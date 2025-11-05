Chính sách quản lý phát triển xã hội linh hoạt, toàn diện hơn

(Ngày Nay) - Đảng và Nhà nước cần có những quyết sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, lấy văn hóa vừa là động lực, vừa là đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thời gian qua, việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tỉnh Ninh Bình thực hiện nghiêm túc, khoa học.

Các ý kiến đóng góp trên tinh thần dân chủ, khách quan, ngoài việc phát huy sức mạnh trí tuệ tổng hợp của các tầng lớp nhân dân còn thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào một kỳ Đại hội đổi mới, phát triển, góp phần đề ra đường lối đúng đắn, mục tiêu sát với thực tiễn và các giải pháp hiệu quả trong công cuộc phát triển đất nước thời gian tới.

Phát huy vai trò của văn hóa con người Việt Nam

Qua theo dõi toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được đăng tải rộng rãi, đặc biệt là những nội dung đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra.

Các thành tựu phát triển toàn diện thể hiện đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc trách nhiệm và đoàn kết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, xây dựng và phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa con người Việt Nam là yếu tố then chốt, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Cường cho rằng Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương gắn với phát huy giá trị văn hóa con người bản địa. Tại địa phương, song song với việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa con người, địa phương đã khai thác rất tốt các lợi thế văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Đơn cử như tại phường Nam Hoa Lư, bên cạnh việc thu hút các dự án đầu tư cho du lịch tại phường, gắn với các địa điểm "thương hiệu" của du lịch Ninh Bình như: Tam Cốc-Bích Động, Thạch Bích-Thung Nắng, khu du lịch sinh thái Thung Nham... hay các làng nghề lâu đời như đá mỹ nghệ Ninh Vân, thêu ren Ninh Hải..., địa phương còn tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng mở các lớp hát Chèo, hát Văn; thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ phục vụ tại các điểm du lịch; tổ chức hát văn, hát chèo phục vụ du khách và trong các dịp lễ hội.

Các yếu tố này vừa phát huy vai trò chủ thể của văn hóa, con người địa phương, vừa gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Hoa Lư đánh giá: “Thể chế, chính sách và nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa được tăng cường” được nêu trong dự thảo văn kiện thể hiện đúng và sát với thực tiễn việc gìn giữ và phát huy nền tảng văn hóa tại mỗi địa phương. Việc phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa con người Việt Nam; xây dựng, thực hiện và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thể hiện sự kế thừa và phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam qua hàng nghìn năm, là sự kết tinh của truyền thống lịch sử dân tộc xuyên suốt trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Ông Nguyễn Văn Cường mong muốn truyền thống văn hóa con người Việt Nam sẽ tiếp tục được vun đắp, làm dầy lên lòng yêu nước nồng nàn, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả dân tộc để vươn đến những thành tựu mới trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để có những bứt phá trong thời gian tới, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ giá trị của văn hóa con người Việt Nam, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục có những chủ trương kịp thời, huy động sức mạnh toàn dân tộc, vận dụng tối đa nguồn nội lực trong nước xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; cần có những quyết sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, lấy văn hóa vừa là động lực, vừa là đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

Thường xuyên theo dõi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Phạm Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình, cho rằng đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, định hình đường lối phát triển cho Việt Nam trong giai đoạn mới. Vì vậy, dự thảo các văn kiện thu hút sự quan tâm rộng rãi trong xã hội.

Việc triển khai lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân là một chủ trương đúng đắn của Đảng, thể hiện sinh động bản chất tốt đẹp của chế độ ta: “Nhà nước của dân, do dân và vì dân;" phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân.

Ông Phạm Quốc Hoàn cho biết tại địa phương, các chính sách về xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người yếu thế đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn một số bất cập cần điều chỉnh; đời sống người dân tuy được nâng lên, nhưng khoảng cách thu nhập giữa các nhóm dân cư, giữa nông thôn và đô thị vẫn còn đáng kể; một số vấn đề xã hội mới phát sinh như lao động mất việc sau chuyển dịch cơ cấu kinh tế, di cư lao động, tệ nạn xã hội, biến đổi khí hậu ảnh hưởng sinh kế... đòi hỏi phải có chính sách quản lý phát triển xã hội linh hoạt, toàn diện và nhân văn hơn.

Từ thực tiễn cơ sở, ông Phạm Quốc Hoàn đề nghị Trung ương tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương trong thực hiện các chính sách xã hội, đồng thời đảm bảo nguồn lực tương xứng; cần có chính sách đặc thù cho các vùng nông thôn, vùng khó khăn trong phát triển xã hội bền vững; tiếp tục đầu tư hạ tầng an sinh xã hội cơ bản như y tế cơ sở, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin gắn với chuyển đổi số nông thôn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội và quản lý phát triển xã hội ở cấp cơ sở để đáp ứng yêu cầu mới.

Với tinh thần cầu thị, dân chủ và trách nhiệm cao, việc lấy ý kiến nhân dân đối với các văn kiện Đại hội XIV sẽ giúp Đảng hoàn thiện đường lối, chính sách phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững, công bằng, nhân ái và an toàn, trong đó mọi người dân đều được bảo đảm quyền phát triển và an ninh con người.