Chùm ảnh: Bữa tiệc màu sắc tại đêm concert đầu tiên của Em Xinh "Say Hi"

Đêm diễn sử dụng công nghệ 10 bàn nâng lập trình chuẩn quốc tế DMX Lift Table. Đây không chỉ là một thiết bị biểu diễn, mà còn là tuyên ngôn cho kỷ nguyên mới của sân khấu Việt. Với hệ thống này, sân khấu được biến hóa thành bề mặt động khổng lồ kết hợp cùng LED và laser, tạo nên không gian ảo giác sống động. Khán giả không chỉ xem, mà còn được đắm mình trong hành trình nơi công nghệ, âm nhạc và thời trang giao thoa, mang lại những trải nghiệm chưa từng có.

Hình tượng Em Xinh trong chương trình Em Xinh "Say Hi" không chỉ đơn thuần là nữ idol có ngoại hình đẹp và tài năng. Em Xinh nghĩa là Real Aura: Khí chất tỏa sáng không bị giới hạn trong một hình ảnh duy nhất. Luôn biến hóa, chuyển động, đây như dải cực quang không ngừng đổi màu nhưng vẫn giữ vẻ đẹp nguyên bản, thu hút. Real Aura là hào quang, khí chất riêng, chỉ có ở các nữ idol – một đặc tính của những nữ nghệ sĩ không chỉ được công nhận, mà còn định nghĩa lại thế giới.

Trong chương trình Em Xinh "Say Hi", mỗi Em Xinh sẽ bước vào một hành trình mới - nơi họ được cùng sáng tạo âm nhạc, luyện tập, thử thách bản thân và không ngừng bứt phá khỏi những giới hạn quen thuộc, chạm tới phiên bản Real Aura của chính mình. Các nữ nghệ sĩ, với xuất phát điểm là những cá tính nghệ thuật khác nhau, sẽ được khai phá sâu hơn về chất liệu âm nhạc mới, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng, phong cách trình diễn và thần thái nữ idol thế hệ mới. Đó chính là "Real Aura"; - không phải thứ có sẵn, mà sẽ được tìm thấy trên hành trình dám thử thách, dám biến hoá, bứt phá vượt qua mọi giới hạn. Họ sẽ trở thành những nữ idol mang dấu ấn riêng, đại diện cho thế hệ tài năng mới, kiến tạo một kỷ nguyên văn minh cho nền âm nhạc Việt. Bên cạnh đó, chương trình Em Xinh "Say Hi"; còn khơi dậy niềm tự hào về nhạc Việt, tạo một cộng đồng fan văn minh, nhiệt tình, yêu âm nhạc, tiếp nối những giá trị mà Anh Trai "Say Hi"; và các sản phẩm khác của DatVietVAC đã đóng góp cho nền công nghiệp văn hóa Việt Nam.