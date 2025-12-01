Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Brunei

(Ngày Nay) - Đây là chuyến thăm thứ 6 tới Việt Nam của Quốc vương Brunei, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đã tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11 đến 2/12/2025.

Sáng 1/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tham dự lễ đón có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Ngoài ra còn có Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tham gia lễ đón.

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cùng Đoàn cấp cao Brunei.

Đây là chuyến thăm thứ 6 tới Việt Nam của Quốc vương Brunei, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dẫn đầu Đoàn cấp cao Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Đại diện các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Việt Nam và Brunei chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29/2/1992. Trong hơn ba thập niên qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất.

Trên hành trình đó, năm 2019 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Brunei khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đến Việt Nam vào tháng 3/2019.

Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Brunei lên thành Đối tác toàn diện là bước tiến hết sức quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình cả về lượng và chất trong quan hệ song phương, thể hiện quyết tâm chung của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, phù hợp với bối cảnh tình hình mới cũng như xu thế chung của khu vực và quốc tế.

Kể từ đó, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei đã có nhiều bước phát triển trên các trụ cột chính là chính trị-an ninh, thương mại-đầu tư và ngoại giao nhân dân.

Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên hợp quốc; ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cùng với đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Brunei cũng tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước. Hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước cũng đạt nhiều kết quả tích cực thông qua việc triển khai các Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng và hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.

Mặt khác, cộng đồng người Việt Nam tại Brunei hiện đóng vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế-xã hội, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tiếng Việt hiện là ngôn ngữ duy nhất tại Đông Nam Á được đưa vào giảng dạy tại Đại học Quốc gia Brunei (UBD), thu hút sự quan tâm ngày càng nhiều của sinh viên Brunei.

Hai bên có nhiều tiềm năng, cơ hội và dư địa để tăng cường, làm sâu sắc hơn hợp tác song phương thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực về chuyển đổi năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững. Kinh tế số, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là những lĩnh vực hợp tác có nhiều triển vọng.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.