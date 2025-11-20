Chung tay góp giọt máu hồng, lan tỏa yêu thương cùng với tuổi trẻ Kinh tế Quốc dân

(Ngày Nay) - Chương trình “ Dòng Máu Lạc Hồng lần 1 năm 2025 ” đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ với kết quả thu về 717 đơn vị máu , đây không chỉ là con số mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái, sẻ chia của các bạn sinh viên trong và ngoài trường và người dân địa phương lân cận.

Chương trình hiến máu tình nguyện “Dòng Máu Lạc Hồng” tiếp tục khẳng định sức lan tỏa khi thu hút sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ và gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng. Sự xuất hiện của Diễn viên Lan Phương, Ca sĩ Hoàng Tôn, cùng các KOLs Nắng, Hà Phương Anh - Cận Văn, Trần Thế Long, Hà Bảo Hiền và Quỳnh Naa, cùng sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và đơn vị báo chí đã góp phần đưa thông điệp nhân ái của chương trình đến gần hơn với công chúng.

Sau thành công của “Dòng Máu Lạc Hồng” lần thứ nhất năm 2025, Đội Sinh viên Tình nguyện Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp tục tổ chức “Ngày hội Hiến máu Đại học Kinh tế Quốc dân - Dòng Máu Lạc Hồng lần 2 năm 2025”. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 27 và 28/11/2025 tại Nhà văn hóa Đại học Kinh tế Quốc dân, với thời gian buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 và buổi chiều từ 14h đến 16h30. Năm nay, chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho người hiến máu, từ các bước khám sàng lọc sức khỏe cho đến những lưu ý quan trọng trước và sau khi hiến. Bên cạnh hoạt động chính, sân chương trình còn thu hút đông đảo sinh viên nhờ màn nhảy flashmob sôi động của các tình nguyện viên và các trò chơi tương tác tại Bàn Truyền thông, nơi nhiều phần quà được trao tặng để khích lệ tinh thần thiện nguyện của người tham gia.

Không chỉ sinh viên của trường mà tất cả người dân đều có thể tham gia hiến máu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, từ độ tuổi 18 đến 60, đảm bảo cân nặng tối thiểu, có sức khỏe ổn định và không mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch, huyết áp, bệnh lây qua đường máu hay các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc trong kỳ kinh nguyệt được khuyến cáo không hiến máu để đảm bảo sức khỏe. Khoảng cách giữa hai lần hiến máu cần tối thiểu 84 ngày, trong khi người từng mắc COVID-19 phải hồi phục ít nhất 10 ngày trước khi tham gia. Người từng mắc sốt xuất huyết cũng phải tuân thủ thời gian hồi phục theo hướng dẫn. Việc đăng ký hiến máu được thực hiện trực tiếp tại sự kiện, đồng thời người tham gia cần mang theo CCCD gắn chip hoặc VNeID mức độ 2 để xác thực thông tin.

“Dòng Máu Lạc Hồng” lần thứ nhất đã để lại nhiều dấu ấn khi thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Hình ảnh diễn viên Lan Phương và các KOLs trực tiếp hiến máu truyền cảm hứng mạnh mẽ, tạo nên sự lan tỏa tích cực về trách nhiệm cộng đồng. Tinh thần ấy tiếp tục được gìn giữ và phát huy ở mùa thứ hai, nơi mỗi giọt máu không chỉ là sự chia sẻ mà còn là niềm hy vọng được gửi gắm đến những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật. Hiến máu không chỉ là hành động nhân văn mà còn là lời nhắc nhở về tình người, về sự gắn kết và sẻ chia giữa những con người xa lạ nhưng cùng chung nhịp đập của lòng nhân ái.

Tại điểm hiến máu, những nụ cười tươi tắn của các tình nguyện viên TNT tạo nên bầu không khí ấm áp và gần gũi. Mỗi người đến với chương trình đều mang theo một lý do riêng, nhưng tất cả gặp nhau ở tinh thần thiện nguyện và sự sẵn lòng trao đi món quà vô giá của sự sống. Chương trình không chỉ tiếp nhận những đơn vị máu quý giá mà còn truyền cảm hứng về một cộng đồng trẻ sống đẹp, sống có trách nhiệm.

Máu là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng, và hiến máu là cách giản dị nhất để trao tặng món quà ấy cho người đang cần. Mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội để ai đó tiếp tục hành trình của chính mình. Hiến máu không gây hại cho sức khỏe và còn mang lại cảm giác tự hào khi biết rằng bản thân vừa góp phần thắp lên ngọn lửa hy vọng trong cuộc chiến của người bệnh.