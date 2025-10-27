Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam hát cực cháy về hành trình 30 năm “vươn mình” của KienlongBank

(Ngày Nay) - Mạng xã hội đang “dậy sóng” với màn trình diễn cực cháy của ông Trần Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT KienlongBank và cũng là vị chủ tịch ngân hàng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam trong đêm Gala kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng tối 26/10.

Khi Chủ tịch kể chuyện thương hiệu bằng âm nhạc

Giữa không gian ngập tràn ánh sáng Laser, Hologram 3D và dòng chảy dữ liệu, ông Trần Ngọc Minh khiến khán giả bùng nổ khi vừa hát, vừa nhảy, vừa “bay lên” giữa không trung để song ca cùng ca sỹ Bùi Công Nam trong ca khúc “Kết nối” – bản nhạc được chính Bùi Công Nam sáng tác riêng cho cột mốc tuổi 30 của KienlongBank.

Với giai điệu hiện đại và ca từ giàu cảm xúc: “Nơi con tim rộn rã đam mê đã bước qua bao hành trình… Góp sức, vươn mình, một chữ S trong lòng ta”, ca khúc đã chạm đến trái tim của hàng ngàn KienlongBanker. Đây không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật của đêm Gala mà còn là một bản tuyên ngôn bằng âm nhạc, gợi nhắc hành trình ba thập kỷ đầy tự hào của KienlongBank: từ những khởi đầu gian khó giữa miền sông nước Cửu Long đến bước chuyển mình của một định chế tài chính hiện đại, với khát vọng đổi mới, tinh thần dấn thân và những dấu ấn tiên phong về công nghệ trong bức tranh tài chính của Việt Nam.

Nói về màn trình diễn, Chủ tịch Trần Ngọc Minh cho biết bay giữa không trung để hát là thử thách không hề dễ dàng đối với ông. “Nhưng có lẽ, đó cũng phần nào là hình ảnh tượng trưng cho tinh thần của KienlongBank hôm nay, sẵn sàng bay cao, vươn xa, vượt qua giới hạn cũ. Cũng giống như lời hát: “Cùng nhau vẽ nên tương lai, ta chẳng ngại những đổi thay, học hỏi mỗi ngày để cùng nhau vươn tới”, đây cũng là thông điệp, tâm huyết và chia sẻ của các lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên KienlongBank trong suốt nhiều năm qua. Tôi tin rằng, với thông điệp ấy, bài hát sẽ còn lan tỏa sâu rộng, không chỉ trong lòng mỗi KienlongBanker mà còn với những ai mang trong mình khát vọng vươn mình, vượt qua giới hạn của bản thân để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.

Bất ngờ và không kém phần hồi hộp khi cùng Chủ tịch KienlongBank “vượt ngàn chông gai”, “anh tài” Bùi Công Nam chia sẻ cảm xúc đặc biệt về cơ duyên hợp tác: “Ngay khi nhận thông tin, Nam thấy rất hứng thú vì KienlongBank mang một màu sắc khác biệt, hiện đại, đổi mới và đầy cảm xúc. Với Nam, “một chữ S” được nhắc tới trong bài hát không chỉ là định dạng của thương hiệu, mà còn là biểu tượng cho hành trình dài của KienlongBank đang bền bỉ góp sức vì một Việt Nam hạnh phúc hơn”.

Được biết, ông Trần Ngọc Minh không phải là vị Chủ tịch ngân hàng đầu tiên trình diễn trên sân khấu, nhưng với “Kết nối”, ông đã tạo dấu ấn riêng biệt. Ông chính là người khơi mở ý tưởng, đặt nền tảng tinh thần cho ca khúc và đồng hành cùng ca sĩ Bùi Công Nam trong suốt quá trình sáng tác. Đây là lý do màn trình diễn không chỉ gây ấn tượng ở phần nghe nhìn mà còn lan tỏa sự chân thành và tinh thần “kết nối” đúng nghĩa đến người nghe.

Ngay trong tối 26/10, những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ông Minh “bay giữa vũ trụ công nghệ”, hát cực cháy cùng Bùi Công Nam đã phủ sóng khắp các nền tảng. Nhiều bình luận hài hước cho rằng đây mới chính là hình ảnh “soái ca tổng tài thế hệ mới” đích thực: tự tin, hiện đại, trẻ trung và cực kỳ truyền cảm hứng.

Theo hé lộ từ chương trình, bản MV chính thức của ca khúc “Kết nối” sẽ sớm được ra mắt trên các nền tảng số, hứa hẹn tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần đổi mới của KienlongBank đến hàng triệu khách hàng và người trẻ trong thời gian tới.

Dấu ấn của vị Chủ tịch ngân hàng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam

Không chỉ xuất hiện như một “nghệ sĩ bất ngờ” trên sân khấu kỷ niệm, ông Trần Ngọc Minh còn được biết đến là vị Chủ tịch ngân hàng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam, một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ lãnh đạo mới trong lĩnh vực Tài chính.

Sinh năm 1984, với gần hai thập kỷ kinh nghiệm điều hành, quản lý tại nhiều ngân hàng và tập đoàn lớn trong nước, ông Minh đã đồng hành cùng tập thể KienlongBank trong hành trình tái cấu trúc và chuyển đổi toàn diện, góp phần tạo nên bước bứt phá mạnh mẽ của ngân hàng này trong 5 năm trở lại đây.

Dưới sự dẫn dắt của ông cùng Ban Lãnh đạo, KienlongBank đang bước vào giai đoạn tăng trưởng ấn tượng: tổng tài sản gần chạm mốc 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận những năm gần đây liên tục bứt phá, đạt các cột mốc kỷ lục mới. Thu nhập của Cán bộ nhân viên tăng 66% chỉ trong 5 năm.

Song song với nền tảng tài chính, KienlongBank còn bứt phá trong hành trình chuyển đổi số toàn diện. Đến nay, hơn 98% giao dịch của khách hàng đã được thực hiện qua kênh số, nhờ hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ “Made in Vietnam” như ứng dụng KienlongBank Plus, hệ thống STM, MyShop – Paybox, giao dịch viên AI Teller và nền tảng trí tuệ nhân tạo Kiloba AI. Những giải pháp này đã đưa KienlongBank trở thành một trong những ngân hàng tiên phong của thế hệ ngân hàng số, phục vụ 24/7, mang lại trải nghiệm hiện đại, tiện ích và cá nhân hóa cho hàng triệu người dùng.