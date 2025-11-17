Chủ tịch nước: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, vùng núi cao dưới 5 độ C (Ngày Nay) - Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi và trung du từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khám phá rối nước Việt qua chuỗi video truyền thông sáng tạo (Ngày Nay) - Từ sân khấu làng quê đến thế giới trực tuyến, nghệ thuật múa rối nước đang được kể lại bằng cách thức mới qua chuỗi video truyền thông của dự án “Ngọc Thủy Đình”. Những thước phim sinh động không chỉ tái hiện hậu trường sân khấu mà còn lan tỏa tình yêu di sản bằng ngôn ngữ hiện đại trên không gian số.

Lũ trên sông Hương, sông Bồ dâng cao, hàng nghìn ngôi nhà ở Huế bị ngập lụt (Ngày Nay) - Trên địa bàn phường Hóa Châu, thành phố Huế có nhiều tuyến đường bị ngập sâu đến rất sâu như: Tỉnh lộ 4 từ km3-km9 ngập từ 40-110cm; Quốc lộ 49B từ km43-km46 ngập từ 10-50cm...

Viettel ký kết hợp tác quốc phòng công nghệ cao tại UAE (Ngày Nay) - Ngày 17/11/2025, tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ( UAE ), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và EDGE, một trong những tập đoàn công nghệ và quốc phòng tiên tiến hàng đầu thế giới, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025.

Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 10: “Ở đây ai cũng thương con” - Khi âm nhạc chạm vào nỗi lòng người con xa xứ (Ngày Nay) - Live Stage 4 của Anh Trai “Say Hi” 2025 mang đến nhiều màu sắc cảm xúc khác nhau, nhưng khoảnh khắc khiến toàn bộ khán phòng lặng đi lại thuộc về tiết mục Ở Đây Ai Cũng Thương Con của team Anh Trai CONGB – một câu chuyện rất đời, rất thật về hành trình rời quê lập nghiệp và tình yêu vô điều kiện của người mẹ.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Nhà giáo cần làm sao xứng đáng với sự tôn vinh (Ngày Nay) - Khẳng định nhà giáo được Đảng, Nhà nước quan tâm, đãi ngộ, xã hội vinh tôn vinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị các nhà giáo cần xứng đáng với sự đãi ngộ, tôn vinh đó.

Biệt thự cổ ở số 1 Lý Thái Tổ đang bị đập bỏ do ai quản lý? (Ngày Nay) -Sáng nay 17/11, nhiều nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến di sản kiến trúc ở TPHCM tỏ ra tiếc nuối khi những căn biệt thự cổ ở số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) đang bị đập bỏ.

Dính nhiều vi phạm, Chứng khoán LPBank bị phạt gần 900 triệu đồng (Ngày Nay) - Tổng số tiền Công ty CP Chứng khoán LPBank bị phạt lên đến hơn 887 triệu đồng do xảy ra nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Cách Mỹ bảo vệ không phận: Tạo lá chắn đa tầng gần như không thể xuyên thủng (Ngày Nay) - Mỹ sở hữu hệ thống phòng không toàn diện nhất thế giới với mạng lưới radar, chiến đấu cơ và tên lửa đa tầng. Từ NORAD đến Patriot, mọi mối đe dọa đều bị theo dõi và ngăn chặn tức thì.