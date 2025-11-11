Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam: “Không còn là người đi sau, Việt Nam đang viết nên chuẩn mực mới của quy hoạch đô thị thế giới”

(Ngày Nay) - KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho rằng, sự góp mặt của một dự án Việt Nam trong chiến dịch bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan đô thị tương lai” phản ánh bước trưởng thành của tư duy quy hoạch quốc gia cũng như tầm vóc quốc tế của doanh nghiệp Việt. Đây là dấu mốc cho thấy đô thị Việt đã sẵn sàng sánh vai cùng thế giới, bằng chính trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của người Việt.

Bước tiến của đô thị Việt Nam trên bản đồ toàn cầu

- Ông thấy sao khi một dự án đô thị của Việt Nam là Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) góp mặt trong cuộc bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan đô thị tương lai”?

Thế giới đã đi trước Việt Nam khá xa trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị. Vì vậy, việc một dự án của Việt Nam tự tin bước vào sân chơi toàn cầu, nơi quy tụ những đối thủ “sừng sỏ” từ các nền kinh tế phát triển, như Mỹ, Dubai, Singapore, Trung Quốc… là tín hiệu rất tích cực. Điều này cho thấy đô thị Việt Nam đã thoát khỏi phạm vi “sân nhà” để được đánh giá ở tầm khu vực và quốc tế.

Việt Nam từng có những dự án gây tiếng vang trên thế giới khi giành những giải thưởng quốc tế danh giá về quy hoạch, kiến trúc, bất động sản, như Asia Pacific Property Awards, International Property Awards… Tuy nhiên, việc Vinhomes Green Paradise tham gia “cuộc đua” tìm kiếm những biểu tượng đô thị của nhân loại lại có ý nghĩa khác. Đây không chỉ là câu chuyện riêng lẻ của quy hoạch hay kiến trúc, mà còn là bước tiến về tư duy đô thị tổng thể và bền vững, phản ánh sự trưởng thành của trí tuệ và công nghệ Việt Nam.

- Ông đánh giá ra sao về quy mô và tầm nhìn của một siêu đô thị biển gần 3.000 ha được phát triển tại vùng biển Cần Giờ? Đây có phải yếu tố giúp dự án có thể cạnh tranh trong một cuộc bình chọn toàn cầu?

Cần Giờ là vùng sinh thái đặc thù, với rừng ngập mặn 75.000 ha được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Việc triển khai một dự án gần 3.000 ha ở đây là thách thức chưa từng có, đòi hỏi tri thức quy hoạch, công nghệ và trách nhiệm môi trường ở mức cao nhất. Chính điều đó cho thấy năng lực của doanh nghiệp Việt đã vươn tới các chuẩn mực quốc tế về phát triển đô thị sinh thái.

Trong khi đó, điều làm Vinhomes Green Paradise khác biệt không chỉ nằm ở quy mô, mà ở triết lý phát triển. Đây không chỉ là một khu đô thị hiện đại, mà là hệ sinh thái đô thị - thiên nhiên. Việc tích hợp các yếu tố xanh, thông minh, năng lượng tái tạo, quản trị số và phục hồi sinh thái trong cùng một cấu trúc đô thị là cách tiếp cận rất mới. Trên thế giới, chỉ một số ít đô thị như Masdar (UAE) hay Songdo (Hàn Quốc) đang đi theo hướng này. Dự án cho thấy Việt Nam không còn đi sau, mà đang sẵn sàng dẫn đầu trên đường đua toàn cầu.

- Nhiều ý kiến đánh giá Vinhomes Green Paradise là hình mẫu của đô thị ven biển thế kỷ 21. Quan điểm của ông thì sao?

Tôi cho rằng nhận định đó có cơ sở. Điểm đặc biệt của Vinhomes Green Paradise là định hướng ESG++, mở rộng khái niệm ESG truyền thống (Environmental - Social - Governance) bằng hai yếu tố mới: Regeneration (Tái sinh) và Resilience (Thích ứng).

Dự án không mở rộng bằng cách chiếm lĩnh thiên nhiên, mà bằng cách phục hồi và tái sinh hệ sinh thái, không “lấy đi” mà “cho lại”, góp phần “chữa lành” thiên nhiên. Một đô thị có thể tự sản xuất năng lượng, tự xử lý nước thải và tự cân bằng sinh thái, đó là chuẩn mực mà các thành phố tương lai trên thế giới đang hướng tới. Vinhomes Green Paradise, theo tôi, đang góp phần đặt ra tiêu chuẩn mới cho các thành phố ven biển bền vững.

Tư duy đột phá và bản lĩnh Việt Nam trong kỷ nguyên kiến tạo đô thị mới

- Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise, theo ông, có ý nghĩa ra sao trong tiến trình phát triển đô thị Việt Nam?

Tôi cho rằng đây là bước chuyển từ “đô thị hóa về lượng” sang “đô thị hóa về chất”. Trong nhiều thập niên, chúng ta tập trung mở rộng quy mô hạ tầng. Giờ đây, khi đời sống người dân đã nâng lên, yêu cầu về chất lượng không gian sống trở thành trung tâm. Vinhomes Green Paradise thể hiện tinh thần ấy khi kiến tạo đô thị không chỉ để ở, mà là nơi con người được tái tạo năng lượng, kết nối với thiên nhiên và cộng đồng.

Đặc biệt, việc triển khai một siêu đô thị ở vùng sinh thái nhạy cảm như Cần Giờ đòi hỏi kiến thức liên ngành, từ địa chất, thủy văn, sinh thái đến vật liệu và năng lượng, cũng như tầm nhìn dài hạn. Không phải quốc gia nào cũng dám thực hiện vì chi phí nghiên cứu và công nghệ là rất lớn. Nhưng chính tinh thần dám nghĩ, dám làm đó lại phản ánh khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt.

Tôi đánh giá cao bản lĩnh tiên phong của Vingroup trong việc định hình chuẩn mực mới cho phát triển đô thị Việt Nam. Họ không đi theo lối mòn, không chỉ xây dựng một dự án bất động sản, mà đang tạo ra một biểu tượng đô thị đại diện cho tầm nhìn quốc gia.

- Nếu dự án được vinh danh trong danh sách “7 Kỳ quan đô thị tương lai”, điều đó sẽ mang lại giá trị gì, thưa ông?

Đó sẽ là niềm tự hào, một cột mốc đặc biệt trong lịch sử quy hoạch Việt Nam. Lần đầu tiên, một đô thị do người Việt kiến tạo có thể sánh ngang với những đô thị biểu tượng của thế giới. Điều đó không chỉ nâng vị thế của doanh nghiệp, mà còn nâng tầm hình ảnh quốc gia - một Việt Nam năng động, sáng tạo và có tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững.

Dù vậy, danh hiệu “Kỳ quan đô thị tương lai”, nếu đạt được, cũng không phải là đích đến, mà là sự ghi nhận cho một hành trình đổi mới tư duy đô thị. Từ đó, chúng ta có thể tự tin nói rằng, Việt Nam không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, mà còn có năng lực kiến tạo những kỳ quan nhân tạo, là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, khoa học, công nghệ và khát vọng con người Việt Nam.

- Xin cảm ơn ông!