữ “Trump 2028” tại Nhà Trắng.

Trước đó, ngày 24/10, cựu cố vấn của ông Trump Steve Bannon từng đề cập một “kế hoạch” có thể giúp ông Trump quay lại cương vị lãnh đạo vào năm 2028. Khi được hỏi về khả năng có một nhiệm kỳ thứ ba, ông Trump nói: “Tôi sẽ rất muốn làm điều đó. Hiện tôi đang có những con số ủng hộ tốt nhất từ trước đến nay”.

Tuy nhiên, theo Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ, không ai được giữ chức Tổng thống quá hai nhiệm kỳ, trong đó mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm. Một số ý kiến cho rằng có thể “lách luật” bằng cách để ông Trump tranh cử Phó Tổng thống, trong khi một ứng viên khác đứng tên tranh cử Tổng thống và sau đó từ chức, cho phép ông Trump kế nhiệm. Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý cho rằng phương án này khó phù hợp với quy định của Hiến pháp Mỹ.

Tổng thống Trump cũng đánh giá cao Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, cho rằng họ đều là những người có năng lực có thể ra tranh cử Tổng thống. Ông nhận định: “Nếu họ hợp sức lại, đó sẽ là một liên minh không thể ngăn cản”.