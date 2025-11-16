Chính thức mở cổng bình chọn trực tuyến cho giải thưởng “Vinh danh Người truyền Lửa”

(Ngày Nay) - Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” là một sáng kiến ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” do SABECO khởi xướng.

Từ ngày 15/11/2025 đến hết ngày 23/11/2025, giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”, do Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) phối hợp triển khai cùng Báo Đại Đoàn Kết dưới sự đồng hành và chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính thức mở cổng bình chọn trực tuyến nhằm tìm ra 15 gương mặt truyền lửa xuất sắc nhất trong tổng số 150 đề cử khắp cả nước.

Cổng bình chọn của giải thưởng được mở theo hình thức trực tuyến trên trang web của chương trình: https://150ydisanvuoncao.sabeco.com.vn/. Tại đây, độc giả có thể tìm hiểu những câu chuyện truyền cảm hứng của các cá nhân được đề cử, và tự do bình chọn cho những gương mặt tiêu biểu nhất. Mỗi người tham gia, sau khi đăng ký bằng địa chỉ email, được quyền bình chọn một lần cho mỗi ứng viên và có thể bình chọn cho nhiều ứng viên khác nhau trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” được tổ chức nhằm tôn vinh 150 gương mặt tiêu biểu trên khắp cả nước - những con người bình dị nhưng đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ tinh thần kiên cường, đoàn kết, và khát vọng tiến bộ mà SABECO luôn theo đuổi trong suốt 150 năm hình thành và phát triển.

Qua hơn 1 tháng phối hợp triển khai từ hệ thống MTTQ Việt Nam cấp Trung ương và cấp tỉnh, chương trình đã tổng hợp danh sách đề cử từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Quy trình thẩm định hồ sơ đề cử được thực hiện với sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đảm bảo tính đại diện và công bằng xã hội ở các khía cạnh khác nhau từ giới tính, độ tuổi, dân tộc và tôn giáo, vùng miền, cũng như nhóm ngành nghề.

Từ danh sách đề cử trên, Hội đồng Thẩm định Trung ương đã sàng lọc, đánh giá và lựa chọn ra 150 Gương mặt Truyền Lửa tiêu biểu từ khắp các tỉnh thành trên cả nước​ có đóng góp tích cực ở 06 lĩnh vực trọng tâm gồm:

Giáo dục - Đào tạo nghề​: Tôn vinh những cá nhân góp phần nâng cao năng lực cộng đồng qua hoạt động đào tạo nghề, kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp hoặc tạo điều kiện học tập cho các cộng đồng yếu thế.​

Phát triển bền vững môi trường​: Tôn vinh những cá nhân có các sáng kiến, hành động vì môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thực hành lối sống – sản xuất bền vững.​

Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng​: Tôn vinh những cá nhân có đóng góp vào việc khuyến khích lối sống năng động, cân bằng và nuôi dưỡng văn hóa hướng đến sức khỏe toàn diện và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng​.

Phát triển cộng đồng: Tôn vinh những cá nhân đồng hành cùng cộng đồng qua các dự án hoặc sáng kiến tạo ra thay đổi tích cực và giúp phát triển đời sống văn hóa vùng nông thôn.​ ​

Văn hóa - nghệ thuật - thể thao vì cộng đồng​: Tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, văn hóa truyền thống hoặc thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, nghệ nhân dân gian; những cá nhân có các sáng kiến hoặc dự án thể thao góp phần thúc đẩy sự đoàn kết, xây dựng tinh thần, rèn luyện sức khỏe, khuyến khích lối sống tích cực.

Khoa học - công nghệ vì cộng đồng​: Tôn vinh các sáng kiến công nghệ và khoa học ứng dụng nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương.​

Hội đồng Thẩm định Trung ương đã được thành lập để tham gia vào quá trình sàng lọc, đánh giá và xét duyệt kết quả nhằm đảm bảo độ uy tín và tính tin cậy của giải thưởng. Các thành viên của Hội đồng Thẩm định Trung ương bao gồm đại diện Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, đại diện báo Đại Đoàn kết và đại diện các Bộ Ban ngành có liên quan, cùng ban lãnh đạo SABECO và các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực.

Bộ tiêu chí bình chọn của chương trình cũng được phát triển một cách phù hợp, công bằng và minh bạch, đồng thời ưu tiên các nhân tố mới từ cộng đồng, những cá nhân có hoạt động thực tiễn nhưng chưa từng được truyền thông rộng rãi hoặc chưa từng nhận các giải thưởng lớn ở cấp trung ương hoặc quốc tế​.

Dựa trên cơ cấu tính điểm trọng số, gồm 70% điểm đến từ kết quả bình chọn trực tuyến và 30% điểm đến từ đánh giá của Hội đồng Thẩm định Trung ương, 15 Gương mặt Người Truyền Lửa sẽ được chốt chọn và vinh danh đặc biệt tại Lễ trao giải tại Hà Nội.