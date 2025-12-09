Chính sách thuế quan tạo lực đẩy cho hoạt động cảng biển của Việt Nam

(Ngày Nay) - Theo trang maritimefairtrade.org của Singapore, các cảng biển ở Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam và Malaysia, đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ do thay đổi trong cục diện thương mại toàn cầu xuất phát từ chính sách áp thuế bổ sung của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc.

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp đã tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và dịch chuyển hoạt động sản xuất – kinh doanh để giảm thiểu rủi ro từ căng thẳng thuế quan toàn cầu. Việc các doanh nghiệp phải xem xét lại chiến lược nguồn cung và vận chuyển đã làm tăng hoạt động tại các cảng của Việt Nam và Malaysia.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này chỉ mang tính tạm thời khi những căng thẳng địa chính trị và bất ổn chính sách thương mại chi phối quyết định của các doanh nghiệp, chưa kể đến việc hạn chế cơ sở hạ tầng có thể sẽ kéo lùi lợi thế này. Để giữ thế cạnh tranh, Việt Nam và các bên trong khu vực cần đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng, cải thiện hoạt động logistics và giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn.