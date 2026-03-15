Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

(Ngày Nay) - Tại phường Từ Liêm, Hà Nội, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn tất, mọi khâu đều được triển khai chu đáo, kỹ lưỡng để đảm bảo ngày bầu cử được diễn ra bài bản.
Cử tri và cán bộ trong tổ bầu cử tham khảo danh sách các đại biểu.
Đảm bảo quyền lợi cho cử tri

Cuối ngày 14/3, không khí trước ngày bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 46, đơn vị 6, phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn rộn ràng, các cán bộ trong tổ bầu cử túc trực để hoàn tất công việc, nhiều người dân cũng đến chứng kiến công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 46, đơn vị 6 phường Từ Liêm, Hà Nội.

Tất bật kiểm tra lại những khâu cuối cùng tại điểm bầu cử, ông Ngô Văn Lịch, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 46, đơn vị 6 phường Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với đất nước và với địa phương. Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban bầu cử của phường, Tổ bầu cử đã chủ động xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Mọi khâu từ trang trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn cử tri đều được triển khai bài bản. Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, cờ hoa rực rỡ, bảo đảm tạo không khí phấn khởi cho ngày hội lớn của đất nước”.

Công tác chuẩn bị cho bầu cử được bố trí chu đáo, kỹ lưỡng.
Theo ông Ngô Văn Lịch, khu vực bỏ phiếu số 46 có gần 1.400 cử tri. Danh sách đã được rà soát chính xác và chốt trước ngày bầu cử. Những trường hợp thay đổi thông tin hoặc có thắc mắc đều được tổ bầu cử giải thích, xử lý kịp thời. Trong ngày bầu cử (15/3), khu vực bỏ phiếu sẽ tổ chức khai mạc từ 6 giờ 45 phút sáng. Sau lễ khai mạc, cử tri sẽ lần lượt thực hiện quyền bầu cử của mình trong không khí trang nghiêm và dân chủ.

Trước đó, để đảm bảo quyền lợi của cử tri tại địa phương, các thành viên trong tổ bầu cử đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để trao thẻ, đồng thời giải thích rõ các quy định và hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử. Tất cả đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ.

“Đặc biệt, để bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử, tổ bầu cử cũng chuẩn bị phương án hỗ trợ các trường hợp đặc biệt, như: Với những cử tri cao tuổi hoặc không thể đi lại, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để cử tri bỏ phiếu. Các cán bộ trong tổ bầu cử sẽ đến hướng dẫn để những cử tri này vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình”, ông Ngô Văn Lịch cho biết.

Nhiều kỳ vọng vào sự “vươn mình”

Cầm lá phiếu cử tri trên tay, ông Nguyễn Thụy Phúc (khu vực bỏ phiếu số 46, phường Từ Liêm, Hà Nội) phấn khởi: “So với các kỳ bầu cử trước, lần này không khí trong nhân dân phấn khởi với sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Thời gian gần đây, người dân ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động của Quốc hội, cũng như các vấn đề phát triển của đất nước. Niềm tin của cử tri được củng cố từ những thành tựu phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị và các hoạt động của Quốc hội đã tạo sự tin tưởng lớn trong nhân dân”.

Ông Nguyễn Thụy Phúc, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Thụy Phúc, các cử tri sẽ dùng lá phiếu của mình để lựa chọn được những đại biểu thật sự xứng đáng, có đủ năng lực và trách nhiệm. Người dân kỳ vọng các đại biểu được bầu phải là những người có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và biết lắng nghe ý kiến của cử tri. Qua đó góp phần đưa ra những quyết sách đúng đắn cho sự phát triển của đất nước và địa phương.

Nhận định về những điểm mới trong công tác bầu cử kỳ này, ông Nguyễn Thụy Phúc cũng là cán bộ tham gia giám sát tổ bầu cử cho biết: Việc ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền và quản lý thông tin cử tri là điểm mới, rất thuận lợi trong công tác tổ chức bầu cử lần này. Tại các tổ dân phố, đều có nhóm liên lạc trên mạng xã hội để thông tin tới người dân nhanh nhất, ai cũng nắm được, tránh bỏ sót thông tin. Việc này giúp các cán bộ trong tổ bầu cử không cần phải đến tận nơi, thông báo tới từng người như trước kia.

“Đặc biệt, kỳ bầu cử này, việc lập danh sách cử tri đã có công nghệ với hệ thống dữ liệu công dân của Thành phố hỗ trợ nhiều, chúng tôi chỉ cần rà soát lại những gì chưa chính xác để bổ sung; giảm được nhiều khâu. Việc ứng dụng công nghệ đã giúp công tác tuyên truyền cho bầu cử được thuận lợi hơn, giảm nhiều thời gian và công sức so với trước đây”, ông Nguyễn Thụy Phúc chia sẻ.

