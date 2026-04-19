Chủ tịch xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

(Ngày Nay) - Trước những diễn biến phức tạp về vi phạm an toàn thực phẩm tại cơ sở, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản hỏa tốc quy định Chủ tịch UBND các xã, đặc khu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tại văn bản số 1545/UBND-XV ngày 18/4/2026, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo đúng phân cấp. Việc quy trách nhiệm trực tiếp cho cá nhân người đứng đầu được xem là biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ lẻ.

Động thái siết chặt quản lý này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện và xử lý một số cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đỉnh điểm là vụ việc vi phạm nghiêm trọng tại các xưởng sản xuất giá đỗ ở các phường Mạo Khê, phường Quảng Yên trong tháng 4/2026. Qua kiểm tra đột xuất, cơ quan chức năng xác định các cơ sở đã sử dụng chất cấm 6-Benzylaminopurine – một loại hóa chất kích thích tăng trưởng không có trong danh mục được phép sử dụng – để ngâm ủ giá đỗ. Đây là hành vi gây nguy cơ trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ chính quyền cơ sở.

Theo chỉ đạo mới nhất, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các nhóm ngành hàng có nguy cơ cao. Lực lượng chức năng tại cơ sở được yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào việc xử lý nghiêm các hành vi sử dụng phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc.

UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh sẽ xử lý kỷ luật nghiêm đối với lãnh đạo địa phương nếu thiếu trách nhiệm, để các cơ sở sản xuất sử dụng chất cấm hoạt động kéo dài mà không bị phát hiện hoặc xử lý kịp thời. Đồng thời, các ngành Y tế, Nông nghiệp, Công Thương và Công an tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ để thiết lập mạng lưới giám sát chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ trên thị trường.