Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai mạc bầu cử tại TP.HCM

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 (trường THCS Đỗ Văn Dậy, số 8 đường Huỳnh Thị Mài, xã Hóc Môn, TP.HCM) thuộc đơn vị bầu cử số 5.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn bỏ lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu.
Sáng 15/3, trong không khí hân hoan, đón chào ngày hội lớn của toàn dân, tại khu vực bỏ phiếu số 14 (trường THCS Đỗ Văn Dậy, số 8 đường Huỳnh Thị Mài, xã Hóc Môn, TP.HCM) thuộc đơn vị bầu cử số 5, Ủy ban bầu cử Thành phố và xã Hóc Môn đã tổ chức cho các cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến dự lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng hàng trăm cử tri trong khu vực đến bỏ phiếu…

Khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 2.000 cử tri tham gia và là điểm cầu truyền hình trực tiếp của TP.HCM trong ngày khai mạc bầu cử. Buổi khai mạc chính thức được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục, tổ bầu cử đã thực hiện theo quy trình, từ nghi thức khai mạc, phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; kiểm tra và niêm phong thùng phiếu; đến việc phát phiếu và hướng dẫn cử tri về các loại phiếu bầu và trình tự bỏ phiếu được thực hiện theo quy định.

Cử tri lần lượt bỏ phiếu vào ba thùng phiếu có màu khác nhau để phân biệt giữa phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP.HCM và đại biểu HĐND phường, xã, cách ghi phiếu và bỏ phiếu vào đúng thùng phiếu…

Sau khi thực hiện quy trình bầu cử tại điểm bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã có những chia sẻ trước báo chí. Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ việc bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Bầu cử Quốc hội khóa XVI lần này càng có ý nghĩa đánh dấu 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam bầu ra Quốc hội đầu tiên. Đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng cử tri cả nước sẽ đi bầu đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người có tài, có đức xứng đáng bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp để đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của của dân tộc, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn), cử tri tham gia chọn lựa, bỏ phiếu bầu các đại biểu trong không khí hân hoan, vui vẻ. Lực lượng Công an TP.HCM cùng các lực lượng phối hợp đã triển khai lực lượng, các tổ công tác kiểm tra kỹ lưỡng, giữ gìn, đảm bảo ANTT bên trong và ngoài tại khu vực bỏ phiếu, quyết tâm không để xảy ra bất kỳ tình huống bị động bất ngờ dù là nhỏ nhất.

Một số hình ảnh lễ khai mạc bầu cử tại TP.HCM:

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Thùng phiếu được kiểm tra trước khi thực hiện bỏ phiếu.
Các đại biểu xem danh sách người ứng cử được niêm yết.
Đại biểu, cử tri thực hiện đổi phiếu bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu vào thùng, bầu đại biểu HĐND các cấp.
Các đại biểu bên lề lễ khai mạc bầu cử tại TP.HCM.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trường THCS Đỗ Văn Dậy khai mạc bầu cử

(Ngày Nay) - Ngay trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka đồng thời là Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới.
Thủ tướng: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm phải lấy con người làm trung tâm
(Ngày Nay) - Chiều 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
(Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).