Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai mạc bầu cử tại TP.HCM

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 (trường THCS Đỗ Văn Dậy, số 8 đường Huỳnh Thị Mài, xã Hóc Môn, TP.HCM) thuộc đơn vị bầu cử số 5.

Sáng 15/3, trong không khí hân hoan, đón chào ngày hội lớn của toàn dân, tại khu vực bỏ phiếu số 14 (trường THCS Đỗ Văn Dậy, số 8 đường Huỳnh Thị Mài, xã Hóc Môn, TP.HCM) thuộc đơn vị bầu cử số 5, Ủy ban bầu cử Thành phố và xã Hóc Môn đã tổ chức cho các cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến dự lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng hàng trăm cử tri trong khu vực đến bỏ phiếu…

Khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 2.000 cử tri tham gia và là điểm cầu truyền hình trực tiếp của TP.HCM trong ngày khai mạc bầu cử. Buổi khai mạc chính thức được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục, tổ bầu cử đã thực hiện theo quy trình, từ nghi thức khai mạc, phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; kiểm tra và niêm phong thùng phiếu; đến việc phát phiếu và hướng dẫn cử tri về các loại phiếu bầu và trình tự bỏ phiếu được thực hiện theo quy định.

Cử tri lần lượt bỏ phiếu vào ba thùng phiếu có màu khác nhau để phân biệt giữa phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP.HCM và đại biểu HĐND phường, xã, cách ghi phiếu và bỏ phiếu vào đúng thùng phiếu…

Sau khi thực hiện quy trình bầu cử tại điểm bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã có những chia sẻ trước báo chí. Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ việc bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Bầu cử Quốc hội khóa XVI lần này càng có ý nghĩa đánh dấu 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam bầu ra Quốc hội đầu tiên. Đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng cử tri cả nước sẽ đi bầu đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người có tài, có đức xứng đáng bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp để đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của của dân tộc, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn), cử tri tham gia chọn lựa, bỏ phiếu bầu các đại biểu trong không khí hân hoan, vui vẻ. Lực lượng Công an TP.HCM cùng các lực lượng phối hợp đã triển khai lực lượng, các tổ công tác kiểm tra kỹ lưỡng, giữ gìn, đảm bảo ANTT bên trong và ngoài tại khu vực bỏ phiếu, quyết tâm không để xảy ra bất kỳ tình huống bị động bất ngờ dù là nhỏ nhất.

Một số hình ảnh lễ khai mạc bầu cử tại TP.HCM: