Nhà sản xuất Anh Trai “Say Hi” được vinh danh Tổ chức sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards 2025

(Ngày Nay) - Vie Channel - thành viên Khối Sáng tạo & Sản xuất nội dung thuộc DatVietVAC Group Holdings được vinh danh tại hạng mục Tổ chức sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards 2025, ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ theo đuổi sáng tạo 100% Original Vietnam và vai trò tiên phong thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa quốc gia.

Ngày 29/11/2025, trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2025, Vie Channel - thành viên Khối Sáng tạo & Sản xuất nội dung thuộc DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) chính thức được vinh danh với những đóng góp nổi bật trong kiến tạo xu hướng, định hình thị hiếu giải trí cùng với hệ sinh thái nội dung sáng tạo trên nền tảng số liên tục mở rộng.

Trong hơn 3 thập kỷ qua, DatVietVAC là Tổ hợp sinh thái Công nghệ Truyền thông Giải trí tích hợp hoàn chỉnh, bền vững và quy mô nhất Việt Nam với công nghệ sáng tạo và sản xuất nội dung là trụ cột. Mỗi năm, Khối Sáng tạo & Sản xuất nội dung thuộc DatVietVAC gồm các công ty đầu ngành như Vie Channel, Dong Tay Promotion… tạo ra hàng chục ngàn giờ nội dung giải trí với những định dạng mới mẻ và dẫn đầu xu thế. Các chương trình như 2 Ngày 1 Đêm Vietnam, Rap Việt, Đấu Trường Gia Tốc, The Masked Singer Vietnam, SÓNG… không chỉ phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của hàng trăm triệu người Việt trên toàn cầu mà còn đóng góp tích cực vào việc định hình tiêu chuẩn mới cho nội dung đại chúng.

Trong năm 2024 - 2025, Khối Sáng tạo & Sản xuất nội dung thuộc DatVietVAC thành công rực rỡ với các format 100% Original Vietnam, kiến tạo nên Vũ Trụ “Say Hi”. Các chương trình thực tế âm nhạc Anh Trai “Say Hi” và Em Xinh “Say Hi” nhanh chóng trở thành những hiện tượng văn hóa có sức ảnh hưởng nhất trong giai đoạn này, liên tục thống lĩnh các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế, đồng thời được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng uy tín. Chuỗi concert âm nhạc Anh Trai “Say Hi” và Em Xinh “Say Hi” với 8 đêm diễn bùng nổ tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội thu hút sự tham dự hàng trăm ngàn khán giả. 2 đêm concert Anh Trai “Say Hi” 2024 tại trung tâm giải trí thế giới Las Vegas (Hoa Kỳ) - đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam hòa nhập vào dòng chảy âm nhạc toàn cầu. Thành công của các chương trình thuộc DatVietVAC không chỉ là nền tảng vững chắc nuôi dưỡng, mà còn là bệ phóng phát triển thế hệ nghệ sĩ trẻ - những gương mặt kế thừa, góp phần định hình và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong tương lai.

“Suốt nhiều năm qua, DatVietVAC luôn kiên định với triết lý: kiến tạo giá trị văn hoá Việt dựa trên sáng tạo nguyên bản, nhưng vẫn tiệm cận và hòa cùng sức hấp dẫn quốc tế. Chúng tôi tự hào khi hệ sinh thái nội dung đa nền tảng của DatVietVAC có thể lan tỏa cảm hứng tích cực, kết nối hàng triệu khán giả mỗi ngày và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số.Giải thưởng hôm nay không chỉ dành cho DatVietVAC và Vie Channel mà còn dành cho các nghệ sĩ, khán giả - những người luôn yêu thương, ủng hộ và cho chúng tôi lý do để sáng tạo không ngừng”, đại diện Vie Channel - thành viên của Khối Sáng tạo & Sản xuất nội dung thuộc DatVietVAC chia sẻ tại lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025.

Chiến thắng này đồng thời là sự tiếp nối ấn tượng thành tích của Anh Trai “Say Hi” 2024 tại Vietnam iContent Awards. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, tôn vinh những nỗ lực sáng tạo mà còn là sự khích lệ quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục hành trình góp phần đưa văn hóa - âm nhạc - nội dung Việt Nam vươn xa trên bản đồ quốc tế.

Vietnam iContent Awards là chương trình vinh danh và kết nối thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress và FPT Online tổ chức. Sự kiện không chỉ tôn vinh những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực nội dung số mà còn góp phần thúc đẩy giá trị văn hóa Việt trong thời đại truyền thông hiện đại.

