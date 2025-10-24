Hé lộ đại tiệc nghệ thuật và công nghệ kỷ niệm 30 năm thành lập KienlongBank

(Ngày Nay) - Ba thập kỷ đồng hành cùng dòng chảy phát triển của đất nước, KienlongBank đang chuẩn bị cho một đại tiệc nghệ thuật - công nghệ quy mô bậc nhất ngành tài chính Việt Nam vào ngày 26/10 tới đây, với âm thanh, ánh sáng và công nghệ sẽ cùng hòa quyện để kể lại hành trình “30 năm - Kết nối giá trị” bằng ngôn ngữ của tương lai.

Công nghệ trình diễn tiên tiến bậc nhất tái hiện hành trình 30 năm

Khác với những lễ kỷ niệm truyền thống, Gala 30 năm KienlongBank được dàn dựng đầy tính nghệ thuật - công nghệ công phu. Ở đó, hành trình ba thập kỷ của Ngân hàng sẽ được tái hiện thông qua concept “Đất - Nước - Gió”, biểu tượng cho những giá trị đã nuôi dưỡng và nâng cánh thương hiệu trong suốt 30 năm phát triển.

Từ miền Tây sông nước phù sa, chương “Đất” mở ra như lời tri ân nguồn cội, gợi nhớ hành trình gây dựng nền móng kiên định của một thương hiệu ngân hàng khởi nguyên từ vùng đất Chín Rồng, bền bỉ đi qua gần 1/3 thế kỷ và đã trở thành ngân hàng có lịch sử hoạt động bền vững nhất tại đồng bằng sông Cửu Long.

Nếu “Đất” là biểu tượng của sự khởi đầu, thì chương “Nước” chính là dòng chảy lan tỏa giá trị - nơi KienlongBank không ngừng mở rộng mạng lưới tới khắp các vùng miền Tổ quốc, đồng hành cùng hàng triệu khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng trong sự phát triển vươn mình của đất nước. Và ở chương “Gió”, tất cả sẽ cùng thăng hoa trong bản giao hưởng của ánh sáng, âm nhạc và dữ liệu - biểu tượng cho tốc độ chuyển đổi, sức bật tăng trưởng và những dấu ấn đột phá của KienlongBank trong kỷ nguyên số hóa.

Bằng việc kết hợp các công nghệ trình diễn tiên tiến bậc nhất hiện nay như visual LED đa lớp, trình chiếu 3D Mapping, Laser không gian, Hologram tương tác và hiệu ứng Naked Eyes, Gala 30 năm KienlongBank được dàn dựng như một bản hòa âm thị giác và thính giác đỉnh cao.

Các tiết mục nghệ thuật mang phong cách sân khấu thị giác đương đại (scenic art), kết hợp yếu tố biểu tượng và chuyển động, không chỉ thể hiện hành trình ba thập kỷ mà còn trở thành tuyên ngôn về tinh thần đổi mới, sự đầu tư bài bản và khát vọng tiên phong của KienlongBank trong kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước.

Sức bật từ Cách mạng chuyển đổi số và những dấu ấn tăng trưởng bứt phá

Khởi nguồn từ vùng đất Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang), KienlongBank ra đời năm 1995 là một ngân hàng nông thôn gắn bó mật thiết với bà con nông dân Đồng bằng sông Cửu Long. Từ những khoản vay mùa vụ đầu tiên, thương hiệu “Ngân hàng của mọi nhà” đã từng bước bén rễ sâu trong cộng đồng, nuôi dưỡng khát vọng phục vụ và tinh thần bền bỉ của con người miền Tây.

Ba mươi năm qua, KienlongBank đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một định chế tài chính hiện đại, kết tinh của nội lực kiên định, tư duy đổi mới và bản lĩnh chuyển mình thời đại số. Từ vốn điều lệ ban đầu chỉ 1,2 tỷ đồng, ngân hàng nay đã sở hữu nguồn vốn 5.822 tỷ đồng (2025) tăng 5.000 lần, tổng tài sản gần chạm mốc 100.000 tỷ đồng, tăng gần 2 lần chỉ trong 5 năm. Lợi nhuận những năm gần đây liên tục bứt phá, đạt các cột mốc kỷ lục mới. Thu nhập của Cán bộ nhân viên tăng 66% chỉ trong 5 năm.

Năm 2025 cũng là cột mốc lịch sử khi lợi nhuận trước thuế luỹ kế 9 tháng lần đầu vượt 1.500 tỷ đồng, dự kiến đưa ngân hàng hoàn thành 150% kế hoạch lợi nhuận năm, trong khi tỷ lệ nợ xấu luôn duy trì dưới 2%, phản ánh chiến lược “tăng trưởng đi cùng an toàn” mà ngân hàng kiên định theo đuổi. Trên thị trường chứng khoán, KienlongBank giữ vị thế doanh nghiệp niêm yết lớn nhất tỉnh An Giang, với thanh khoản ổn định, chính sách cổ tức minh bạch và định hướng niêm yết trên HOSE.

Song song nền tảng tài chính, KienlongBank còn bứt phá trong chuyển đổi số toàn diện, đến nay đã ghi nhận hơn 98% giao dịch được thực hiện qua kênh số. Loạt sản phẩm công nghệ “Made in Vietnam” như ứng dụng KienlongBank Plus, hệ thống STM, MyShop – Paybox, hay giao dịch viên AI và nền tảng GEN AI Kiloba, đã đưa KienlongBank trở thành một trong những ngân hàng tiên phong về ngân hàng số thế hệ mới, phục vụ 24/7, mang lại trải nghiệm hiện đại và tiện ích cho hơn 2 triệu khách hàng.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng con số tài chính, KienlongBank khẳng định vị thế bằng chuẩn mực quốc tế khi đồng thời hoàn tất Basel III và báo cáo ESG, mở rộng “tấm hộ chiếu toàn cầu” cho ngân hàng Việt. Bước sang hành trình tăng trưởng mới, KienlongBank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong quản trị, vận hành. Song hành cùng tăng trưởng, ESG vẫn là kim chỉ nam – với cam kết đầu tư cho tài chính xanh, năng lượng sạch và cộng đồng bền vững, hướng đến hình ảnh một thương hiệu tài chính tiên phong, nhân văn và hội nhập quốc tế.