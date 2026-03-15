Sức mạnh lòng dân quyết định tương lai đất nước

(Ngày Nay) - Từ nhiều năm nay, hình ảnh quen thuộc trong mỗi mùa bầu cử là những con đường rợp cờ hoa, những khu vực bỏ phiếu lại được trang hoàng trang trọng và dòng người từ khắp phố phường, làng quê, miền núi, hải đảo lại nô nức cùng đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Chính trong những khoảnh khắc thiêng liêng ấy, tinh thần dân chủ được nuôi dưỡng và củng cố, trở thành nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước.
Khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh được trang hoàng lộng lẫy hướng tới ngày bầu cử. Ảnh: Đức Hiếu
Ngày hội của toàn dân

Bầu cử là phương thức cốt lõi để hiện thực hóa nguyên tắc quyền lực thuộc về nhân dân. Khi tham gia bỏ phiếu, mỗi công dân không chỉ thực hiện một trong những quyền chính trị cơ bản, mà còn thực thi trách nhiệm công dân - trách nhiệm đối với sự vận hành của thể chế, đối với chất lượng của bộ máy nhà nước và đối với con đường phát triển của quốc gia.

Ở nước ta, niềm tin và tinh thần trách nhiệm của cử tri là rất đặc biệt, bởi nhân dân hiểu rằng Quốc hội, Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Với tinh thần trách nhiệm và niềm tin ấy, cử tri Việt Nam bao giờ cũng có tỷ lệ đi bầu rất cao. Điển hình là cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946, diễn ra trong bối cảnh nước ta vừa giành độc lập (ngày 2/9/1945), phải đối mặt với tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", bị bao vây bởi "thù trong giặc ngoài", vậy mà người dân tham gia bầu cử vẫn lên tới 89%, riêng Hà Nội đạt 91,95% cử tri đi bỏ phiếu.

Sau này, tỷ lệ cử tri tham gia ở các kỳ bầu cử luôn ở mức rất cao. Hàng chục triệu người dân từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo tham gia bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu vào Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp. Con số ấy cho thấy một đặc điểm quan trọng của đời sống chính trị Việt Nam đó là sự gắn kết chặt chẽ giữa quyền công dân và trách nhiệm đối với cộng đồng. Và cũng chính vì vậy, ngày bầu cử luôn được gọi bằng một cái tên rất đặc biệt - “Ngày hội của toàn dân”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3/2026 tiếp tục là một dịp để nhìn rõ hơn sức mạnh của sự tham gia ấy; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh đã giúp đất nước ta vượt qua nhiều thử thách trong lịch sử và tiếp tục là nguồn lực to lớn cho sự phát triển trong tương lai.

Cử tri bản Hát, xã vùng cao biên giới Tam Lư (Thanh Hóa), hào hứng trước Ngày hội lớn. Ảnh: Khiếu Tư

Triệu lá phiếu, một niềm tin

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân quy định mỗi cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình bằng cách trực tiếp đi bỏ phiếu và không được nhờ người khác bỏ phiếu thay. Trường hợp cử tri không thể tự viết phiếu có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu và người viết hộ phải giữ bí mật nội dung phiếu bầu.

Để bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều thực hiện được quyền bầu cử, pháp luật cũng quy định việc tổ chức bỏ phiếu linh hoạt trong những trường hợp đặc biệt. Với cử tri già yếu, ốm đau, khuyết tật hoặc không thể đến phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền của mình theo đúng quy định.

Những quy định chặt chẽ đó nhằm bảo đảm mỗi lá phiếu thực sự phản ánh ý chí của cử tri và góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để nhân dân thông qua lá phiếu lựa chọn những người đại diện xứng đáng tham gia các cơ quan quyền lực nhà nước. Bầu cử vì thế không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ công dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Đại hội XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn và khát vọng mạnh mẽ cho tương lai dân tộc. Đại hội XIV đã khẳng định quyết tâm đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam như một nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển.

Trong bối cảnh ấy, cuộc bầu cử không chỉ là việc lựa chọn những người đại diện cho một nhiệm kỳ mới, mà còn là bước chuyển từ tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV sang hành động cụ thể trong đời sống chính trị và xã hội. Đó là thời điểm để những định hướng lớn của đất nước được cụ thể hóa thông qua việc lựa chọn đội ngũ đại biểu đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để tham gia vào việc hoạch định và thực thi các chính sách phát triển.

Cử tri quét mã QR bằng điện thoại thông minh nhanh chóng tra cứu các thông tin liên quan đến bầu cử. Ảnh: Văn Điệp

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri những ngày qua, các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã trình bày chương trình hành động cũng như những cam kết, lời hứa về trách nhiệm nếu trúng cử. Chương trình hành động của mỗi ứng cử viên giúp cử tri hiểu rõ năng lực và trách nhiệm, cam kết phụng sự cũng như tinh thần cống hiến của mỗi ứng viên, từ đó cử tri đặt niềm tin, lựa chọn những ứng cử viên đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, “điều cử tri quan tâm nhất và kỳ vọng lớn chính là chất lượng của những người đại biểu mà họ lựa chọn. Cử tri không chỉ mong muốn đại biểu có trình độ, có uy tín, mà còn mong muốn họ thực sự gắn bó với đời sống của nhân dân, hiểu được những khó khăn, băn khoăn của xã hội và có khả năng chuyển những mong mỏi đó thành chính sách cụ thể. Do đó, điều quan trọng không phải là nói thật nhiều điều hấp dẫn trong các chương trình hành động, mà là xác định rõ những việc cụ thể có thể làm được và kiên trì theo đuổi đến cùng”.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng (thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội có thể được xem như một dạng “khế ước đại diện” mang tính chính trị giữa cử tri và đại biểu Quốc hội. Không chỉ dừng lại ở một lời hứa, đây còn là cơ sở để cử tri theo dõi, đánh giá và giám sát trongsuốt nhiệm kỳ của đại biểu.

Khi mỗi lời cam kết được thực hiện bằng trách nhiệm, bản lĩnh và những quyết sách trí tuệ, niềm tin của cử tri sẽ được bồi đắp, góp phần xây dựng các cơ quan dân cử ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng về sự phát triển hùng cường của đất nước trong giai đoạn mới.

Bầu cử cử tri lòng dân Quốc hội

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
(Ngày Nay) - Ngay trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka đồng thời là Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới.
(Ngày Nay) - Chiều 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
(Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).