Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi các đoàn dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

(Ngày Nay) - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh với những khoảnh khắc đáng nhớ của Lễ mở ký, Công ước Hà Nội đã trở thành dấu ấn mới trong hành trình hội nhập của Việt Nam và cả chính Hà Nội.

Tối 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra trong hai ngày 25 và 26/10 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Đến nay, đã có gần 70 quốc gia và tổ chức đã tham gia ký Công ước. Đặc biệt, việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội là dấu ấn quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và gần 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam-Liên hợp quốc.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo, trưởng đoàn các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế đã đến Việt Nam tham dự Lễ mở ký công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và có một ngày làm việc bận rộn nhưng đầy ý nghĩa.

Chủ tịch nước cho rằng đến với Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, các đại biểu sẽ cảm nhận được sự giao thoa giữa truyền thống với hiện đại, giữa giá trị bền vững của lịch sử với nhịp sống năng động của thời đại. Hà Nội hôm nay mang trong mình sức sống đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với những khoảnh khắc đáng nhớ của Lễ mở ký, Công ước Hà Nội đã trở thành dấu ấn mới trong hành trình hội nhập của Việt Nam và cả chính Hà Nội, nơi quá khứ được lưu giữ, hiện tại được kết nối và tương lai đang mở ra bằng công nghệ và tri thức.

Chỉ rõ ngày nay khi thế giới được kết nối bằng hàng tỷ đường truyền, nhưng niềm tin vẫn là "tín hiệu không dây" mạnh mẽ nhất gắn kết tất cả, Chủ tịch nước tin tưởng rằng đằng sau mọi nỗ lực đàm phán, vượt lên mọi điều khoản pháp lý, điều quý giá nhất đọng lại là sự chân thành, tin cậy và tình hữu nghị.

Chủ tịch nước khẳng định chính những giá trị đó đã đưa các đại biểu, các vị khách quý đến với Hà Nội hôm nay, để cùng viết nên câu chuyện tương lai số bền vững, an toàn và nhân văn; cùng nhau mở ra một chương mới của hợp tác, nơi cam kết được chuyển hóa thành hành động và niềm tin được tiếp nối bằng những bước đi cụ thể, để Công ước sớm đi vào cuộc sống.