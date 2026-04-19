Chủ tịch xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trước những diễn biến phức tạp về vi phạm an toàn thực phẩm tại cơ sở, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản hỏa tốc quy định Chủ tịch UBND các xã, đặc khu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
Bên trong cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Tạ Văn Xã (sinh năm 1992, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.
Bên trong cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Tạ Văn Xã (sinh năm 1992, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Tại văn bản số 1545/UBND-XV ngày 18/4/2026, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo đúng phân cấp. Việc quy trách nhiệm trực tiếp cho cá nhân người đứng đầu được xem là biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ lẻ.

Động thái siết chặt quản lý này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện và xử lý một số cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đỉnh điểm là vụ việc vi phạm nghiêm trọng tại các xưởng sản xuất giá đỗ ở các phường Mạo Khê, phường Quảng Yên trong tháng 4/2026. Qua kiểm tra đột xuất, cơ quan chức năng xác định các cơ sở đã sử dụng chất cấm 6-Benzylaminopurine – một loại hóa chất kích thích tăng trưởng không có trong danh mục được phép sử dụng – để ngâm ủ giá đỗ. Đây là hành vi gây nguy cơ trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ chính quyền cơ sở.

Chủ tịch xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ảnh 1
Đối tượng Tạ Văn Xã (sinh năm 1992, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) cùng tang vật là các loại dung dịch để sản xuất giá đỗ.

Theo chỉ đạo mới nhất, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các nhóm ngành hàng có nguy cơ cao. Lực lượng chức năng tại cơ sở được yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào việc xử lý nghiêm các hành vi sử dụng phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc.

UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh sẽ xử lý kỷ luật nghiêm đối với lãnh đạo địa phương nếu thiếu trách nhiệm, để các cơ sở sản xuất sử dụng chất cấm hoạt động kéo dài mà không bị phát hiện hoặc xử lý kịp thời. Đồng thời, các ngành Y tế, Nông nghiệp, Công Thương và Công an tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ để thiết lập mạng lưới giám sát chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ trên thị trường.

PV
Chủ tịch phường đặc khu trách nhiệm an toàn thực phẩm

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hợp tác giữa Trung tâm Thông tin UNESCO và Art Nation
Hợp tác giữa Trung tâm Thông tin UNESCO và Art Nation
(Ngày Nay) - Sự tham gia của Unesco Center of Information - Trung tâm Thông tin Unesco (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) trong vai trò đơn vị bảo trợ cho Art Nation hứa hẹn tạo nên một điểm giao thoa ý nghĩa giữa học thuật và truyền thông, giữa việc phát huy giá trị văn hóa với thực hành nghệ thuật đương đại.
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026
(Ngày Nay) - Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương”.
Lễ ra mắt Hội sách Khuyến đọc tại chung cư Vista Verde (phường Cát Lái, TPHCM)
TPHCM: Khuyến đọc tại khu dân cư
(Ngày Nay) -Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 5 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với phường Cát Lái tổ chức hội sách với chủ đề: “Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách”.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter mới đây đã chính thức khiếu nại về hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến chatbot Grok AI. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ trước tình trạng nạn lạm dụng kỹ thuật số và đặt ra những câu hỏi về việc xây dựng cơ sở pháp lý quản lý chatbot.
Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn
Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn
(Ngày Nay) - Ngày 18/4, giới chức Iran cảnh báo nước này có thể đóng lại eo biển Hormuz nếu Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi tuyến hàng hải huyết mạch này vừa được mở lại trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban có hiệu lực.
Hé lộ khác biệt trong hoạt động gen giữa tế bào não nam và nữ
Hé lộ khác biệt trong hoạt động gen giữa tế bào não nam và nữ
(Ngày Nay) - Theo tờ Nature, bằng cách phân tích hơn một triệu tế bào não, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra những khác biệt trên diện rộng về mô hình hoạt động gen giữa não bộ nam và nữ. Phát hiện đột phá này có thể giúp giải đáp lý do tại sao rủi ro mắc một số bệnh lý về não - chẳng hạn như tâm thần phân liệt và bệnh Alzheimer - lại khác nhau giữa hai giới.