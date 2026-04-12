Người cao tuổi không có khả năng kinh tế, sức khỏe sẽ được trợ cấp 600.000 đồng mỗi tháng (Ngày Nay) - Người cao tuổi thuộc hộ nghèo có người phụng dưỡng, nhưng không có khả năng kinh tế, sức khỏe, được đề xuất bổ sung để được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, với mức 600.000 đồng từ 1/7/2026.

Tưởng nhớ danh quân Hoàng Công Chất tại Lễ hội Thành Bản Phủ (Ngày Nay) - Ngày 11/4, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên đã long trọng khai mạc Lễ hội Đền Hoàng Công Chất (Lễ hội Thành Bản Phủ) và công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch Di tích lịch sử - Văn hóa Thành Bản Phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng (Ngày Nay) - Ngày 11/4 theo giờ địa phương, tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Giáo hoàng Leo XIV.

Triển lãm “Phụ nữ vẽ Phụ nữ” trở lại, quy tụ 25 họa sĩ từ nhiều quốc gia (Ngày Nay) - Nhằm tôn vinh tiếng nói sáng tạo của nữ nghệ sĩ trong nghệ thuật đương đại, từ ngày 11 - 19/4/2026 diễn ra triển lãm quốc tế “Phụ nữ vẽ Phụ nữ” lần thứ II tại Tiền Đường, Nhà Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Hai tàu khu trục Mỹ tới thiết lập tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz (Ngày Nay) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo rằng hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã đi qua Eo biển Hormuz để bắt đầu chiến dịch rà phá thủy lôi do IRGC rải. Tuy nhiên, hai bên đã đưa ra những tường thuật hoàn toàn trái ngược về diễn biến liên quan đến một trong các tàu này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican (Ngày Nay) - Chiều 11/4/2026 (giờ địa phương), tại Tòa Thánh Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.

Đưa giáo dục di sản với giá trị lịch sử đến gần với thế hệ trẻ (Ngày Nay) - Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử của cuộc cải cách thời Hoàng đế Minh Mạng, ngày 11/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tổ chức chương trình Giáo dục di sản với chủ đề “Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Italy (Ngày Nay) - Sáng 11/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Rome, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Italy từ ngày 11 - 15/4/2026.

APEC - “cú kích hoạt” cho chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam (Ngày Nay) - APEC 2027 tại Phú Quốc có thể trở thành đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy du lịch Việt Nam bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng khốc liệt, sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thu hút dòng khách ngắn hạn, mà còn mở ra cơ hội tái định vị năng lực cạnh tranh và nâng cấp toàn diện hệ sinh thái điểm đến.