Thời điểm dân số "Lục địa già" đạt đỉnh rồi rơi vào suy giảm kéo dài

(Ngày Nay) - Dân số Liên minh châu Âu (EU) được dự báo sẽ đạt đỉnh 453,3 triệu người vào năm 2029, trước khi bước vào giai đoạn suy giảm kéo dài.

Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 14/7 dẫn thông tin từ Ủy ban châu Âu (EC) cho biết số liệu trên.

Đến cuối thế kỷ này, quy mô dân số của EU được dự báo sẽ trở về mức ghi nhận lần gần nhất vào cuối thập niên 1970.

Dân số EU vốn ở mốc 450,6 triệu người vào đầu năm 2025 có thể giảm xuống khoảng 445 triệu người vào năm 2050 và còn 398,8 triệu người vào năm 2100. Theo Báo cáo lần thứ ba về biến động nhân khẩu học của EU do EC công bố, con số này tương đương mức giảm 11,7% so với năm 2025.

Xu hướng suy giảm dân số sẽ diễn ra đồng thời với tốc độ già hóa dân số nhanh, làm gia tăng áp lực đối với thị trường lao động, hệ thống y tế, hệ thống chăm sóc dài hạn và tài chính công. Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên được dự báo sẽ tăng từ khoảng 1/5 dân số hiện nay lên gần 1/3 dân số vào giữa thế kỷ.

Trong khi đó, nhóm dân số từ 80 tuổi trở lên được dự báo sẽ tăng hơn gấp đôi, từ 6,2% vào năm 2025 lên khoảng 13,3% vào năm 2070, tương đương khoảng 55,8 triệu người.

Người dân châu Âu cũng đang sống thọ hơn. Tuổi thọ trung bình khi sinh tại EU ước tính đạt 81,5 tuổi vào năm 2024. Đến năm 2100, tuổi thọ trung bình của phụ nữ dự kiến sẽ vượt 90 tuổi ở mọi quốc gia thành viên EU, trong khi tuổi thọ trung bình của nam giới dự kiến sẽ đạt ít nhất 86 tuổi.

Báo cáo cho biết, tuổi thọ cao hơn và dân số người cao tuổi ngày càng tăng dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn. Số người trên 50 tuổi có thể cần chăm sóc dài hạn dự kiến sẽ tăng từ 36 triệu người vào năm 2025 lên 48 triệu người vào năm 2070, tương đương khoảng 11% dân số EU. Chi tiêu công cho chăm sóc dài hạn được dự báo sẽ tăng từ 1,7% GDP năm 2025 lên 2,5% GDP vào năm 2070.

Theo báo cáo của EC, việc gia tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và năng suất lao động, đẩy mạnh đầu tư vào giáo dục và phát triển kỹ năng, cũng như thu hút và hội nhập người nhập cư hợp pháp có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động.

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng nhập cư chỉ có thể làm chậm quá trình suy giảm dân số và già hóa dân số, chứ không thể đảo ngược xu hướng dân số ngày càng già đi.

EC xác nhận đang ứng phó với áp lực nhân khẩu học thông qua nhiều biện pháp, bao gồm kế hoạch phát triển nhà ở giá phải chăng, chiến lược bảo đảm công bằng giữa các thế hệ, chiến lược chống đói nghèo và các chính sách phát triển kỹ năng.