Trước thềm Em Xinh “Say Hi” Concert - Đêm 1: Không khí sôi động với hoạt động food truck, các Em Xinh miệt mài tổng duyệt

(Ngày Nay) - Dàn Em Xinh tất bật tổng duyệt dưới trời mưa trước thềm Em Xinh “Say Hi” Concert - Đêm 1. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng mang đến loạt food truck sáng tạo, đầy màu sắc để tiếp sức cho các thần tượng.

Trong buổi tổng duyệt, các Em Xinh giữ tinh thần tập trung cao độ, chuẩn bị chỉn chu và chuyên nghiệp cho những màn trình diễn, như một lời đáp lại tình cảm của đông đảo khán giả đã đồng hành suốt chặng hành trình.

Các Em Xinh gây chú ý khi xuất hiện trong buổi tổng duyệt với loạt outfit đa dạng chủ đề, nằm trong hạng mục thi đặc trưng của vũ trụ Say Hi - “Best Rehearsal Outfit”. Em Xinh Bảo Anh hóa thân thành Tôn Ngộ Không, Em Xinh Phương Mỹ Chi xuất hiện trong trang phục Na Tra, trong khi Em Xinh Pháo Northside “chơi lớn” khoác nguyên một “mảng cỏ” lên người.

Em Xinh Chi Xê mang đến màu sắc điện ảnh với tạo hình Người Nhện, còn Em Xinh Quỳnh Anh Shyn gây cười nghiêng ngả khi hóa thân thành “bệnh nhân” vừa phẫu thuật mũi với lớp make-up chân thực đến khó tả. Em Xinh Ngô Lan Hương lại trẻ trung trong trang phục cầu thủ bóng đá, đặc biệt Em Xinh Hoàng Duyên ghi dấu ấn khi mang đặc sản quê nhà Tây Ninh lên sân khấu với tạo hình cô bán bánh tráng gánh hàng rong cùng áo bà ba, gợi nhớ câu thoại “Hoàng Duyên - Tây Ninh” từng gây sốt.

Với loạt màn hóa thân đầy sáng tạo và “chịu chi” này, cuộc đua giành ngôi vị Best Rehearsal Outfit trong đêm đầu tiên hứa hẹn vô cùng kịch tính.

Những hình ảnh từ buổi tổng duyệt đã hé lộ công nghệ 10 bàn nâng lập trình chuẩn quốc tế DMX Lift Table lần đầu tiên được đưa vào Em Xinh “Say Hi” Concert. Đây không chỉ là một thiết bị biểu diễn, mà còn là tuyên ngôn cho kỷ nguyên mới của sân khấu Việt. Với hệ thống này, sân khấu được biến hóa thành bề mặt động khổng lồ kết hợp cùng LED và laser, tạo nên không gian ảo giác sống động. Khán giả không chỉ xem, mà còn được đắm mình trong hành trình nơi công nghệ, âm nhạc và thời trang giao thoa, mang lại những trải nghiệm chưa từng có. Những thước phim đầu tiên đã đủ khiến khán giả háo hức chờ đợi giây phút công nghệ này bùng nổ trong đêm concert chính thức.

Dù phải tổng duyệt trong cơn mưa, các Em Xinh vẫn kiên trì luyện tập với tinh thần nghiêm túc và đầy nhiệt huyết. Mỗi giây phút trên sân khấu đều là nỗ lực bền bỉ, để mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc và giàu cảm xúc nhất cho đêm concert đầu tiên.

Trước thềm Em Xinh “Say Hi” Concert - Đêm 1 tại TP. Hồ Chí Minh, người hâm mộ đã dành tặng các Em Xinh món quà tinh thần đặc biệt: loạt food truck, booth check in được đầu tư công phu cả về ý tưởng lẫn trang trí. Không chỉ tiếp thêm năng lượng cho thần tượng, hoạt động này còn chứng minh độ “chịu chơi” và sáng tạo của các FC.

Mỗi chiếc food truck tại khu vực concert đều mang dấu ấn sáng tạo riêng, gắn liền với hình ảnh và hành trình của từng Em Xinh.

FC Mỹ Mỹ gây ấn tượng với concept Mỹ Nguyệt Tinh Vân, lấy cảm hứng từ tiết mục Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời. FC Phương Ly đầu tư hệ thống phướn hoành tráng, tái hiện toàn bộ tạo hình của nữ idol xuyên suốt chặng đường Em Xinh “Say Hi”. FC 52Hz mang cả “đại dương” đến Vạn Phúc City với tông màu xanh nước biển, gắn với ý nghĩa đặc biệt của tên nữ idol - tần số của loài cá voi. FC Lamoon chọn hình ảnh trăng tròn làm chủ đạo, kết hợp concept từ phần trình diễn solo của nữ nghệ sĩ. FC Bảo Anh tái hiện dàn dựng ca khúc "Em không có ưa" với booth mang hai tông màu đỏ - đen chủ đạo. Trong khi đó, FC Đào Tử A1J lại sáng tạo khi mô phỏng một nhà hàng ngay tại booth, lấy cảm hứng từ EP SGN-TPE Remix mà Em Xinh này từng phát hành...

Không khí náo nhiệt, rộn ràng như một lễ hội thực sự đã lan tỏa trước giờ G, góp phần hâm nóng tinh thần cho các Em Xinh và khán giả trước thềm concert.